Keine Ruhe für die Sumpfratten: Die Entlarvung des Deep State in den USA geht weiter

Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, laufen unter der Trump-Regierung tiefgehende und weitreichende Untersuchungen der Sauereien, die sich die Vertreter des US-amerikanischen Deep State seit Jahren geleistet haben. Dies betrifft nicht nur Wahlmanipulationen; im Visier der Bundesbehörden stehen derzeit vor allem die Urheber des berühmten „Russia Hoax“, das die Grundlage für das gegen Trump unmittelbar nach seiner ersten Amtsübernahme 2017 eingeleitete Impeachment-Verfahren.

Mit Hilfe eines frei erfundenen Dossiers, welches “Killary” Clinton mit Wahlkampfgeldern (!!) von dem dubiosen Doppelagenten Christopher Steele gekauft hatte, erwirkte das FBI auf Betreiben der Obama-Regierung eine richterliche Erlaubnis des FISA-Courts, um Donald Trump, sein Wahlkampfteam, seine Anwälte und Familie abhören und überwachen zu lassen. In diese Affäre sind zahlreiche Politiker sowie Ermittlungs- und Justizbeamte aus FBI, CIA und DOJ bis in höchste Ebenen verstrickt.

Hochverratsklagen möglich

In einem Interview mit Sean Hannity erklärte die Direktorin der US-Geheimdienste, Tulsi Gabbard, dass diese Verstrickungen jetzt gnadenlos und mit aller Sorgfalt aufgedeckt werden sollen, so dass es zeitnah möglich sein wird, die Verantwortlichen anzuklagen und endlich zur Verantwortung zu ziehen. Dabei ist es durchaus möglich, dass es zu Anklagen wegen Hochverrats kommt – denn der Versuch der Eliminierung eines amtierenden Präsidenten unter Verwendung gefälschter Beweise fällt durchaus in diese Kategorie.

Letztlich könnte dabei sogar der berüchtigte Paragraph 871 des U.S. Code, Nr. 18 (“Threats against President and successors to the Presidency”, sinngemäß: Verbrechen gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten) zur Anwendung kommen. Die Brisanz der Angelegenheit erfordert natürlich ein besonders penibles Vorgehen, so dass die Ermittlungen sicherlich noch eine Weile andauern werden. Man darf gespannt sein, wer als Teil dieser Verschwörung noch alles ins Visier der Investigativen geraten wird.

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.