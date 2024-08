Keine gegen Russland gerichteten Raketen auf deutschem Boden!

Die verantwortungslose Bundesregierung gibt die Sicherheitsinteressen Deutschlands preis und ist bereit, dem Wunsch von Washington und NATO gemäß US-Raketen gegen Russland in Deutschland zu stationieren: Dagegen regt sich – nicht nur in der Kanzlerpartei SPD – entschiedener Widerstand; immer mehr Sicherheitsexperten halten dies für brandgefährlich. Doch was tut Olaf Scholz? Er fliegt nach Washington und sagt den Amerikanern zu, ausgerechnet in Deutschland als einzigem Nato-Land US-Raketen zu stationieren, die ohne Vorwarnzeit binnen Minuten Moskau erreichen können. Ohne Anhörung, ohne Zustimmung des Bundestags, ohne Rücksicht darauf, dass die Bundesrepublik so zur Zielscheibe einer möglichen konventionellen und erst recht dann auch nuklearen Auseinandersetzung gemacht wird. Nach dem zu erwartenden Rückzug der USA aus der Ukraine wird Deutschland zum Kriegsschauplatz erklärt.

Es ist beklemmend, da sich gegen diesen Irrsinn keinerlei Aufschrei und Proteste regen – weder von den Medien noch auf den Straßen. In Gegenteil: Die alleinige Stationierung der landgestützten Marschflugkörper vom Typ Tomahawk (atomar bestückbar!), Luftabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen auf deutschem Boden wird von kurzsichtigen skrupellosen Politdarstellern gar noch als “Auszeichnung” für unser Land deklariert. Wie wohl würden die USA reagieren, wenn Mexiko russische Langstreckenwaffen mit Ziel New York installieren würden? Und wo bleibt die deutsche Friedensbewegung? Einst war sie die größte Bürgerbewegung der deutschen Nachkriegsgeschichte mit ihren gigantischen Protesten zwischen 1977 bis 1983, als es gegen die Stationierung von Pershing-Raketen und Marschflugkörpern im Zuge des Nato-Doppelbeschlusses ging. Die Ostermärsche waren legendär, eine Menschenkette aus rund 200.000 (!) Teilnehmern reichte 1983 von Neu-Ulm bis Stuttgart. Die gerade erst entstehenden Grünen und die SPD-Basis waren damals an vorderster Front im pazifistischen Widerstand dabei.

Scholz’ “Erfahrung” in Alleingängen

Heute, 45 Jahre später, beschließ der SPD-Bundeskanzler mal eben quasi im Handstreich mit seiner Zusage gegenüber der US-Administration, Deutschland mit seiner Bevölkerung von über 85 Millionen Menschen in Geiselhaft zu nehmen, indem es im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung zur Zielscheibe russischer Vergeltungs- oder auch Präventivschläge werden wird – im Namen eines Krieges, der nie unserer war und sein sollte. Allerdings hat Scholz “Erfahrung” in derlei Alleingängen: Bei seinem Antrittsbesuch in den USA Anfang Februar 2022 sagte Biden im Beisein des wie weggetreten und mit dümmlicher Miene neben ihm stehenden Kanzlers unwidersprochen dies: “Wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nordstream 2 mehr geben. Ich verspreche Ihnen, dass wir dafür sorgen werden.“ Scholz hatte offenbar nichts dagegen – un so wurde die Gaspipeline dann am 26. Februar 2022 gesprengt.

Einst firmierte die NATO einmal als Verteidigungsbündnis. Mit der Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern wird dieses ursprüngliche Mandat nun erweitert auf einen globalen Atomkrieg. Schließlich ist die “Multi-domain Task Force” nicht auf Westeuropa begrenzt, sondern über die “globalen Interventionseinsätze” auf den gesamten Globus ausgedehnt. Was tun? Eine Gelegenheit, den Widerstand gegen diese lebens- und brandgefährliche Politik zu bekräftigen, ist die Teilnahme an der Friedensdemo, die heute, am 3. August, in Berlin stattfindet. Wer es nicht schafft, kann auch diese aktuelle Petition unterzeichnen. Jede Stimme zählt!