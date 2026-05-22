Kein Alkoholausschank in Tennisheim durch muslimische Pächter: Das “Aushandeln” der Wirklichkeit

Deutschland besitzt inzwischen die bemerkenswerte Fähigkeit, tiefgreifende kulturelle Veränderungen in die Sprache technokratischer Gelassenheit zu übersetzen. Was andernorts als Konflikt über Identität, Tradition oder gesellschaftliche Dominanz beschrieben würde, erscheint hierzulande bevorzugt als „Aushandlungsprozess“. Nichts verschwindet einfach — alles wird „neu verhandelt“. Genau deshalb wirkt der Streit um den Alkoholausschank in einem Tennisheim im hessischen Gießen so exemplarisch für die geistige Lage der Republik. Dort weigern sich muslimische Pächter, in der Vereinsgaststätte Alkohol auszuschenken. Bier und Wein passten nicht zum gastronomischen Konzept der anatolischen Küche, erklären sie. Außerdem solle das Lokal ein familienfreundlicher Ort sein. Der Tennisverein sieht das naturgemäß anders und verweist darauf, dass Alkohol in deutschen Vereinsheimen seit jeher selbstverständlich dazugehöre. Inzwischen bereitet man sich laut “Frankfurter Allgemeine Zeitung” sogar auf Klagen bis zum Bundesgerichtshof vor.

Nun könnte man den Vorgang banal finden und als lokalen Streit über Gastronomie, Geschmäcker und Pachtverträge abtun. Doch genau in dieser scheinbaren Banalität zeigt sich die eigentliche kulturelle Verschiebung. Denn der Konflikt berührt weit mehr als nur die Frage nach Bier im Tennisclub. Er offenbart die schleichende Umcodierung alltäglicher Selbstverständlichkeiten. Denn natürlich geht es offiziell nie um kulturelle Dominanz. Niemand fordert offen die Islamisierung deutscher Vereinsheime. Stattdessen lautet die Formel stets: „Wir müssen die Regeln des Zusammenlebens eben jeden Tag neu aushandeln.“ Dieser zynische Ausspruch stammt ursprünglich aus einem Strategiepapier der damaligen SPD-Vize Aydan Özoğuz aus dem Jahr 2015 und beschreibt, dass in einer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft Regeln, Respekt und Kompromisse nicht starr sein sollen, sondern im stetigen Dialog aufeinander abgestimmt werden müssten.

kulturelle Kontinuität als permanentes Verhandlungsmaterial.

Moralische Assymetrie

Inzwischen gehört der Satz zum Standardinventar deutscher Integrationsrhetorik. Er klingt vernünftig, dialogbereit und modern – tatsächlich aber enthält er eine bemerkenswerte ideologische Zumutung: Er kehrt nämlich den Grundgedanken der Integration um. Nicht nur wer “neu hinzukommt”, hat sich anzupassen, sondern auch die “schon länger hier Lebenden” sollen ihre Lebensgewohnheiten zur Disposition stellen. Nichts darf mehr selbstverständlich sein — keine Tradition, keine kulturelle Praxis, keine gewachsene soziale Norm. Alles kann und soll auf den Prüfstand. Und je weniger die, die als Aufgenommene eigentlich die meiste Konvergenz- und Integrationsbereitschaft aufbringen müssen, ihre eigenen kulturellen Vorstellungen aufgeben wollen, umso mehr gerät Özoğuz Satz zum Appell an die Deutschen, noch mehr nachzugeben. Gerade darin liegt der eigentliche Charakter der gegenwärtigen Transformationsgesellschaft: Sie behandelt kulturelle Kontinuität nicht mehr als schützenswertes Gut, sondern als permanentes Verhandlungsmaterial. Was jahrzehntelang selbstverständlich war, erscheint plötzlich nur noch als eine Option unter vielen und ist im Zweifel dann eben verzichtswürdig, da ohnehin “veraltet” oder “überkommen”. Damit kann man jede “Veränderung” rechtfertigen – und so wird dann eben auch das Feierabendbier im Vereinsheim zwar nicht direkt verboten, verliert aber eben seinen Status als kulturelle Normalität.

Besonders interessant ist dabei die moralische Asymmetrie. Würde ein deutscher Wirt in Anatolien erklären, er verweigere aus kulturellen Gründen bestimmte lokale Gepflogenheiten, würde man ihm vermutlich sehr rasch (und auf eine Art und Weise, die hierzulande als diskriminierend oder “rassistisch” gewertet würde) nahelegen, sich den örtlichen Traditionen anzupassen. In Deutschland dagegen gilt Anpassung zunehmend als Einbahnstraße. Die Mehrheitsgesellschaft soll ihre Gewohnheiten flexibilisieren, relativieren und „neu aushandeln“, während kulturelle Minderheiten ihre Identität möglichst unverändert bewahren dürfen.

