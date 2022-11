Keine Peitschenhiebe, wenn nicht freiwillige: Faeser empfiehlt Schwulen bedenkenloses Reisen nach Katar

Wenn das kein Grund zum Aufatmen ist: SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat im Rahmen ihrer aktuellen Katar-Reise angekündigt, zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft erneut anreisen zu wollen. Sie habe sich dazu entschieden, den Reformprozess im Land “auch während der WM weiter zu begleiten. Deswegen reise ich zum Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan”, so Faeser euphorisch. Klimafragen und CO2-Neutralität spielen bei diesem regen Haltungs-Flugpendelverkehr zur Schönfärbung einer WM, deren Austragung in einem solchen Staat niemals hätte beschlossen werden dürfen dürfen, anscheinend ebenso wenig eine Rolle wie beim Getingel deutscher Polit-Groupies zum Präsidenten-Popstar Selenskyj in Kiew.

Dass ausgerechnet eine deutsche Innenministerin, die im eigenen Land an jeder Ecke Homophobie, Rassismus, Diskriminierung und reaktionären Konservatismus sieht, in einem Staat mit mittelalterlichen Werte- und Rechtsvorstellungen reist und sich dort als Reformerbegleiterin aufspielt, kann man sich nicht ausdenken. Vermutlich lachen sich die Scheichs darüber noch mehr schlapp als über Robert Habecks Kratzfuß bei seinem Öl-Bettelzug vom Frühjahr. Auf jemanden wie die „geile linksextremistische Dampfnudel Nancy Faeser“ (Tim Kellner) hat man dort sicher gerade noch als Mahnerin des gesellschaftlichen Wandels gewartet. Unverdrossen flötete Faeser nach ihrer Reise in die Mikrofone: Es sei „wichtig, das Land Katar bei den begonnen Reformen zu unterstützen”. Welche Reformen? Das kann Faeser nicht so eindeutig beantworten, aber auf ihrem Besuch habe sie gesehen, beteuert sie, “dass wertvolle Reformen, gerade auch für die Wanderarbeiterinnen und -arbeiter auf den Weg gebracht wurden.” Weil in solchen Ländern ausländischen Gästen und Geschäftspartnern ja bekanntlich auch stets die Wirklichkeit gezeigt wird und nichts beschönigt wird, woher denn!

Naiv, verblendet und für dumm verkauft

Am wichtigsten auch auf dieser Reise war natürlich wieder einmal der demonstrative Einsatz für die queerwoke LBHTQI-Szene und damit ein Hauptklientel der bunten Ampelregierung: Der katarische Premierminister habe ihr „Sicherheitsgarantien” für alle Menschen zugesagt, die zur WM reisen wollen. Heißt: Keiner soll gnädigerweise in den Knast, der dort mit Gleichgeschlechtlichen Händchen hält, und Todesstrafen und Peitschenhiebe werden während der WM nicht vollstreckt. “Das war mir als Bundesinnenministerin das wichtigste, das bei dieser Reise zu erreichen”, sagte Faeser in der ARD. “Denn jeder soll, egal wo er herkommt, an wen er glaubt oder wen er liebt sicher bei der WM auch dieses Fest mitfeiern können. Und das wurde mir heute garantiert.” Sie könne homosexuellen Menschen deswegen guten Gewissens empfehlen, zur WM zu reisen. Ist das neuerdings eigentlich die Aufgabe der deutschen Bundesinnenministerin – sich im Ausland um Schutzrechte für sexuelle Minderheiten einzusetzen?

Doch halt! Faeser gab in Katar gleichzeitig auch noch die eierlegende Wollmilchsau aus Menschenrechtsaktivistin, Entwicklungshelferin und Außenpolitikerin: So gebe es, schwärmte sie nach ihrer Rückkehr ganz begeistert, nun einen „Staatsfonds, der Gehälter von Wanderarbeitern ersetzt”, wenn diese nicht gezahlt würden (den vieltausendfachen Toten der dortigen WM-Baustellen nützt dieser allerdings nichts mehr). Während ihres Besuchs habe sie zudem „mit Arbeitnehmervertretern gesprochen” und, Potztausend, es existierten nun sogar Gerichte in Katar, die sich jetzt ausdrücklich um Arbeitnehmerfragen kümmern! Man nennt so etwas Arbeitsgerichtsbarkeit und in Deutschland gibt es sie formal seit 1890. Dass Katar – das ja schon als eines der „modernsten“, westlichsten und fortschrittlichsten islamischen Länder gilt – erst jetzt eine solche „Innovation” einführt, löst bei Faeser keine Sekunde lang Zweifel oder kritische Überlegungen aus, dass die anhaltende Massenzuwanderung von Muslimen nach Deutschland (die ja größtenteils aus noch weitaus vorsintflutlicheren Herkunftsländern stammen) womöglich doch keine so gute Idee ist, weil sie vielleicht ja so etwas wie einen Zivilisationsbruch samt kultureller Unverträglichkeiten und Integrationshürden bedeuten könnte. Im Gegenteil: Für diese Ministerin werden Muslime bei ihrem Grenzübertritt nach Deutschland zu modernen aufgeklärten Toleranzbürgern – und dort, wo Scharia und Koran einstweilen noch das Zepter schwingen, etwa im arabischen WM-Staat Katar, genügen ein paar Staatsbesuche rotgrüner deutscher Politikern als Lichtbringer, um „unumkehrbare Reformprozesse“ einzuläuten. So einfach ist das.