Keine Vielfalt, sondern Verdrängung: Doch, es ist ein Bevölkerungsaustausch

Ich war gestern – nach Jahren – mal wieder in der Innenstadt einer deutschen Großstadt. Sagen wir es, wie es ist: Es war ein Schock. Ich bin vieles gewohnt, aber was ich da erlebt habe, ist nicht mehr das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Zwei Drittel, wenn nicht mehr, der Menschen um einen herum haben offenkundig einen Migrationshintergrund. Sprache, Auftreten, Umgangsformen, der gesamte Ton im öffentlichen Raum – all das hat sich tiefgreifend verändert. Was hier passiert ist, ist kein “Wandel”, das ist ein Strukturbruch. Ein Bevölkerungsaustausch, der nicht angekündigt, nicht diskutiert und nicht demokratisch legitimiert wurde – aber stattgefunden hat.

Ja, der Begriff “Bevölkerungsaustausch” wird oft verteufelt. Aber wir müssen aufhören, uns hinter Euphemismen zu verstecken. Wenn eine urbane Mehrheit binnen einer Generation ihre kulturelle und sprachliche Identität verliert, dann ist das keine “Vielfalt”, das ist Verdrängung. Und zwar nicht in einer entfernten Zukunft, sondern hier und heute – in Essen, in Duisburg, in Berlin, in Wien.

Es macht etwas mit einem

Wenn man – so wie ich – über Jahre auf dem Land gelebt hat, oder heute in der Schweiz, in einem Land mit gelebter Ordnung, klarer Sprache und einer verbindenden Kultur, dann trifft einen dieser Besuch wie ein Vorschlaghammer. Man sieht die Spaltung mit bloßem Auge. Man spürt den Identitätsverlust im Alltag. Und ganz ehrlich: Es macht etwas mit einem.

Die Frage ist: Wann dürfen wir das endlich offen ansprechen, ohne sofort diffamiert zu werden? Wann dürfen wir sagen, dass Integration nicht funktioniert, wenn der öffentliche Raum zur Parallelwelt wird? Wann hört das Schweigen auf – dieses gefährliche, feige Schweigen? Ich sage: Jetzt ist der Moment. Nicht aus Hass, nicht aus Überheblichkeit. Sondern aus Verantwortung. Für unsere Kultur, unsere Kinder – und unsere Freiheit.

Dieser Beitrag erschien zuerst im auf Twitter/X und YouTube präsenten Kanal “Chrilikon”.