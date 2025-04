Kein Geld mehr für Illegale: Trumps Migrationspolitik stellt das exakte Gegenteil des deutschen Wahnsinns dar

US-Präsident Donald Trump macht mit der Bekämpfung der unregulierten und rechtswidrigen Migration weiter ernst. Die Konsequenz, mit der er seine Wahlversprechen erfüllt, lässt Deutsche neidlos erblassen, die hier einen konsequenten und nicht wortbrüchigen Politiker mit Elan und Entschlossenheit am Werk sehen, sondern die in ihrem eigenen Land das exakte Gegenteil dessen erleben müssen, was Trump schonungslos umsetzt. Denn in Deutschland werden auch unter Friedrich Merz nicht nur weiterhin 100.000 Asylbewerber (plus Familiennachzug) in Deutschland Aufnahme finden, womit weiterhin mehrere Großstädte pro Jahr einwandern; just diese Woche wurde auch bekannt, dass letztes Jahr über 82.000 illegale Migranten ohne jeden Identitätsnachweis Aufnahme und soziale Vollversorgung fanden. “Chancenaufenthaltsrecht“ nennen sie das.

In Amerika passiert stattdessen das: Die Regierung unterbindet jegliche Finanzierung der illegalen Migration. Schon Anfang März hat Donald Trump jegliche Bundesgelder für die staatliche Unterbringung und Beherbergung illegaler Einwanderer gestrichen. Am Dienstag legt er nun noch eine Schippe obendrauf: Per Executive Order strich er sämtliche Unterstützungszahlungen an Illegale aus dem Topf der Sozialversicherung.

Vom Tropf der Steuerzahler abgeschnitten

Damit werden auch als „Einwanderer“ beschönigte Eindringlinge, die sich seit vielen Jahren illegal im Land befinden und es sich in der sozialen Hängematte – ja, die gibt es in den USA ebenfalls – bequem gemacht hatten, vom Tropf der Steuerzahler abgeschnitten. Das Argument humanitäre Nothilfe verfängt dabei nicht: Der Großteil dieser Zuwanderer sind leider Wirtschaftsmigranten und Kriminelle.

Linksgrüne Medien, einschließlich vieler deutscher Journalisten, hatten dem zum Trotz immer wieder behauptet, die Abschiebung Illegaler würde zu einem gigantischen Loch bei den Steuereinnahmen führen, da die betreffenden Personen ja zum größten Teil Steuern zahlen würden. Tatsächlich ist natürlich das Gegenteil der Fall: Während in den USA von ihnen vergangenes Jahr gerade einmal rund 30 Milliarden US-Dollar an Steuern gezahlt werden, mussten die US-Steuerzahler gut 180 Milliarden Dollar aufbringen, um diese Illegalen zu alimentieren und zu pampern. Die Streichung der Sozialhilfe für die illegitimen Bewohner der USA dürfte die Zahl derer, die sich “selbst abschieben“, jedenfalls gehörig in die Höhe treiben. Trump wirkt!

