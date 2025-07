Keine Silvesterfeier am Brandenburger Tor 2025: Verarscht uns nicht, nennt uns die wahren Gründe!

Berlin sagt die traditionelle Silvesterfeier am Brandenburger Tor ab – angeblich aus Kostengründen. Eine Million Euro seien nicht mehr drin, erklärt Bürgermeister Kai Wegner – in einer Stadt mit einem Haushalt von rund 39 Milliarden Euro, die Milliarden für die (unzulängliche) Bewältigung der Massenmigration und für die queere Regenbogenverbuntung locker macht. Eine Million ist in etwa der Betrag, der alleine im Stadtteil Tegel im Bezirk Reinickendorf an jedem einzelnen Tag für eine absurd überdimensionierte Flüchtlingsunterkunft verdampft – egal ob ausgelastet oder nicht. Das ist der Kassenbon für ein paar woke Workshops und eine dritte Diversity-Stelle im öffentlichen Dienst. Eine Million sind die Zinskosten von wenigen Minuten, wenn Deutschland neue Schulden aufnimmt.

Nein: Diese Ausrede ist nicht nur schwach, sie ist ökonomisch ein Witz. Herr Wegner, das glauben Sie doch selbst nicht! Wenn ein Fest abgesagt wird, das über Jahrzehnte ein Aushängeschild deutscher Feierkultur war, das weltweit in TV-Übertragungen auftaucht, das nationale und internationale Sichtbarkeit erzeugt, dann geht es nicht um Peanuts. Dann geht es um etwas anderes. Und zwar nicht ums Geld. Denn eines ist klar: Daran kann es garantiert nicht liegen. Also, was könnte wohl der wahre Grund sein? Man darf spekulieren, denn offen reden will ja wieder niemand. Aber die Sicherheitslage ist das letztlich Einzige, was als plausibler Grund übrig bleibt.

Ein Offenbarungseid

Die berüchtigten Berliner Silvesternächte der letzten Jahre waren jeweils ein Pulverfass: Angriffe auf Polizei, Böllerbeschuss auf Rettungskräfte, Straßenzüge unter Kontrolle von Gruppen, die weder Respekt vor dem Staat noch vor der Zivilgesellschaft kennen. Es geht längst nicht mehr um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Versagen der öffentlichen Ordnung. Oder geht es um ein Anschlagsrisiko? Vielleicht – und das ist keineswegs abwegig – liegen ja wieder einmal Geheimdiensterkenntnisse vor, die einen geplanten Großanschlag befürchten lassen. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der Hauptstadt, vor dem Brandenburger Tor, live übertragen, während Deutschland das neue Jahr begrüßt. Ein so lohnendes wie symbolisches Ziel für jene, die Chaos wollen. Für jene, die sich Berlin längst als Spielfeld ausgesucht haben.

Also bitte, Herr Wegner, verarschen Sie uns nicht! Erzählen Sie die Millionengeschichte den Naiven, den Bequemdenkern, den Verdrängern… aber nicht uns, die wir wissen, wie hoch der Berliner Sozialetat ist, wie viel Geld für integrationsresistente Parallelgesellschaften verbrannt wird und wie schnell Berlin Millionen aufbringen kann, wenn es ideologisch passt. Zumal am Ende eh der Länderfinanzausgleich einspringt. Nein: Die Absage dieser Party ist kein finanzielles Problem. Sie ist ein Offenbarungseid. Ein stilles Eingeständnis, dass man die Kontrolle über die eigene Stadt verloren hat. Und dass man die Wahrheit darüber lieber mit Schweigen vertuscht, als mit Ehrlichkeit zu begegnen.