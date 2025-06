Keine Transmänner mehr im Frauensport: Überfällige IOC-Entscheidung war auch ein Triumph öffentlicher Petitionen

Was lange währt, wird endlich gut: Der Schutz des Frauensports wird endlich wieder großgeschrieben. Rund ein Jahr, nachdem die Olympischen Spiele 2024 in Paris für einen Skandal gesorgt hatte, der weltweit für Empörung gesorgt hatte, als die zwei männlichen Boxer Imane Khelif aus Algerien und Lin Yu-Ting aus Taiwan Goldmedaillen in Frauenwettbewerben gewannen, wird es fortan keine Zulassungen für solche Fake-Frauen geben.

Für viele war auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich bei beiden um Männer handelte; dennoch wurden sie vom Internationalen Olympiakomitee (IOC), Medien und anderen Institutionen als “Frauen” akzeptiert. Dieser Vorfall löste eine Welle der Entrüstung aus – und führte zu einer breiten Debatte über Fairness im Frauensport. Der Unmut artikulierte sich auch über den regen Zuspruch auf öffentlichen Petitionsplattformen. Vor allem die freiheitliche, nicht ideologisch vorbelastete Plattform “CitizenGO” hatte hieran Anteil: Bereits während der laufenden Spiele sammelte sie S über 250.000 Unterschriften, um Khelif und Lin aus dem Frauensport auszuschließen.

Fall Schinegger: Damals völlig anderer Umgang

Das nicht etwa aus “Transhass“ oder “Transphobie”, sondern aus gutem Grund: Schon früh lag der Verdacht nahe, dass beide Sportler eindeutig männliche Merkmale aufwiesen, möglicherweise innenliegende Hoden, wie es schon einmal im Fall des österreichischen Skifahrers Erik Schinegger 1966 der Fall gewesen: Dieser wurde 1966 “Weltmeisterin” bei den Frauen im Abfahrtslauf unter dem Namen „Erika“, wurde aber später als Mann identifiziert; damals, in Zeiten lange vor der milliardenschweren Transpropaganda-Industrie, noch ein veritabler Skandal. Immerhin: Schinegger zeigte damals Größe, akzeptierte die Wahrheit und trat zurück. Später wurde er Skilehrer.

Im Gegensatz dazu hielten Khelif und Lin – ertüchtigt und bestärkt durch die politische Lobby der Transgender-Lobby – die Täuschung aufrecht. Sie besiegten ihre weiblichen Gegnerinnen mit physischer Überlegenheit – und nahmen ungeniert die Goldmedaillen entgegen. Nach den Spielen bestätigte dann ein durchgestochener Arztbericht, dass Imane Khelif tatsächlich innenliegende Hoden hat. Zudem kamen Hinweise auf Korruption im IOC ans Licht: Der damalige Vorsitzende Thomas Bach soll Algerien durch die Duldung von Khelifs Teilnahme einen Gefallen erwiesen haben, um politische Vorteile zu sichern. Diese „Spezlwirtschaft“ führte dazu, dass Algerien seine erste olympische Goldmedaille erhielt; eine bodenlose Schande.

Beharrlichkeit und Vernunft obsiegen

Doch die hartnäckige Arbeit von Aktivisten und Petenten zahlte sich aus: Die neue IOC-Vorsitzende, Kirsty Coventry aus Simbabwe, stellte im Februar klar, dass der Frauensport geschützt werden muss. Männer, egal ob Transsexuelle oder Personen mit männlichen Merkmalen wie Khelif, dürfen nun nicht mehr in Frauenwettbewerben antreten. Diese Regelung wird zum Glück auch konsequent umgesetzt: Als Khelif im Mai 2025 beim Eindhoven Box Cup in den Niederlanden antreten wollte, verlangte der Boxverband einen Gentest. Khelif ließ die Anmeldefrist stillschweigend verstreichen – ein klares Zeichen, dass seine Karriere im Frauensport beendet ist. Auch von Lin Yu-Ting, der in einer anderen Gewichtsklasse triumphierte, hört man nichts mehr.

Dieser Erfolg zeigt, dass Beharrlichkeit und Vernunft eben doch etwas bringen und dass Vernunft und Realität früher oder später doch siegen – in diesem Fall eindrucksvoll eingefordert durch Millionen Petitionsteilnehmer, was schließlich zum Erfolg führte. Dem Unrecht, das den gegen Khelif und Yu-Ting letztes Jahr in Paris unterlegenen Athleten widerfuhr, ist damit zwar nicht getilgt – doch der Frauensport ist immerhin ein gutes Stück fairer geworden. Dennoch: Die Debatte um Geschlechtergerechtigkeit im Sport ist noch nicht zu Ende. Es werden weitere Kampagnen nötig sein, um den Schutz von Frauen im Sport dauerhaft zu sichern. Aber die Botschaft ist klar: Am Ende setzt sich die Wahrheit durch. Das wird sie auch in Deutschland, wenngleich eine wahnsinnig gewordene linke sexuelle Identitätspolitik mit ihren kontrafaktischen Ausbuchungen à la “Selbstbestimmungsgesetz” derzeit noch Oberwasser hat.