Keine Abschiebungen – aber millionenteure neue Abschiebegefängnisse

Gerade erst wurde bekannt, dass die deutschen sogenannten “Dublin-Zentren”, aus denen heraus die von der Merz-Bundesregierung vollmundig angekündigten Rückführungen von akut ausreisepflichtigen (Binnen-)Migranten eigentlich erfolgen sollten, seit März so gut wie niemanden abschieben. Das hindert die Politik freilich nicht daran, im Zuge der Symbolpolitik und Fake-Migrationswende immer neue Infrastruktur als Schaufenstermaßnahmen bereitzustellen. So wird derzeit für 37,4 Millionen Euro in Volkstedt (Sachsen-Anhalt) ein Abschiebegefängnis errichtet – für 30 Personen (ungefähr das, was an Neumigranten rechnerisch innerhalb von 50-55 Minuten nach Deutschland strömt).

Ein einzelner Platz darin schlägt damit mit 1,24 Millionen Euro zu Buche. Das Land will damit erreichen, dass die Zahl der Ausreisepflichtigen, die einfach untertauchen, zumindest reduziert wird. Über 4.000 Menschen in Sachsen-Anhalt müssten Deutschland eigentlich bereits verlassen haben, jede zweite Abschiebung scheitert jedoch daran, dass die Betroffenen – Überraschung! – nicht angetroffen werden. Bisher nutzt man Abschiebeeinrichtungen anderer Bundesländer, das eigene Gefängnis soll nun bis Ende 2026 stehen und ab dem zweiten Halbjahr 2027 in Dienst genommen werden. Das kündigte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bei einem Besuch auf der Baustelle an.

EU-Regeln sorgen für Kostenexplosion

Die horrenden Baukosten von 37,4 Millionen Euro plus neun Millionen Euro pro Jahr für den Betrieb der Einrichtung, obwohl ein Platz in der direkt nebenan liegenden JVA mit 800.000 Euro immer noch billiger wäre, rechtfertigt Zieschlag mit der Plattitüde: „Sicherheit kostet Geld, die Durchsetzung von Sicherheit auch“. Finanzminister Michael Richter erklärte, durch die Errichtung des Abschiebe-Knastes direkt neben der JVA, könnten Einrichtungen wie Küche und Wäscherei von beiden Einrichtungen genutzt werden. Sollte die Abschiebe-Einrichtung eines Tages nicht mehr gebraucht werden, „machen wir die Mauer auf und die JVA hat 30 Plätze mehr“. Da derzeit aber bundesweit Plätze fehlen, bemühte sich Sachsen-Anhalt im Bundesrat darum, dass die EU-Regel, dass Abschiebehaft und normaler Strafvollzug strikt getrennt sein müssten, wenigstens vorübergehend aufgeweicht wird – allerdings ohne Erfolg.

Auch dieser EU-Irrsinn verursacht also wieder einmal völlig überflüssige Kosten. Immerhin bemüht man sich darum, das Problem der Ausreisepflichtigen, die am Abschiebetag einfach abtauchen, endlich anzugehen. Nun muss man nur noch dafür sorgen, dass das Gefängnis auch ausgelastet wird und die Abgeschobenen nicht kurz darauf wieder über die offenen deutschen Grenzen ins Land zurückkehren.