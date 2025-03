Kein Secret-Service-Personenschutz mehr für mißratenen Biden-Zögling: Trump stoppt Bewachung Hunter Bidens

Für “Sleepy Joe” Bidens durch und durch mißratener Spross Hunter kommt es derzeit knüppeldick: Nicht nur steht das nepotistische Vorab-Generalpardon durch seinen Vater, das dieser kurz vor Ende seiner Amtszeit gewährt hatte, auf dem Prüfstand; der Präsidentensohn muss seit gestern auch noch auf eine weitere liebgewonnene Annehmlichkeit verzichten: Den Personenschutz des Secret Service. Diese Entscheidung traf Donald Trump quasi ad hoc, als er erfahren hatte, dass der in Ukraine-Korruptionsvorwürfe und durch Drogeneskapaden in die Schlagzeilen geratene Hunter Biden noch immer rund um die Uhr von sage und schreibe 18 (!) Agenten des Secret Service umsorgt wird.

Darüber hinaus machte der vom Papa begnadigte mehrfache Straftäter noch anderweitig Schlagzeilen: Jüngst erklärte er laut Gerichtsunterlagen, dass er finanziell am Ende sei. Er gibt an, dass sein Einkommen seit Ende 2023 drastisch gesunken ist, unter anderem durch rückläufige Verkäufe seines Buches „Beautiful Things“ und seiner Kunstwerke, die zuvor seine Haupteinnahmequellen waren. Die mutmaßlichen Millionen, die er in der Ukraine dank ihm von der Biden-Regierung zugeschanzter Ämter (vor allem beim Gasversorger Burisma) gescheffelt hat, sind offenbar schon verfrühstückt.

Angebliche Schulden in Millionenhöhe, aber ausgedehnte Weltreisen

In seiner Erklärung vor einem Bundesgericht in Kalifornien erklärte Hunter Biden, Schulden in Millionenhöhe angehäuft zu haben und nicht mehr in der Lage zu sein, laufende Gerichtsverfahren zu finanzieren – etwa eine Klage gegen Garrett Ziegler, einen ehemaligen Trump-Mitarbeiter, die er nun deshalb fallen lassen möchte. Zusätzlich trug er vor, dass sein gemietetes Haus in Malibu durch die kalifornischen Waldbrände unbewohnbar geworden sei, was seine prekäre Lage noch verschärft habe.

Erstaunlicherweise kann sich der Sohnemann dennoch weiterhin teure Auslandsaufenthalte leisten, auf denen er auch noch bis in in die jüngste Gegenwart von Agenten des Secret Service begleitet wurde – für deren Reisekosten und Spesen natürlich ebenfalls der Steuerzahler aufkommen muss. Derzeit tingelt Joes Filius gerade für drei Monate durch Südafrika. Das öffentliche Gejammere über seine finanzielle Situation scheint somit mehr als fragwürdig. Gut, dass Trump hier endlich durchgreift, und das umfassend: Auch Hunters Halbschwester Ashley muss konsequenterweise ebenfalls seit gestern auf „ihre“ 13 Secret-Service-Begleiter verzichten.

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.