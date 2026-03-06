Keine Ahnung vom Treibhauseffekt, dafür Beef mit Lehrerin vor Schulklasse: CDU-Hagels Totalblamage

Vom Spitzenkandidaten der Partei, die mit dem CO2-Preis der Zerstörung der deutschen Industrie und der zunehmenden Wohlstandsvernichtung Vorschub leistet und die sich völlig zum Bettvorleger grünsozialistischer Klima-Ideologie gemacht hat, sollte man zumindest erwarten können, dass er wenigsten die primitivsten Zusammenhänge der behaupteten angeblichen Klimamechanismen erklären kann, in der Namen ganz Deutschland transformiert und vor allem das Autoland Baden-Württemberg rückabgewickelt wird, – und wenn schon nicht vor Erwachsenen, dann wenigstens vor Schulkindern. Dass Manuel Hagel, der in Baden-Württemberg mit oder unter grüner Beteiligung regieren möchte, nicht einmal dazu imstande ist, liegt nicht an seiner rein individuellen Ahnungslosigkeit; es ist ein Symptom dafür, wie vollständig Ideologie in diesem Land Vernunft und Sachverstand ersetzt hat und mit welcher unreflektiertes Selbstverständlichkeit Politiker wahnwitzige Entscheidungen treffen und das ganze Jahr über politische Notwendigkeiten behaupten und Dinge erzählen, an deren Grundlagen sie selbst nicht glauben oder die sie selbst nicht einmal ansatzweise verstehen.
Dass bei Hagel die Nerven kurz vor der Landtagswahl am Sonntag blankliegen, mag nur vordergründig eine Entschuldigung für seinen No-Brainer-Anfall vor wenigen Tagen beim Besuch einer Gesamtschule sein, wo er sich bis auf die Knochen blamierte, indem er mal eben den Treibhauseffekt mit dem Ozonloch verwechselte und physikalisch unsinniges Zeugs erzählte. Hagel ist der Prototyp eines aalglatten Politopportunisten, der ausschließlich darüber nachdenkt, wie er kompetent wirken kann und aus verfänglichen Situationen wieder herauskommt, indem er bloß nicht sagt, was er weiß oder nicht weiß, sondern konform zu dem zu bleiben versucht, womit er am wenigsten aneckt. Zur Gesichtswahrung bügelte er dazu sogar noch die Lehrerin vor der Klasse schroff ab.
Peinliches Halbwissen
Zunächst war Hagel zögerlich deren Aufforderung nachgekommen, den Treibhauseffekt zu erklären. „Zwischen der Erde und der Sonne ist die Atmosphäre. Und wenn die immer dünner wird, dann wird die Sonne immer heißer. Und der Grund dafür sind Abgase, CO2 und und und. Und das ist dieser Treibhausgaseffekt. Alright, oder? Hat das so gepasst Frau Petzhold, einigermaßen?“, schwadronierte er. Nein, da hat gar nichts gepasst, denn wenn, dann würde “die Atmosphäre” nicht “dünner” (das war die Ozonschicht, infolge FCKW et cetera, falsches Jahrzehnt, falscher Alarmismus!), und die Sonne wird auch nicht “immer heißer”. Die Lehrerin Ulrike Petzold zeigte sich dennoch „beeindruckt“ – was entweder daran liegen mochte, dass sie nur freundlich bleiben wollte, oder dass sie von ihren Schülern noch weitaus präpotenteren Stuss zu hören bekommt, wovon sich Hagels (nicht einmal) Halbwissen wohltuend abhob.
Die Stimmung verschlechterte sich jedoch bald: Als ein Schüler wissen wollte, ob Hagel die von der grünen Landesregierung eingeführte Gesamtschule abschaffen wolle oder meine, „dass es weniger wird?“, antwortete Hagel mit einem knappen „Nein“. Auf die Frage, ob er wolle, dass die Gemeinschaftsschule ausgebaut werde, entgegnete er ebenfalls „Nein“ und erklärte, die CDU sei „für ein gegliedertes Schulsystem sind auf dem Niveau, wo wir jetzt sind“. Deshalb wolle man „eine Debatte über Qualität in den Schulen und keine neue Schulstruktur diskutieren“. Als er auf die CDU-Wahlkampfforderung hinwies, das letzte Kindergartenjahr zu einem kostenlosen Pflichtjahr zu machen, um Kinder besser auf die Schule vorzubereiten, erinnerte Petzold daran, dass die CDU doch seit zehn Jahren in der Landesregierung sei. Deswegen wundere es sie, warum da so lange nicht reagiert wurde. Soviel Mumm hatte Hagel der netten Frau Petzold wohl gar nicht zugetraut, weshalb er sie anfuhr: „Ja, aber was ist denn die Alternative, dass wir jetzt nichts machen?“.