Anpassung statt Eingliederung

Genau deshalb wirken viele Integrationsdebatten inzwischen so eigentümlich surreal. Der Begriff Integration bedeutete ursprünglich einmal die Eingliederung in eine bestehende kulturelle Ordnung. Heute dagegen beschreibt er oft den umgekehrten Prozess: die schrittweise Anpassung der Aufnahmegesellschaft an die kulturellen Bedürfnisse der Zuwanderung.

Das Tennisheim von Gießen wird dadurch zum Symbol eines viel größeren Vorgangs. Denn Vereinsheime besitzen in Deutschland eine besondere kulturelle Bedeutung. Sie sind keine neutralen Funktionsräume, sondern soziale Mikrokosmen deutscher Alltagskultur. Dort trifft man sich nach dem Spiel, trinkt Bier, diskutiert Politik, feiert Geburtstage und pflegt Gemeinschaft. Gerade deshalb berührt die Alkoholfrage hier nicht bloß gastronomische Präferenzen, sondern einen bestimmten Lebensstil.

Doch genau solche gewachsenen kulturellen Praktiken geraten zunehmend unter Legitimationsdruck. Die neue deutsche Ideologie der Diversität betrachtet Traditionen nicht mehr als identitätsstiftende Selbstverständlichkeiten, sondern als potenziell exklusive Strukturen, die „geöffnet“ werden müssen. Dadurch verwandelt sich selbst das Vereinsheim in einen Raum kultureller Neuverhandlung. Die eigentliche Pointe liegt jedoch tiefer. Denn die berühmte tägliche „Aushandlung des Zusammenlebens“ verläuft keineswegs symmetrisch. Tatsächlich wird fast ausschließlich von der Mehrheitsgesellschaft erwartet, ihre Gewohnheiten zu relativieren. Die Richtung kultureller Anpassung ist längst festgelegt. Das deutsche Milieu soll lernen, mit neuen Normen zu leben; umgekehrt gilt dieselbe Erwartung schnell als intolerant oder „kulturalistisch“. Gerade hierin zeigt sich der eigentliche Charakter des modernen Multikulturalismus. Er predigt Vielfalt, erzeugt aber oft eine schleichende Entkernung gemeinsamer kultureller Standards. Denn eine Gesellschaft kann nicht dauerhaft alles gleichzeitig sein. Irgendwann stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Lebensformen prägend bleiben sollen.

Regeln neu aushandeln – oder gleich das Land

Deutschland beantwortet diese Frage bislang bevorzugt mit Ausweichformeln. Man spricht von Offenheit, Dialog und Vielfalt — vermeidet aber die eigentliche Kernfrage: Ob die deutsche Mehrheitskultur überhaupt noch den Anspruch besitzt, ihre eigenen sozialen Normen selbstbewusst zu verteidigen. Deshalb wirkt der Gießener Fall so symbolisch. Er zeigt, wie tief der Gedanke kultureller Relativierung inzwischen in den Alltag eingesickert ist. Selbst das Bier im Tennisheim erscheint nicht mehr als normale deutsche Vereinskultur, sondern als bloß eine Gewohnheit unter vielen, die nun eben „neu ausgehandelt“ werden müsse. Es geht nicht um das Einzelbeispiel wie hier den Tennisverein; es geht um die endlose Häufung solcher schleichender Anpassungen und Veränderungen, die eben eine Gesamtentwicklung beschreiben, an deren Ende dieses Land seinen abendländischen Charakter verloren haben und nicht mehr wiederzuerkennen sein wird. Vielfach und in immer mehr Teilen des öffentlichen Raums trifft dies schon heute zu.

Vielleicht vollzieht sich genau in dieser schleichenden, sublimen Tendenz die eigentliche Transformation der Bundesrepublik: Nicht darin, dass einzelne Regeln verändert werden, sondern darin, dass überhaupt nichts mehr als selbstverständlich gelten darf. Alles wird relativiert, flexibilisiert und verhandelbar gemacht — bis schließlich selbst die banalsten Alltagspraktiken zu Gegenständen kultureller Grundsatzdebatten werden. Und während die Funktionäre der Integrationsgesellschaft diesen Prozess weiterhin als „Bereicherung“ beschreiben, ahnen viele Bürger längst, dass hier nicht nur Regeln neu ausgehandelt werden. Sondern das Land selbst.