Kein Schutzstatus mehr für Syrer: 1 Million und mehr dürfen trotzdem in Deutschland bleiben

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster hat bewiesen, dass auch der deutschen Justiz noch nicht alle Vernunft abhanden gekommen ist: Gestern entschied es, dass das Leben von Syrern in ihrem Heimatland nicht mehr pauschal durch Kampfhandlungen oder Anschläge bedroht sei, diese also keinen automatischen Anspruch auf Schutz in Deutschland mehr beanspruchen können. Genau dies hatte ein Syrer verlangt, der den Nerv hatte, zu klagen, obwohl er bereits wegen der Einschleusung von Migranten aus der Türkei nach Europa in Österreich zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war! Deshalb hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ihm die Zuerkennung eines Flüchtlingsstatus und des subsidiären Schutzes verweigert.

Für eine Regierung, die mehrfach versprochen hat, die illegale Einwanderung mindestens zu reduzieren (auch wenn ihr das natürlich zu Recht niemand abkauft) müsste dieses Urteil eigentlich nun der zwingende Startschuss und die juristische Rückendeckung darstellen, endlich „in großem Stil abzuschieben“, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober gefordert hatte. Genau das postulierte auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: „Bei Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan darf es jetzt keine Ampel-Ausreden mehr geben. Die Länder haben dem Bundesinnenministerium hunderte Schwerstkriminelle und Gefährder gemeldet, die sofort abgeschoben gehören“, erklärte er. Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) begrüßte an dem Urteil die „Klarheit, die die Politik bisher vermissen ließ“. Man müsse jetzt sehen, wie es in die Praxis umgesetzt werden könne. Wünschenswert sei, dass diese Entscheidung nun zu konsequenter Umsetzung und zu mehr Planungssicherheit für die Ausländerbehörden führe, so Reul weiter.

Regierungssabotage ohnehin garantiert

Die Erkenntnis käme ohnedies bei weitem zu spät: Seit zehn Jahren sind Syrer die mit Abstand größte Gruppe unter Asylbewerbern in Deutschland. Alleine in diesem Jahr gab es bereits rund 38.000 Syrer Anträge. Da ihr Anteil an der explodierenden Migrantenkriminalität ebenso exorbitant ist, würde das Urteil von Münster in einem normalen, funktionierenden und dem Wohl der Bevölkerung verpflichteten Rechtsstaat eigentlich den überfälligen Weg zu Massenabschiebungen ebnen. Doch genau dazu wird es nicht kommen. Nichts dergleichen wird nicht geschehen – weil bei SPD und Grünen jeglicher politische Wille fehlt. „Auch wenn Syrer keinen Schutzstatus mehr haben, heißt das nicht, dass sie auch tatsächlich abgeschoben werden“, lieferte der Konstanzer “Migrationsexperte” Daniel Thym sogleich die erwünschte argumente Schützenhilfe für – angesichts der nunmehr ausgeteilten rechtlichen Eindeutigkeit ins Schwimmen geratende – Verhinderungspolitiker. Denn das grundsätzliche Abschiebeverbot, das Thym selbst übrigens für falsch hält (soviel sei zu seiner Ehrenrettung ergänzt), wird aller Voraussicht nach in Kraft bleiben.

Es ist ohnedies ganz müßig: Bei einer Regierung, in der sich sogar Beamte des Auswärtigen Amtes, mit voller Rückendeckung durch ihre Ministerin, aktiv an der illegalen Einreise von Afghanen beteiligen, ist natürlich nicht daran zu denken, dass sie ernsthaft Anstrengungen unternehmen wird, Menschen in die Länder abzuschieben, aus denen sie sie fieberhaft importiert – um ihnen dann auch noch – künftig nochmals massiv erleichtert und beschleunigt – die deutsche Staatsangehörigkeit ohne jede ernsthafte Vorbedingung hinterherzuwerfen. Die einzige kleine Hoffnung ist daher, dass als nächstes nun auch das Abschiebeverbot gerichtlich gekippt wird. Doch selbst dann werden Grüne und SPD alles tun, um Abschiebungen zu verhindern. Das Urteil ist somit zwar einerseits ein geradezu spektakulärer Wendepunkt, zugleich aber auch toter Buchstabe – weil die Entscheidungsträger keinerlei Interesse haben, es umzusetzen.