Der Hagel und die Petzold…
Doch Petzold setzte noch einen drauf und erwiderte, dies sei “reines Blablabla im Wahlkampf” gewesen. Damit war die Atmosphäre zwischen den beiden endgültig vergiftet. Auf eine Schülerfrage zum Thema Inklusion erklärte Hagel, dass es dafür zu wenige Stellen gebe und zu wenige Lehrer ausgebildet würden. Das wolle die CDU korrigieren. Als Petzold auch hier nachhaken wollte, wies Hagel sie vor der gesamten Klasse mit den Worten zurecht: „Ich rede gerade mit dem Schüler!“ Da Hagels Schulbesuch vom ARD-Mittagsmagazin begleitet wurde, verbreitete sich sein Verhalten auch über die sozialen Medien, wo sich Kommentare finden wie dieser: „Wie geht er erst mit Frauen um, wenn die Kamera aus ist? Besonders christlich ist das nicht, es ist frauenfeindlich“ oder: „Sehr sympathisch, wie Manuel Hagel die Lehrerin ganz am Ende anschnauzt und abkanzelt. Offenbar waren ihm die Fragen zu kritisch. Die Nerven liegen blank und da zeigt sich der wahre Charakter“.
Für Hagel kommt dieser erneute Shitstorm zur Unzeit, nachdem gerade erst die – allerdings mehr als verlogene – Aufregung über einen acht Jahre alten Videoclip abgeebbt war, in dem der damals 29-jährige Hagel von der Anmut einer 16-jährigen Realschülerin “Eva” mit ihren “rehbraunen Augen“ ebenfalls nach einem Schulbesuch geschwärmt hatte. Es geht um viel – und doch nicht: Denn der sicher geglaubte Sieg der CDU bei der Wahl am Sonntag ist in großer Gefahr und der bis vor kurzem komfortable Vorsprung auf die Grünen ist zusammengeschmolzen. Derzeit liegen beide Parteien laut ZDF-Politbarometer bei 28 Prozent. Die Reaktionen auf Hagels Auftritt in der Schule, wo er nicht nur den Treibhauseffekt falsch erklärte, sondern auch noch die Lehrerin coram publico abkanzelte, dürften seine Siegeschancen im Stammland der Grünen kaum verbessert haben. Wenigstens braucht Frau Petzold nicht zu befürchten, dass sich Hagel an ihre rehbraunen Augen erinnern wird.
@Keine Ahnung vom Treibhauseffekt
da das Ding in der angewandten Form unsinnig ist, muß man als Politiker der Blockpartei davon auch keine Ahnung haben – man muß es nur als Argument für das ahnungslose Volk benutzen – und da kann Ahnung direkt schaden.
Ohne Ahnung lügt und betrügt es sich leichter, als wenn man ständig denkt : schon wieder eine Lüge erzählt.
„Ich schäme mich, was aus der Klimawissenschaft geworden ist … dass es sich um den größten wissenschaftlichen Skandal aller Zeiten handelt. [..] Es ist auch einer der größten politischen, wirtschaftlichen und pädagogischen Skandale. Pädagogischer Skandal deshalb, weil den Schülern in den Schulen Falsches beigebracht wird. [..] ‚Die ganze Sache ist ein Betrug; die Daten werden frisiert‘, z. B. die Daten der Temperaturgeschichte. [..] Es ist eben tatsächlich so, dass es bis in die Textbücher in den Schulen, in die Schullehrbücher geht, dass den Kindern falsche Dinge über Physik beigebracht werden. [..] Es handelt sich um Betrug. Es gibt ein sehr schönes Interview von Prof. Gerlich, in dem er sagt auf die Frage hin ‚Was gefällt Ihnen denn an dieser Idee nicht‘, dieser Idee des Treibhauseffektes nicht? Er antwortet: ‚Weil es ein professioneller Betrug ist.'“
— „LÜCKENLOS entlarvt – Klimawandel – Klimaschwindel – Lehrfilm über die Treibhauseffekt- und CO2-Lüge“ – https://youtube.com/watch?v=4xep6MvyUT8
Ich sehe Özdemir am Sonntag ernsthaft Landesvater von The Länd werden! Die CDU vermasselt die Wahl so klassisch wie Schalke die Meisterschaft! AfD von 20 auf 18 Prozent runter! Im Südwesten soll bald niemand mehr geschenkt leben müssen!
Liest eigentlich irgendwer nochmal Korrektur, bevor Artikel online gehen, und erkennt zum Beispiel, dass der erste Satz kompletter Salat und unverständlich ist, ein fröhlicher Mix aus Satzbau -, Wort – und Logikfehlern?
Nein?
Merkt man.
Der restliche Text ist auch nicht fehlerfrei.
Das Grundproblem des Lektorats räume ich ein, aber in dem bewussten Absatz stimmt alles.
Treibhauseffekt? Welcher Treibhauseffekt?
In Treibhäuser leitet man CO2 ein, damit die Pflanzen besser wachsen, denn CO2 ist Pflanzennahrung.
Im Treibhaus ist das Gas eingeschlossen durch Glas oder transparente Folie. Die Sonne heizt das Treibhaus auf. Auch das kommt den Pflanzen zugute.
Jetzt kennen wir den Treibhauseffekt.
In der freien Natur dagegen gibt es den nicht.
Das ganze Gelaber darum ist also purer Bullshit.
Ist halt blöd, wenn man blöd ist, gell?
