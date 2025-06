Kassel ist überall oder: Warum Deutschland jetzt Remigration braucht

Schon im zarten Alter von fünf Lenzen war ich bereits über die Bedeutung des Namens Jonathan Frakes voll im Bilde. Gemeinsam mit meiner Oma schaute ich “X-Faktor: Das Unfassbare”, eine Mystery-Sendung, die der aus “Star Trek” bekannte Schauspieler moderierte. Dort wurden unglaubliche Fälle im Stil von “Akte X”, wenn auch in verkürzterer Form, beschrieben und nachgestellt – wobei der Zuschauer am Ende nie wusste, welche Geschichte tatsächlich war und welche sich das Team ausgedacht hatte.

Unvergessen und tief eingebrannt ins Hirn des kleinen Julian war dabei eine Episodenfolge, in der ein ebenfalls fünfjähriger Junge nach einem Fahrradunfall reanimiert werden musste und knapp überlebte. An dieses unterbewusste Erlebnis erinnerte sich Jahrzehnte später dann der inzwischen ausgewachsene Mann – und reanimierte mit derselben Methode eine Frau. Phantastisch, nicht wahr? Leider ist diese Geschichte frei erfunden. „Da haben wir Sie auf den Arm genommen!“, erklärte Jonathan Frakes in solchen Fällen zumeist verschmitzt.

Das ist wirklich passiert

Manche Situationen aus dem leider realen Deutschland des Jahres 2025 hingegen wirken, als läge ihnen ein erfundenes Drehbuch von “X-Faktor” zugrunde oder, anders gesagt, wie das Abziehbild eines schaurigen Ressentiments. Klischees gibt es, weil sie stimmen, heißt es. Ich möchte betonen, dass ich an der nachfolgend geschilderten Begegnung nichts erfunden, nichts weggelassen und nichts dramatisiert habe – oder, wie es wiederumJonathan Frakes sagen würde: „Diese Geschichte ist wahr und fand in Kassel statt“. Und genau so ist es – auch wenn mir lieber wäre, dass sie nie passiert wäre.

Die Einfahrt in den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe erinnert an die Ankunft in einem ehemaligen deutschen Internierungslager – was insofern verwundert, wenn man beachtet, wie schön diese Stadt, zumindest optisch, tatsächlich ist. Doch mit Orten ist es wie mit Personen: Es kommt auf die inneren Werte an. Und wenn die inneren Werte einer Stadt ihre Menschen sind, dann ist Kassel gar nicht schön, sondern hässlich und brutal – und offenkundig ebenfalls bereits fest in arabischer und türkischer Hand.

“Was hast du vorhin gesagt?”

Der Tag war schön, und ich in Plauderlaune. Da ich unlängst eine Reportage über die Zeugen Jehovas gehört hatte („Darf ich mit Ihnen über Gott sprechen?“), dachte ich mir: Warum nicht den einen oder anderen eben auch mal ansprechen. Mein Thema allerdings drehte sich nicht um den Schöpfer, sondern vielmehr lautete meine Frage: „Darf ich mit Ihnen über Remigration sprechen?“ Meine Freundin begleitete mich, und ich lüge nicht, wenn ich vorwegnehme, dass sie den ein oder anderen fremdschamwürdigen Moment ertragen musste. Immerhin: Meine Gespräche konnten sich sehen respektive hören lassen! Ob Syrer oder deutscher Obdachloser, die Ausbeute an Austausch war ordentlich. Wäre eine Kamera mitgelaufen, das Sendematerial wäre durchaus brauchbar gewesen.

In einer Straßenbahn dann schließlich ging es um den politischen Islam. Als ich betonte, was ich von dieser Ideologie halte (persönliche Anmerkung: nicht viel!), bemerkte meine Freundin, dass eine dickliche Türkin begann, mich während des Gesprächs zu filmen. Als ich sie darauf ansprach, negierte sie das zunächst. Doch wenig später fing die anatolische Wuchtbrumme an, mich unvermittelt hysterisch anzugeifern: „Was hast du vorhin gesagt?“ Offenbar hatte sie sich an irgendeiner meiner Aussagen gestört. Da ich den Wortlaut nicht mehr im Kopf hatte, fragte ich, was sie meinte und was ich denn Schlimmes gesagt hätte? Ich ergänzte meine Bitte zudem um den Hinweis, dass sie mich doch bitte siezen möge. Daraufhin wurde sie noch zorniger; unschöne Worte wie „Spast“ kamen aus dem Mund der dämlichen Dame. Wenige Sekunden später erklärte sie, sie würde nun die Polizei rufen.

