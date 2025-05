Keine CDU-Brandmauer mehr zu Kommunisten: Friedrich Merz als Zweite Wahl von linken Gnaden

Nachdem Friedrich Merz seine gestrige Wahl zum Kanzler nur dem Umstand zu verdanken hat, dass die Linke den Weg für einen zweiten Wahlgang ermöglicht hat (obwohl diese Abhängigkeit gar nicht erforderlich gewesen wäre, nachdem die AfD bereits dem Bundestagspräsidium gegenüber bereits verbindlich erklärt hatte, dass sie sich einem zweiten Wahlgang noch am Dienstag nicht verweigern werde!), gerät der Unvereinbarkeitsbeschluss der Union mit der SED-Nachfolgerin – hier spricht man bemerkenswerterweise nicht von “Brandmauer”, obwohl es sich ebenfalls um eine handelt und zudem eine mit längerer Vergangenheit und realer Berechtigung gegenüber einer klar auf Systemsturz abonnierten Partei! – nun auch ganz offiziell ins Wanken.

Kanzleramtsminister Thorsten Frei erklärte: „Wir werden gemeinsam darüber zu sprechen haben.” Zwar könne der Beschluss des CDU-Bundesparteitags nicht mit einem Federstrich außer Kraft gesetzt werden – „aber mit Sicherheit sind wir in einer Situation, wo wir die eine oder andere Frage neu bewerten müssen“, wand sich Opportunist Frei wie ein Aal. Es könnten Situationen entstehen, in denen das ganze Land in eine “krisenhafte Lage” gerät, wenn sie nicht gelöst werden, bramarbasierte Frei weiter, und gab zu bedenken, dass Merz‘ Scheitern im ersten Wahlgang “sogar ein zeitweiliges Absacken an den Börsen” ausgelöst habe. Es gehe also nicht nur um Deutschland, auch in Europa und darüber hinaus würden viele darauf schauen, was hierzulande passiere: „In jedem Fall ist das Staatswohl immer über die Interessen der Parteien zu stellen.“ Staatswohl mit kommunistischer Stimmensicherung – das sagt allen Ernstes der künftig mächtigste Minister der CDU. Es ist schlicht mehr zu glauben, was sich in diesem Land abspielt und welche moralische Verkommenheit die Politik dominiert.

Mit Linksextremen immer, mit Bürgerlichen nimmer

Dass die fehlenden Stimmen für Merz höchstwahrscheinlich aus der SPD stammten – mit der CDU/CSU nie und nimmer hätten koalieren dürfen, weil diese für die garantierte Fortsetzung der linken deutschlandzerstörenden Transformationspolitik steht – blendet Frei in der gewohnten Chuzpe einfach aus. Ausgerechnet er faselt vom „Staatswohl“, obwohl selbiges nachweislich niemandem gleichgültiger ist als der Umfaller-Union, die für das Linsengericht einer von Beginn an makelbehafteten, politisch widernatürlichen und auf Lügen gegründeten Kanzlerschaft alles verriet, womit sie sich zuvor das Vertrauen ihrer Wähler erschlichen hatte. Und dies ausschließlich zur Erfüllung des Lebenstraums des historisch ehr- und charakterlosesten Wählerbetrügers aller Zeiten, Friedrich Merz. Das Paktieren mit der direkten Rechtsnachfolgerin der totalitären Verbrecherpartei SED, deren Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek erst vor wenigen Tagen vehement dazu aufgerufen hatte, „radikal“ zu sein, die „Systemfrage“ zu stellen und den “Kapitalismus zu stürzen”, zeigt, dass die Union mitterweile sogar mit den einzigen wahren Verfassungsfeinden im Bundestag ins Bett geht.

Von allen guten Geistern sind in dieser geistig und moralisch kastrierten Union inzwischen selbst jene, denen man bislang noch einen gewissen Restvorbehalt gegenüber der linksgrünen Gleichschaltung und so etwas wie politische Resistenz und Stamina zuzubilligen geneigt war: Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der vorletzte Woche überraschend seine Ministerambitionen aufgegeben hatte, zeigte sich offen für eine engere Zusammenarbeit mit der linksradikalsten Partei des Landes: „Wie in Zukunft darüber gesprochen wird, (…) das müssen Parteitage zeigen. Wir haben die CDU als Partei, die sehr offen mit diesen Dingen umgeht“, so Linnemann zynisch. Natürlich bezieht sich diese Offenheit aber ausschließlich auf die linke Seite des politischen Spektrums – während man gegenüber der inhaltlich naheliegenden, weil weitgehend kongruenten AfD alles andere als offen ist. Bei Linken werden hässliche Worte Einzelner (man denke nur an die Forderungen nach der Erschießung von Reichen) nicht auf die Goldwaage gelegt, bei der AfD führen sie zur Totalblockade und Einstufung als “gesichert rechtsextrem”. Kaum an der Regierung, treibt die Union ihre moralische Bankrotterklärung nun auch ganz offiziell voran.