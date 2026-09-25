Keine Hormonbehandlung mehr für Minderjährige: Trans-Proteste vor New Yorker Kliniken

Diese Woche kam es vor dem Klinikkomplex des New Yorker Krankenhauses Langone NYU in Manhattan zu bizarren Szenen: Aus Protest und Trotz gegen die Einstellung geschlechtsangleichender Maßnahmen durch die Klinikleitung spritzten sich woke Trans-Figuren dort vor Ort selbst medienwirksam Hormone. Hintergrund ist eine Executive Order von US-Präsident Donald Trump, die dieser unmittelbar nach Beginn seiner zweiten Amtszeit Ende Januar 2025 erlassen hatte: Sie verbietet Kliniken solche Behandlungen bei nicht volljährigen Patienten und droht Ihnen bei Zuwiderhandlung den Stopp der Bundesfinanzierung an.

Bei NYU Langone handelt es sich um ein voll in den Hochschulbetrieb der New York University (NYU) integriertes, akademisches Lehrkrankenhaus der höchsten Versorgungsstufe. Es unterhält drei Standorte in der größten US-Metropole, vor allem in Manhattan und Brooklyn. NYU Langone hatte seine Programme für Trans-Jugendliche bereits zuvor schon eingeschränkt und teilweise ganz beendet, nachdem die Trump-Regierung auch ihr den Entzug von Fördergeldern angedroht und Ermittlungen eingeleitet hatte. Ganz aufgeben wollte sie geschlechtsangleichende Behandlungen zunächst nicht.

Besser Ozempic spritzen als HRT…

Nun aber, im September 2026, hat die NYU im Rahmen eines 8,5-Millionen-Dollar-Vergleichs mit dem US-Justizministerium schließlich zugestimmt, geschlechtsangleichende Behandlungen für Minderjährige unter 18 Jahren dauerhaft einzustellen – darunter Pubertätsblocker und Hormone. Ähnliche Vergleiche gab es US-weit auch mit anderen großen Kliniken. Vereinbarungsgemäß stoppte NYU Langone daraufhin die Verabreichung von Pubertätsblockern und geschlechtsverändernden Hormonen sowie weitere Geschlechtsumwandlungsbehandlungen für Minderjährige.

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Genau dagegen richteten sich die Demonstrationen der Trans-Community vor dem Krankenhaus: Sie forderten, dass die NYU die Behandlungen für Patienten unter 18 Jahren wieder aufnimmt. Auf ihren Protestschildern stand „Protect Trans Youth“, „Do No Harm“ und „Trans Lives Are Not Failing Chips“. Aktivisten injizierten sich in der hormone replacement therapy (HRT) verwendete Präparate dabei öffentlich, um gegen die Einstellung der Versorgung von Minderjährigen (!) zu protestieren. Wenn man sich diese Trans-Sektenjünger_Innen anschaut, fragt man sich, ob sich einige von ihnen nicht lieber Ozempic spritzen sollten?! Das ist jedenfalls kein Kult mehr, sondern hier handelt es sich um hoffnungslos indoktrinierte Opfer einer legalen, woken Terrororganisation, die von der Pharmaindustrie schamlos gefördert wird.