Katrin Göring-Eckardt und die Bibel als Feigenblatt für grüne Doppelmoral

Eigentlich dachte man, mit dem Ende der Ampel-Koalition würde es um die Grünen ruhiger werden. Doch weit gefehlt, wie wir in diesen Tagen immer wieder schmerzhaft feststellen müssen. Da ist es nicht nur die Jugend, welche mit T-Shirts und Parolen für Aufmerksamkeit sorgt, weil sie alle Polizisten in erkennbarer Aversion über einen Kamm schert. Stattdessen tritt eine ehemalige Bundestagsvizepräsidentin wieder auf den Plan, die schon während manch einem Fußballturnier bescheinigte, dass unsere Mannschaft deutlich schwächer spielen würde, bestünde sie ausschließlich aus Weißen. Darüber hinaus scheint Katrin Göring-Eckardt mit ihrer Feststellung im Gedächtnis geblieben, dass sich Deutschland verändern werde – und man sich darauf freuen könne. Gemeint sein dürfte eine kulturelle Umwälzung, die auch mit jener Willkommenspropaganda in Einklang zu bringen wäre, welcher sie am vergangenen Freitag zum “Weltflüchtlingstag” huldigte.

Die stets auf ihr Christsein abhebende Politikerin (die aktuell nur noch deshalb im Bundestag sitzt, weil sie von einem ausgeklügelten Auszählungssystem und Listenplatzabsicherung verfügte, was ihr trotz blamabler drei Prozent in ihrem eigenen Wahlkreis den Einzug ins Parlament sicherte) zitierte auf X einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, der auch dem Laien ohne Kontext rasch suggerierte, wir seien moralisch verpflichtet, “den Fremden” bei uns aufzunehmen – und ihn zu versorgen. Wobei der metaphorische Fremde natürlich die obergrenzenfreie Aufnahme von Millionen ebensolcher meinen soll – ungeprüft und ohne Ansehen, wer da eigentlich alles kommt. Im Internet sorgte der Post für beißenden Spott und bitterböse, aber treffende Reaktionen – wie etwa diese:

Spaß und Sarkasmus beiseite: Dass sich “KGE” in augenscheinlicher Unkenntnis ausgerechnet ein Kapitel aus dem Neuen Testament aussuchte, das sich mit dem Weltgericht befasst – also der Offenbarung zu einem fernen Zeitpunkt, der mit der Aktualität im 21. Jahrhundert so gar nichts gemein hat –, ist eine plumpe Strategie des Täuschens, lässt man bewusst Zusammenhänge aus, um eine Ideologie zu untermauern, die schon beim Thema Nächstenliebe an einer biblischen Rechtfertigung scheitert. Zwar ist der himmlische Vater dazu fähig, jedem von uns die göttliche Agape – also Hinwendung – zuteil werden zu lassen; dass wir in irdischen Verhältnissen hingegen kaum in der Lage sind, jedem Schicksalsgeplagten auf diesem Globus materielle und soziale Hilfe zu bieten, erklärt sich von selbst – und zwar nicht nur durch begrenzte Ressourcen, sondern auch wegen eines geographisch begrenzten Territoriums, in dem unser Gutmenschentum umgesetzt werden kann.

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist Mahnung und Ausdruck dafür, dass unser Augenmerk immer zunächst dem Ausgegrenzten in der unmittelbaren Umgebung gilt. Es ist ebenso idealistische und utopische wie irrige Annahme, die Heilige Schrift nähme uns in die Verantwortung, unsere Arme und Scheunentore für ausnahmslosen jeden Erstbesten zu öffnen, der mit seinem wirtschaftlichen und sozialen Dasein auf dieser Welt hadert und daher nach “Schutz” und Versorgung in Deutschland sucht. Die Unterscheidung zwischen religiöser Vision und politischer Realität ist unumgänglich, weil die theologische Lehre ihrerseits nicht als weltliche Handlungsanleitung taugt. Sie erwartet etwa an keiner Stelle von uns, dass wir aus eigenen Stücken für einen Zustand von Milch und Honig sorgen sollen.

Missbrauch der frohen Botschaft

Rund 122 Millionen Menschen sind derzeit in ganzen Völkerwanderungen auf diesem Erdball unterwegs, ein Vielfaches mehr sitzt auf gepackten Koffern. Doch wird nur ein winziger Bruchteil von ihnen eine anerkannte Bleibeperspektive bei uns haben – schränkt das deutsche Asylrecht doch ganz erheblich ein, wem hierzulande, in einer aus Sicht der Ankommenden fernen Nation, überhaupt Unterschlupf gewährt werden darf. Dass sich die Kirchen mittlerweile zu Handlangern für die Schleuserindustrie machen, indem sie illegale Migranten unter ihre Fittiche nehmen, ist ein weiteres Indiz dafür, wie sehr sie die ursprüngliche Exegese der frohen Botschaft abgewandelt haben, um diese für politische Zwecke zu missbrauchen und zu instrumentalisieren.

Die Doppelzügigkeit der sich als engelsgleiche Stellvertreter des Herrn stilisierenden Funktionäre der Sonnenblumenpartei wird aber auch an weiteren Bespielen mehr als deutlich: Da gilt die wütende Aufmerksamkeit plötzlich einem deutschen Rentner, um diesen wegen der vermeintlichen Beleidigung von Robert Habeck verfolgen und mundtot zu machen – während man gleichzeitig in Erwägung zieht, eine nonbinäre Person in der ungarischen Untersuchungshaft zu besuchen, die in linksextremistischem Hass auf Andere eingeprügelte und sogar tötete. Wer einer solch heuchlerischen und verlogenen Doppelmoral frönt, der zerstört nicht nur den Rechtsstaat, sondern solidarisiert sich mit dem Bösen. Beides wäre unter normalen Umständen ein Fall für den Verfassungsschutz. Doch momentan ist allein auf Gottes Strafe Verlass.