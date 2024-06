Kennen Sie den: Zoffen sich eine Transfrau und eine Muslima in der McDonald’s-Umkleide…

In Berlin spielt sich derzeit ein Rechtsstreit ab, der so bizarr ist wie die linkswoke Identitätspolitik, die ihn erst möglich gemacht hat, und der fast alle Aspekte des politisch verursachten Wahnsinns in Deutschland wie unter dem Brennglas zusammenfasst. Eine „Transfrau“, sprich: ein biologischer Mann, verklagt ihren Arbeitgeber McDonald’s, weil dieser ihr keinen Zugang zur Damenumkleide gewährt hat. Die “Dame” arbeitet seit vier Jahren bei McDonalds im Berliner Hauptbahnhof, zunächst von jedermann – auch ihrem Arbeitgeber – selbstverständlich als Mann betrachtet. Über ihre vermeintliche Transidentität klärte sie ihre Vorgesetzten zunächst nicht auf. Doch irgendwann bestand sie darauf, fortan nicht nur mit dem Namen „Kylie“ angesprochen zu werden, sondern sich auch künftig in der Damenumkleide umzuziehen.

Dies ging einige Monate gut, bis „Kylie“ am 1. Dezember 2023 eine gemeinsame Schicht mit einer Muslima hatte, die wenig angetan davon war, sich gemeinsam mit jemanden umzuziehen, dessen männliche Geschlechtsteile eindeutig zu sehen waren. Darum forderte sie „Kylie“ auf, die Damenumkleide zu verlassen und sich dort auch nie wieder sehen zu lassen – für „Kylie“ nicht nur ein klarer Fall von „Diskriminierung“, sondern auch noch von „sexueller Belästigung“, zumal sich McDonald’s hinter seine muslimische Mitarbeiterin stellte und die Vorwürfe bis heute klar zurückweist. Zunächst akzeptierte das Unternehmen noch eine Schadenersatzforderung von 8.000 Euro, zog dies aber wieder zurück und verwies als Grund auf „Falschbehauptungen der Klägerin“, mit der man mehrfach, aber erfolglos das Gespräch gesucht habe. Für einen westlichen, zwangsläufig Zeitgeist narrativen verpflichteten globalen Konzern wie McDonald’s ist es eben nicht einfach, zwischen den zwei dauerstilisierten Opfergruppen wie Transpersonen und Muslimen zu lavieren. Hier kommt es dann schnell zum Kurzschluss der Haltungsmaximen, wie sie in der “CSR” (“Corporate Social Responsibility“) vieler Unternehmen festgelegt sind: Man kann es am Ende nur falsch machen.

Alles, damit ein Mann seinen Fetisch ausleben darf

So auch hier: Im „queeren“ Magazin „Siegessäule“ führte „Kylie“ prompt bittere Klage über ihre Situation. Ihrem Arbeitgeber habe sie zu erklären versucht, „was eine Frau“ sei. Das Wort Frau sei „inklusiv und meint trans* und cis, alle Sorten von Frauen“. Es gebe weder eine „bessere“ noch eine „echtere“ Frau, so die Penisträgerin. Dies wollte McDonald’s laut „Kylie“ aber nicht verstehen – so wie übrigens vermutlich jeder, der noch Trost respektive bei geistiger Gesundheit ist. Das Angebot des Konzerns, sich in einer eigenen Umkleide umzuziehen, lehnte sie ab. Als Alternative wurde ihr die Kündigung nahegelegt – worauf sie Klage einreichte. Weiter sagte sie, als Frau brauche man „Schutz vor dem Blick von Männern“. Sie würde sich „sexualisiert“ fühlen. Ungeachtet des Prozessausgangs werde sie sich „wieder in der Frauenumkleide umziehen“, drohte sie. Nochmals, wohlgemerkt: Es handelt sich hier um einen biologischen Mann.

Eine Güteverhandlung blieb vorgestern nun ohne Ergebnis. Der Fall wird weiterverhandelt. Es wird am Ende wohl darauf hinauslaufen, dass “Kylie” sich in einer separate Umkleidekabine zur Verfügung gestellt werden muss. Für McDonald’s würde das allerdings bedeuten, alle 1.400 Filialen entsprechend umrüsten zu müssen. Und das alles nur, weil ein Mann seinen Fetisch ausleben und Zugang zu Frauenschutzräumen erzwingen will – und sich dabei durch den überall geschürten Transwahn in Politik und Medien ermuntert fühlt. Deshalb muss ein Gericht sich auf Kosten der Allgemeinheit mit dieser Narretei herumschlagen und McDonalds möglicherweise Unsummen in Umkleidekabinen für Männer, die sich als Frauen ausgeben, weil ihnen einfach danach ist, investieren. Was in diesem spätdekadenten Land vor sich geht, spottet mittlerweile jeder Beschreibung.

Gesetzgeberische Ertüchtigung von Extrempersönlichkeiten und Neurotikern

Hier zeigt sich zudem wieder der ganze Irrsinn des „Selbstbestimmungsgesetzes“ der Ampel: Die Berliner McDonald’s-Farce bestätigt sämtliche Warnungen von Kritikern, die genau das kommen sahen. Frauen werden männlichen Fetischisten ausgeliefert, die sich einfach per Sprechakt zur Frau erklären und allein damit den gesetzlichen Anspruch auf Zugang zu Bereichen erwerben, die nur wirklichen Frauen vorbehalten sind. Dies darf aber nicht ausgesprochen werden, weil es „Misgendering“ und damit strafbar wäre, einen biologischen Mann auf die eigentlich von keinem vernünftigen Menschen bestreitbare Tatsache hinzuweisen, dass er noch keine Frau ist, nur weil er das behauptet. Ein ganzes Land wird in ein Irrenhaus verwandelt und unermesslicher Schaden angerichtet, nur um die ideologischen Wahnvorstellungen einiger Irrer in die Tat umzusetzen. Und wie in der Berliner McDonald’s-Filiale werden es am Ende wohl Muslime sein, die diesen Schwachsinn beenden – allerdings nicht nur mit Ermahnungen.

Wundert sich bei diesen Zuständen irgendjemand, dass immer weniger Unternehmen überhaupt noch in Deutschland investieren wollen oder sich immer weniger junge Leute ins Abenteuer Selbständigkeit wagen. Zudem sorgt der Staat mit schwachsinnigen Gesetzen für künstliche Konflikte und gesellschaftlichen Unfrieden, indem er Extrempersönlichkeiten und Neurotiker gesetzgeberisch ertüchtigt, Arbeitgebern und Mitmenschen mit ihren Befindlichkeiten und Idiosynkrasien auf der Nase herumzutanzen, und macht den Alltag zu einem totalitären Minenfeld.