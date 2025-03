Kaum freigesprochen, folgt schon das nächste Ermittlungsverfahren: Anabel Schunke im Visier der „lachenden Staatsanwälte“

Die niedersächsische Justiz setzt ihre Hetzjagd auf die Journalistin Anabel Schunke unerbittlich fort. Nur wenige Tage, nachdem sie vom völlig absurden Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden war, erhielt Schunke am Montag die Aufforderung, sich bei der Goslarer Polizei einzufinden, um in einem Ermittlungsverfahren wegen „übler Nachrede/Verleumdung gegen eine Person des politischen Lebens“ nach Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs vernommen zu werden. Um welche Äußerung es konkret geht, war dem Schreiben nicht zu entnehmen. Der angegebene Tatzeitpunkt im November deutet jedoch darauf hin, dass es um das berühmte „Schwachkopf-Meme“ über Robert Habeck geht, das Schunke im November geteilt und mit der Überschrift: „Gibt es jetzt eine Hausdurchsuchung?“ versehen hatte.

Das völlig harmlose Meme war damals von unzähligen Menschen geteilt worden, weil sie ihre Solidarität mit dem Rentner zeigen wollten, dem Habeck deswegen die Staatsanwaltschaft auf den Hals gehetzt und eine frühmorgendliche Hausdurchsuchung beschert hatte. Trotz aller Kritik an der absoluten Lächerlichkeit dieses Vorganges, hat die Staatsanwaltschaft in Goslar offenbar keine dringenderen Fälle, als Schunke nun auch noch wegen dieser Nichtigkeit zu schikanieren.

Belegbare Tatsachen sind jetzt “Volksverhetzung”

Dabei sieht sie sich nach wie vor den Inquisitoren von der berüchtigten „Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet” (ZHIN) gegenüber, die bei der Staatsanwaltschaft Göttingen angesiedelt ist und die weltweit zum Inbegriff des neuen hässlichen Deutschlands wurde, als sich für eine US-Dokumentation interviewte Staatsanwälte dieser Gesinnungsjustizbehörde köstlich amüsierten und schier kaputtlachten, als sie berichteten, wie geschockt Bürger reagieren, denen sie wegen unliebsamer Äußerungen das Handy oder Tablet beschlagnahmen lassen.

Dieselbe Anklagestelle ist es, die Schunke seit drei Jahren durch alle Instanzen wegen “Volksverhetzung” verfolgt, da sie kritisiert hatte, dass sich „ein großer Teil der Sinti und Roma in Deutschland“ durch Steuerbetrug, Schulpflichtverweigerung, Diebstahl und Unordnung „selbst aus der zivilisierten Gesellschaft“ ausschließen und ein großer Teil derartiger Bevölkerungsgruppen „als Mietnomaden von Wohnung zu Wohnung ziehen“ würde – und wer das benenne, werde “von der eigenen Innenministerin des neu erfundenen ‚Antiziganismus‘ bezichtigt“. Alles zutreffende Tatsachenschilderungen – doch so etwas gilt heute als “Volksverhetzung”. Deshalb muss die Journalistin einen beispiellosen juristischen Spießrutenlauf über sich ergehen lassen, der auch nach dem jüngsten Freispruch weitergehen wird – da die Staatsanwaltschaft natürlich Berufung eingelegt hat. Nun rückt man ihr auch noch in Goslar zu Leibe und demonstriert damit abermals, dass dieser Staat einen Kampf gegen die eigenen Bürger führt.