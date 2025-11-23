Keine Kreditkarten, Amazon und Paypal mehr: Die USA sanktionieren die Luxus-Richter von Den Haag

Im “Kampf gegen Rechts” ist selbst die illegale Sperrung und Kündigung von Bankkoten inzwischen ein akzeptiertes Instrument. Jetzt zeigt Donald Trump den Promi-Richtern, die Putin und den israelischen Premierminister verhaften wollen, einmal umgekehrt, was heißt, ganz privat “Haltung” zu zeigen – und gibt ihnen ihre eigene Medizin zu schmecken: Die selbstgefälligen steuerbefreiten Juristen-Schranzen können nämlich die eigene Bankkarte zum Champagnerkauf auf Steuerkohle plötzlich nicht mehr benutzen. Der Grund: Amazon und Paypal ghosten den Internationalen Strafgerichtshof und dessen Richter in Europa. Einer von ihnen jammert jetzt lauthals darüber, was es bedeutet, wenn die US-Regierung Tech-Firmen als Waffe einsetzt: Ein Leben ohne Hotelreservierungen, Amazon-Shopping, Paypal und Kreditkarten. Fast ein Kriegsgefangenenlager!

Nicolas Guillou, französischer Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, muss also nun auf Anordnung der Trump-Regierung auf Serviceleistungen und Annehmlichkeiten von US-Technologiefirmen wie Amazon, Microsoft, Google oder Paypal verzichten, wie das französische Nachrichtenmagazin “Le Nouvel Obs” und die Tageszeitung “Le Monde” berichten. Der Typ begann seine Karriere übrigens als “Berater” und Politfunktionär im französischen Justizministerium. Allen US-Personen und -Organisationen wie Firmen inklusive deren internationaler Tochterunternehmen ist es untersagt, Guillou als Privatperson Dienstleistungen zu erbringen. Sein Amazon- und sein Paypal-Konto wurden geschlossen, Hotelbuchungen über die Plattform Expedia werden storniert. Auch Kreditkarten wie von Visa, Mastercard oder American Express kann Guillou nicht mehr nutzen.

Durchgeknallter Haufen parasitärer Juristen

Grund ist, dass sich Guillou auf einer Sanktionsliste der US-Regierung befindet, weil er einer der Richter am Internationalen Strafgerichtshof war, die allen Ernstes einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Joaw Galant erließen – wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen. Nun fordert Guillou, dass die Europäische Union extra für ihn ihre “Blockierungsverordnung” im Falle seiner Sanktionierung aktiviert. Diese Verordnung ist ein Instrument der Europäischen Union, um Unternehmen und Personen innerhalb der EU vor extraterritorialen Sanktionen anderer Staaten zu schützen, wenn diese Sanktionen aus Sicht der EU unberechtigt sind. Die europäischen Tochterunternehmen US-amerikanischer Konzerne dürften diese Sanktionen dann nicht mehr in der Europäischen Union umsetzen. Guillou hält einen solchen Schritt für erforderlich, denn für ihn steht hinter den Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof “die gesamte Frage der Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel”.

Nö, nö, du: Hier steht gar nichts auf dem Spiel. Sondern hier geht es um einen durchgeknallten Haufen parasitärer Juristen, die glauben, sie bestimmen in ihren kranken Kostümen die rechtliche Weltordnung auch außerhalb der Mitgliedstaaten. Der Skandal liegt darin, dass dieser – teilweise übrigens islamistisch unterwanderte – supranationale politische “Gerichtshof” überhaupt von so vielen Staaten anerkannt wird, obwohl er eine selektive und grotesk voreingenommene Strafverfolgung praktiziert. Deutschland wäre gut beraten, wie bereits Ungarn aus dem Gerichtshof auszutreten. Dieser müsste dann aufgelöst und beendet werden.

Alles netto plus Spesen

Über 200 Millionen Euro kostet die 900-Mitarbeiter-Showveranstaltung pro Jahr – und davon kommt ein großer Teil direkt vom deutschen Steuerzahler. Guillou sollte seine gesperrte Kreditkarte als das sehen, was er und seine Komplizen weltweit engagierten Aktivisten und kritischen Medien täglich zumuten. Laut den „Conditions of Service and Compensation of Full-time Judges of the ICC“ beträgt das Jahresentgelt für Vollzeit-Richter 180.000 Euro – netto. Dazu kommt für den Präsidenten eine Sonderzulage von 10 Prozent des Jahresentgelts – nochmal rund 18.000 Euro. (Fast unbegrenzte) Spesen kommen noch dazu. Laut dem Budget-Entwurf für 2025 der Assembly of States Parties sind die Posten „Judges’ salaries and entitlements“ – also die Richtergehälter – mit rund 7,067 Millionen Euro netto veranschlagt, was einer Steigerung von etwa 15,2 Prozent (!) gegenüber 2024 darstellt. Wieso eigentlich netto? Gemäß dem „Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC“ und weiteren Regelungen sind die Gehälter, Vergütungen und Zulagen der Richter, des Anklägers, deren Stellvertretungen und des Registrars von der Besteuerung befreit.

Diese dubiosen internationalen Typen verdienen somit deutlich mehr als Beamte der IStG-Signatarstaaten – und das steuerfrei. Es ist ein arroganter Parasitismus, der sich hier breitgemacht hat. Zum Vergleich: Ein Richter am Bundesverfassungsgericht verdient “all over” etwa 15.000 Euro brutto; die sind aber noch zu versteuern…