Kein Platz mehr für Kriegsgräberpflege und Totengedenken

Man kann das kulturelle Niveau einer Gesellschaft daran ablesen, heißt es, wie sie mit ihren Toten umgeht. Generell ist das Totengedenken heute eine aus dem Alltag verdrängte störende Nebensache; eine materialistische und ichbezogene Wohlstandgesellschaft mit einer reichlich zynischen Sichtweise auf höhere Werte und metaphysische Bezüge hat dafür keine Zeit und keine Muße mehr. Auf den Friedhöfen mehren sich von Jahr zu Jahr die Reihen aufgelassener Gräber, Familiengrablegen und -gruften haben Seltenheitswert und platz- und kostensparende Urnenbestattungen werden immer häufiger. Immer mehr Menschen entscheiden sich – aus Kostengründen oder weil sie „niemandem zur Last fallen“ wollen – für eine Urnenbestattung oder lassen ihre Überreste irgendwo ausstreuen; es gibt immer mehr alternative Beerdigungsformen.

Einen Sonderfall stellen Kriegsgräber und das kollektive Gedenken der Gefallenen dar; in dem Maße, wie Nationalbewusstsein geschweige denn -stolz diabolisiert werden und abseits von geschichtsverklärenden Schuldnarrativen zu Kolonialismus und Rassismus jedes Erinnern an deutscher Kriegsopfer zweier Weltkriege verpönt ist oder unter völkisch-rechten Generalverdacht gestellt wird, werden Denkmäler ebenso wie Kriegsgräber zunehmend als überkommene Pilgerstätten Ewiggestriger und Ärgernisse empfunden. Daran konnte bislang nicht einmal die wiederentdeckte Lust am Martialischen und an militaristischen Parolen etwas ändern: Während in Deutschland eine nicht mehr für möglich gehaltene Kriegs- und Aufrüstungsrhetorik zu vernehmen ist, die auch und gerade die Ex-Pazifisten der Grünen erfasst hat, und der ausgemusterte CDU-Fraktionschef Jens Spahn der Jugend verlogene Sätze zuruft wie: „Euer Vaterland braucht euch!“, ist für die öffentliche Gedenk-und Traditionspflege von Kriegsgräbern kein Geld da.

Planspiele zur Produktion neuer Kriegstoter

So beklagt Wolfgang Schneiderhan, der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der sich vor allem um deutsche Soldatengräber im Ausland kümmert, die zunehmende Finanznot seiner Organisation. Zwar erhalte der Volksbund im Bundeshaushalt für das nächste Jahr 2,5 Millionen Euro zusätzlich, dies gleiche aber nur einen Teil des derzeitigen Defizits aus – zumal auch die Erhöhung für dieses Jahr nur einmalig gewesen und nicht verstetigt worden sei. „Es gibt ein strukturelles und vor allem wachsendes Defizit. Denn die Spenden, die immer noch deutlich mehr als die Hälfte der gesamten jährlichen Einnahmen von rund 54 Millionen Euro ausmachen, gehen zurück. Zugleich wachsen die Ausgaben stetig“, so Schneiderhan. Darunter seien steigende Energiekosten und deutlich steigende Löhne in Osteuropa, wo besonders viele Kriegsgräberstätten liegen.

Zu den gestiegenen Betriebskosten komme noch ein signifikanter Investitionsstau von derzeit deutlich über 20 Millionen Euro hinzu, darunter auch für die 23 Kriegsgräberstätten in Westeuropa. Zwar wurden diese von der UNSECO mittlerweile unter Schutz des Weltkulturerbes gestellt, doch diese Würdigung schlage sich bislang in keiner finanziellen Lageverbesserung nieder. Im Ergebnis bedeute dies nichts anderes, so Schneiderhan, als dass “unsere Kriegsgräberstätten zunehmend verfallen“. Es fehle eine belastbare und verlässliche Finanzierung dieser im Grunde prioritären staatlichen Aufgaben, die der Volksbund wahrnehme, für die Zukunft. Die Politik, die sich schon in Planspielen eifrig in der zeitnahen Produktion weiterer unzähliger Kriegsgefallener übt und bereits fieberhaft Kanonenfutter für den immer verantwortungsloser herbeigeredeten “Krieg gegen Russland” rekrutiert, scheint dies nicht zu kümmern.

Im Schwinden begriffen

Derzeit hat der Volksbund noch rund 68.000 Mitglieder – die, wen wundert es, immer älter werden. Da auch diese Institution unweigerlich im Schwinden begriffen ist und den nachwachsenden Generationen ohnehin jegliche Identifikation mit ihrem Land und ihrer Kultur über Jahrzehnte systematisch ausgetrieben wurde – ganz abgesehen davon, dass die meisten der heute in Deutschland Geborenen, weil Migrantenkinder, im Herzen und kulturell mit Deutschland wenig am Hut haben –, ist auch das Ende dieser verdienstvollen Gedenkeinrichtung besiegelt; ein Los, das die Kriegsgräberfürsorge mit den ostdeutschen Vertriebenenverbänden unweigerlich teilt. Natürlich kannte kaum ein heute noch lebender Deutscher noch die Gefallenen persönlich – doch das unsichtbare Band zu den Ahnen, das Jüngere zumindest am Schicksal ihrer Groß- oder Urgroßeltern Anteil haben lassen müsste, gibt es nicht mehr, so wenig wie auch eine Trauerkultur in diesem Land kaum noch existiert. Der Niedergang des Christentums und die allgemeine Geschichtslosigkeit haben dazu geführt, dass man keine Bindung mehr an Transzendenz und seine eigene und historische Vergangenheit hat und sich als Teil einer seit Generationen bestehenden Ahnenkette fühlt, zu deren Fortsetzung oder auch nur Andenkenspflege man sich berufen fühlen würde.

Für die Notwendigkeit des Erhalts von Gräbern deutscher Soldaten, die ohnehin jahrzehntelang pauschal als Nazis verunglimpft wurden, herrscht in den jüngeren Nationen dann erst recht kein Verständnis mehr. Die Denkmäler der deutschen Einigungskriege von 1864 bis 1871 verwittern als kaum noch registrierte Fremdkörper auf Friedhöfen und in Städten und Dörfern, weil fast niemand mehr weiß, welchen Ereignissen mit ihnen überhaupt gedacht wird, und je nach lokaler grünlinker Gesinnungsdichte werden die Kriegsgräber der beiden Weltkriege noch bestenfalls einigermaßen instandgehalten. Aber auch hier schwindet die generationenübergreifende Verbindung im Zuge des allgemeinen kulturellen Verfalls. Wie kaum sonst irgendwo bestätigt sich die Mahnung des Philosophen Odo Marquard: „Zukunft braucht Herkunft“. Wo es keine Empathie mit den Opfern ihrer Zeit früherer Generationen gibt, steht der Fortbestand der Gesellschaft auf dem Spiel.