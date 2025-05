Kein Sponsoring mehr für linkswoke Propaganda: Trump streicht US-Sendern staatliche Unterstützung

US-Präsident Donald Trump setzt seinen Kampf gegen die Wokeness unerbittlich fort: Mit einem neuen Dekret hat er nun die staatliche Finanzierung für die Rundfunksender NPR (National Public Radio) und PBS gestrichen. Die Corporation for Public Broadcasting (CPB) und andere Bundesbehörden wies er an, „die Bundesfinanzierung für NPR und PBS einzustellen“. Auch indirekte Quellen öffentlicher Gelder sollen aufgehoben werden. Das Weiße Haus monierte, dass die Sender bisher „Millionen von Steuergeldern” erhielten, um “radikale, wütende Propaganda” zu verbreiten, die “als Nachrichten getarnt” worden seien. Alleine unter dem Dach der NPR gibt es rund 1.300 Sender. Die Rundfunkanstalten erhalten über die CPB rund eine halbe Milliarde (!) US-Dollar an öffentlichen Geldern. „Die staatliche Finanzierung von Nachrichtenmedien ist in diesem Umfeld nicht nur veraltet und unnötig, sondern schadet auch dem Anschein journalistischer Unabhängigkeit“, heißt es in Trumps Dekret.

Die Republikaner beschweren sich schon lange über die linke Schlagseite der Sender. Bei denen ist das Geschrei nun natürlich groß: Beide betroffenen Sender behaupten, dass jede Kürzung ihrer Mittel zu einer Unterbrechung wesentlicher Mediendienste führe und „verheerende Auswirkungen“ auf ihr Publikum, auch in Notsituationen, habe.

Deutscher ÖRR im Gegensatz zu US-Leitmedien nicht reformierbar

Dasselbe Gejammere kennt man auch aus Deutschland zur Genüge – von ARD und ZDF, die sich zwar mit Milliarden an Zwangsgebühren mästen lassen, zugleich aber den Programmauftrag, mit dem diese Zwangsabgaben gerechtfertigt werden, mit jedem Tag mehr und immer eklatanter mit Füßen treten. Auch das hiesige ÖRR-Programm verbreitet auf praktisch all seinen Kanälen nur noch linkswoke Propaganda, und viele ihrer „Journalisten“ sind in Wahrheit linke Aktivisten.

Zugleich geriert man sich als angeblich unparteiische und unverzichtbare Informationsquelle, ohne die das Land unweigerlich in den Faschismus abgleiten würde. Trump zeigt auch hier genau die Härte, die in Deutschland fehlt – weil außer der eben darum ausgegrenzten AfD niemand mehr reformerische Kraft aufbringt und konservative Ideale vertritt. Der deutsche Staatsfunk ist dabei allerdings, anders als die seit jeher dynamischeren und flexibleren Medienstrukturen in den USA, inzwischen quasi unreformierbar; hier wäre eine Gebührensenkung oder Streichung unzulänglich. Die Anstalten müssten komplett zerschlagen und abgeschafft werden; sie haben den Bogen überspannt. Auch in Deutschland kann es nicht so weitergehen, dass den Menschen jeden Monat unter Androhung von Beugehaft Geld aus der Tasche gezogen wird, damit sie einen Lügenmoloch für gegen sie selbst gerichtete Propaganda finanzieren.