Und ich dachte, die Polizei in Kassel spricht türkisch…

Gesagt, getan: Sie nahm ihr Handy und wählte, vermutlich die 110. Auf Türkisch begann sie das Gespräch, und ich meinte: „Wie cool, die Polizei in Kassel spricht ja Türkisch!“ Doch die weiteren Tiraden des fleischgewordenen Leopard-2-Panzers in ihrer Landessprache ließen mich bald doch zweifeln, ob sie tatsächlich mit den Bullen redete. Und dann passierte es: An der nächsten Haltestelle stieg ein nicht minder verfetteter Türke gemeinsam mit einem weiteren Kollegen ein. Beide steuerten auf mich zu, beschimpften mich sogleich wüst und meinten, ich hätte irgendeine “Ehre” verletzt. Dann schlug mir einer der Beiden auf den Kopf.

Doch das war noch nicht alles: Anschließend deutete die geifernde Fettziege wie eine Geisteskranke auf meine Freundin und teilte ihrem zugestiegenen Rollkommando offenbar mit, dass auch sie an dem Ehrverbrechen beteiligt war – worauf der dickliche Hilfssultan ihr ebenfalls ins Gesicht schlug. Kurz darauf hielt die Tram an der nächsten Haltestelle, und so schnell, wie die beiden kamen, so schnell waren sie – nebst dem anatolischem Panzer – aus der Straßenbahn verschwunden.

Solche Leute dürften nicht in Deutschland sein

Ich erzähle diesen leider wahren Schwank aus dem “Abenteuer Alltag” im besten Deutschland aller Zeiten, wo die Bedingungen des Zusammenlebens bekanntlich jeden Tag neu ausgehandelt werden müssen, nicht, um Mitleid zu erregen oder um mich gar als Opfer darzustellen; mitnichten. Ich gebe es ja zu: Ich habe durchaus provoziert. Vielleicht war ich auch etwas unleidig, vielleicht sogar unerträglich. Ja, ich bin ein gottverdammter Teufel. Aber ich war weder beleidigend noch übergriffig. Ich habe nur Fragen gestellt. Aber selbst wenn ich beleidigend oder übergriffig gewesen wäre, rechtfertigt das keine körperliche Gewalt. Diese unförmige Frau hat ihre “Beschützer”, ihre Familie angerufen, weil sie sprachlos war, weil sie meine Argumente nicht entkräften konnte – und weil sie aus einem Milieu kommt, wo Probleme lieber mit Gewalt gelöst werden, statt darüber zu reden. Diese Kultur kennt nur Gewalt. Ihr “Ehrbegriff“ hat mit Ehre nichts zu tun; er ist tatsächlich würdelos – und gilt nur für ihre Artgenossen.

Die über Jahrzehnte falsch gemachte Migration ist ein Krebs. Er streut und lässt sich nicht kurieren. Er gehört nicht in einen vormals gesunden Körper. Es gibt nur eine Chemotherapie und die heißt Remigration. Sie mag Nebenwirkungen haben – aber sie kann wirken, ohne den Patienten zu töten. Das bedeutet hier analog: Die Rückführung von Menschen, die in diesem Land nichts verloren haben und sich hier nicht an fundamentale Spielregeln des zivilisierten Zusammenlebens halten, kann auch in einem rechtsstaatlichen System funktionieren.

Durchdrücken einer brutalen, archaischen Kultur

Menschen können ausgewiesen werden, doppelte Staatsbürgerschaften können entzogen und zu einfachen gemacht werden. Bei manchen, vielen, sehr vielen ist dies notwendig und das festzustellen, ist nicht ausländerfeindlich. Im Gegenteil: Es schützt diejenigen Ausländer und Migrationsstämmigen, die sich hier wirklich integriert haben und diesem Land gute Dienste erweisen. Und es schützt nicht zuletzt eine autochthone Gesellschaft, die es – bei allen historischen Verfehlungen – verdient hat, dass von Deutschland etwas übrig bleibt.

Ja, frei nach Jonathan Frakes: “Diese Geschichte ist wahr”; sie hat sich genauso zugetragen. Vorgestern, am 21. Juni, in Kassel. Wer weiter die Augen vor den Problemen in diesem Land verschließt, der versteht es nicht. Wer glaubt, Migration ohne Sinn und Verstand wäre auch nur ein bisschen sinnstiftend, der versteht es nicht. Seit Jahrzehnten kommen neben (wenigen) fleißigen, bereichernden und produktiven Menschen auch (viele) widerwärtige Figuren in dieses Land – und viele von ihnen sind seit Jahren hier, ohne sich anzupassen. Und sie schrecken nicht einmal davor zurück, Frauen zu schlagen, um ihre brutale, archaische Kultur durchzudrücken. Solche primitiven, in jeder Hinsicht untauglichen Menschen sollten nicht in diesem Land sein dürfen. Sie sollten diese Gesellschaft nicht mit Gepflogenheiten und Umgangsformen einer rückständigen Wüstensekte vergiften. Das muss man sagen dürfen – und das muss man durchsetzen wollen. Doch dafür bräuchte es – neben einer Politik, die die Zeichen der Zeit erkannt hat – in erster Linie eine selbstbewusste, couragierte und wehrhafte deutsche Gesellschaft. Die sehe ich nicht. Aber das ist nichts, was man nicht ändern könnte. Man muss nur wollen.