😜
Offensichtlich zurecht wird davon ausgegangen, dass die Stimmverluste der CDU zu den „Grünen“ wandern werden. Für mich unfassbar!
Immer wenn ich mich selbst, ob meines Weges in die Misanthropie, zur Mäßigung bei der Beurteilung meiner Mitbürger ermahne, erlebe ich noch einen draufgesetzt. Was man seit vielen Jahren in der Gesellschaft beobachten kann, ist wohl mit dem Begriff der „kulturellen Selbstbornierung“ am treffendsten beschrieben.
Diese offenkundige Dummheit ist vom Wahlvolk nicht zu durchschauen, weil selbiges Wahlvolk seit Jahrzehnten systematisch bllöd gehalten wird, damit es solche Dummheit nicht als Dummheit erkennt. Es kommen Zweifel auf, ob er seinen Namen richtig schreiben kann. Si tacuisses philosophus fuisses.
neues thema – der effekt: ein depp weisss nicht dass er ein depp ist… alice erlöse uns von idioten aller art ….
Seine Bilanz ist ganz schön verhagelt!!!
So geht Wahlkampf, immer die dreckigsten Methoden sind die wirksamsten, die Grünen kennen sich damit bestens aus. Das Anblaffen war zurechtgeschnitten, so dass der Hagel als Depp dasteht, die Lehrerin sicher ne Grüne die fleissig mitgeholfen hat. Die einzige echte Blamage war die Erklärung an der Tafel. Was da auf den zukommt war schon klar als vor Wochen der uralte Talkshowauftritt ausgewalzt wurde, da begann die Jagd und häpchenweise neue „Sensationen“, jetzt eben zwei Tage vorher dieser „Skandal“. Ekelhaft, und mit denen koaliert dann die CDU.
Super die Frau…..!
Leider gibt es wahrscheinlich viel zu wenig Lehrkräfte mit diesem Format,die einfach sagen ,was Tacheles ist….,aber vielleicht irre ich mich ja und es gibt viele ,allerdings schweigende ,die ähnlich ticken…..
Herr Hagel weiß nicht, dass der Treibhauseffekt darauf auf der Überlegung beruht, dass die von der Sonne auf die Erde auftreffende Wärme durch Infrarotstrahlen reflektiert wird und die Infrarotstrahlen nicht durch die CO2 Decke durchgelassen werden. Darauf basieren die Theorie der Erderwärmung und die Energiewende. Es ist schlimm, wenn Herr Hagel das nicht weiß. Dass er noch nichts davon gehört hat, dass die CO2 Decke Löcher hat – einige Infrarot Spektralbereiche gehen durch CO2 hindurch – kann man ja noch verstehen. Wie der Fall Hagel zeigt, spielen Sachkenntnis in der Politik zunehmend keine Rolle. Irgendwann rächt sich das.
da ist der Klimawandel total verhagelt.
Deppen versuchen die Welt zu erklären.
IQ = 0,000007 Baerbock
„Der Menschen gemachte Klimawandel“ ist die größte Lüge seit Menschengedenken. Denn drei Sonnenzyklen, die Neigung der Erdachse und Wolkenbildung bestimmen das Erdklima: März 2022 sagen unbestochene Wissenschaftler wie Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke und Prof. Dr. Carl Otto Weiss
Fazit: Schon seit einigen Jahren ist in der wissenschaftlichen Literatur gezeigt worden, dass die Sonne einen erheblichen Einfluss auf das Erdklima der letzten Jahrhunderte ausübte. Unsere detaillierte Rekonstruktion der Temperatur-Geschichte der Erde für die letzten 2000 Jahre ergibt jetzt genauer, daß das Erdklima von drei schon bekannten, natürlichen, 200- bis 1000jährigen Zyklen dominiert wird.
Die Politik und Spekulanten von BIG MONEY haben die Klimabewegung (New Green Deal) erfunden. Es wird von großen Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmensstiftungen wie dem National Endowment for Democracy, Soros Open Society Foundations, dem Rockefeller Brothers Trust, der Shell Foundation, BP, Goldman Sachs und anderen finanziert. Während „Big Oil“ für die verheerenden Auswirkungen der fossilen Brennstoffindustrie verantwortlich gemacht wird, ist der Architekt von „Big Oil“, nämlich die Rockefeller-Familie, der wichtigste Protagonist des Green New Deal: Und die haben sich dieser Pseudo-Wissenschaft namens Klimakatastrophe bemächtigt, um mit dem Börsen- ZERTIFIKATENHANDEL die Weltwirtschaft zu sanieren und tausende Milliarden Euro zu verdienen. Das schwemmt Geld in die Taschen unersättlicher Spekulanten und Staatskassen und die Bürger zahlen und fragen nicht nach!!!! .Sagt der Chefökonom der Weltbank N.Stern!
Warum ist das so? Man hat aus dem nicht vorhandenen Klimanotstand eine Religion geschaffen, um dem gutgläubigen Bürger Steuern und sonstige Erhöhungen wie Energiekosten aufzudrücken und er sich noch freut, für ein Verbrechen der Reichsten der Welt zahlen zu dürfen! Das läuft gerade vor unseren Augen ab!!