Keine Ahnung von Prozentrechnen: „Zeit“-Redakteur Lars Weisbrod und der Bildungsnotstand des deutschen Feuilletons

Auf welchem geistigen Niveau die vermeintliche intellektuelle Speerspitze des deutschen Journalismus inzwischen firmiert und zu welchem Dauerstörfall das marode deutsche Bildungssystem im Mediensektor inzwischen geführt hat, davon hat „Zeit“-Feuilletonist Lars Weisbrod unfreiwillig beredt Zeugnis abgelegt. Grenzdebile Einlassungen, die er diese Woche zur US-amerikanischen Zollpolitik auf Twitter/X vortrug (wo ihm unerklärlicher- und vestörenderweise mehr als 40.000 Menschen folgen), belegen, wohin eine Kombination aus mangelnder Schulbildung, krankhaftem Trump-Hass und dümmlicher linker Arroganz führt. Weisbrod hat damit nicht nur sich und sein gesamtes Milieu entlarvt, sondern auch die “Zeit” bis die auf die Knochen blamiert.

„Trump denkt tatsächlich, man könnte MEHR als 100 Prozent Zölle erheben. Das passiert wenn man denkt, man sei ein dealmaker und nicht mal Grundschul Mathematik beherrscht“, hatte der studierte Germanist Weisbrod mit bemerkenswertem Selbstvertrauen diese Woche in einem Tweet voller Tippfehler, dafür aber mit einem tränenlachenden Emoji ausgerechnet auf der Plattform trompetet, die viele seiner “Zeit”-Kollegen am liebsten wegen Musk und “Desinformation” an die kurze staatliche Leine gelegt oder verboten sehen würden. Was der Möchtergen-Mathematiker nicht wusste, ist, dass es keine mathematische Obergrenze für Zölle gibt, da diese auf den Wert von importierten Waren erhoben und in Prozent des Warenwerts berechnet werden. Triumphierend meinte Weisbrod darauf hinweisen zu müssen, dass er im Gegensatz zum Rest der Welt verstanden habe, dass es mehr als 100 Prozent gar nicht geben könne. Dass dies dann, wenn Prozent als abstrakte Berechnungsgrundlage dienen, sehr wohl geht und in gerade in Betriebswirtschaft und Finanzwesen das Banalste der Welt ist , davon scheint dieser lebens- und berufsfremde Klugscheißer von der “Zeit” noch nie gehört zu haben.

Hochnotpeinlicher Unsinn

Twitter-Nutzer, die ihn auf sein peinliches Geschwafel hinwiesen, bügelte er dementsprechend auch noch herablassend ab: „Naja, ich hab im Gegensatz zu dir wenigstens mitbekommen, dass 100 Prozent schon der ganze Preis sind.“ Oder: „Du kannst ja mal probieren, 120 Prozent von der Milch zu trinken, die du im Kühlschrank hast. Viel Spaß bei dem Versuch“, gab er während der Auseinandersetzung von sich, ohne zu merken, wie lächerlich er sich damit machte, dass er nicht nur hochnotpeinlichen Unsinn von sich gab, sondern auch – der Dunning-Kruger-Effekt lässt grüßen – noch als überlegener Geist aufspielte. Erst gestern Morgen kam er zur Besinnung, löschte sein peinliches Geschwafel, das bis dahin Tausende zum Lachen und Kopfschütteln gebracht hatte, und veröffentlichte einen verdrucksten Tweet: „Ich sehe mich zum ersten Mal in meinem Leben bei einem shitpost genötigt klarzustellen dass es sich um einen handelt. Bitte mir keine emails mehr schreiben in der mir Prozentrechnung erklärt wird PS: anbei sogar ein Screenshot als Beweis“, schrieb er konfus – wie üblich, ohne dass der Herr Germanist auf Rechtschreibung achtete.

Diese bizarre Anekdote bringt die unerträgliche Überheblichkeit eines journalistischen Milieus zum Vorschein, das die Redaktionen des einst zu Recht respektierten und geradezu ehrfürchtig rezipierten heiligen Kühe der deutschen Presselandschaft mittlerweile durchgängig gekapert hat – was den Niveau- und Qualitätsverlust von Blättern wie “Spiegel”, “Süddeutscher” und eben auch “Zeit” verdeutlicht. So wie 90 Prozent der heutigen Gesinnungsschreiber beim einstigen Nachrichtenmagazin “Spiegel” unter Rudolf Augstein nicht einmal als Pförtner Anstellung gefunden hätten, wären Figuren wie Weisbrod unter Gründungsverleger Gerd Bucerius nicht mal in die Nähe einer Schreibmaschine gekommen. Heute sind Verblendung und Verblödung an die Stelle von Intelligenz und Bildung getreten. Wenn deutsche Journalisten tatsächlich denken, der US-Präsident und seine Berater würden mathematisch unmögliche Zölle berechnen und der ganzen Welt würde dies nicht auffallen – außer natürlich den allwissenden Philosophen-Germanisten deutscher Linksmedien –, dann muss sich wahrlich niemand wundern, dass das einstige Land der Dichter und Denker zu einer ochlokratischen Lachnummer verkommen ist. Was die Baerbocks in der Politik sind, sind die Weisbrods in den deutschen Medien.