Kentlers Erben: Jörg Maywald und das „Kinderrecht auf sexuelle Bildung“

Jörg Maywald gehört zu den einflussreichsten Pädagogen Deutschlands. Der Professor an der Fachhochschule Potsdam prägt seit Jahrzehnten die deutsche Bildungslandschaft; seine Schriften und Konzepte beeinflussen zahlreiche Kindertagesstätten und deren pädagogische Ausrichtung. Doch in dem Maße, wie die Frühsexualisierung im Bildungswesen und die Transgender-Agenda zur “sexuellen Selbstbestimmung” auf Schulen und Kitas als zunehmende Gefahr erkannt wird, gerät auch Maywald in den Fokus der Kritik – und das nicht ohne Grund: Er vertritt Ideen, die an die hochumstrittene Sexualpädagogik von Helmut Kentler anknüpfen. 26 Jahre, bis 2001, war Maywald Geschäftsführer der „Deutschen Liga für das Kind“, einem einflussreichen Dachverband. In dieser Rolle setzte er sich unter anderem für die Verankerung von „Kinderrechten“ im Grundgesetz ein. Seine Handlungsempfehlungen finden sich in zahlreichen Kitas wieder, wo sie als Grundlage für sexualpädagogische Konzepte dienen – inklusive kontroverser Elemente wie „Kuschelräume“.

Ein zentraler Punkt seiner Agenda ist das angebliche „Recht auf sexuelle Bildung“: Maywald argumentiert, dieses Recht stehe über den kulturellen und religiösen Vorstellungen der Eltern. Er kritisiert eine einseitige Fokussierung auf „Schutz und Abwehr“ in der Sexualpädagogik, da dies Kindern wichtige Bildungserfahrungen vorenthalte und ihre Entwicklung hemmen könne. Stattdessen plädiert er dafür, den „Mythos vom unschuldigen Kind“ zu überwinden. Und es ist genau dieser Ansatz, der stark an die Thesen von Kentler anknüpft. Der Skandalpädagoge Kentler relativierte ab den 1970er Jahren Pädophilie und versuchten sie akademisch zu entkriminalisieren; er und sein Meisterschüler Uwe Sielert vertraten dabei die These, dass Kinder von Natur aus “sexuelle Wesen” seien – und eben diese Sichtweise greift auch Maywald in seinen Konzepten auf. Die von Hedwig von Beverfoerde geleitete Initiative “Demo für alle”, die sich für Kinderrechte einsetzt, hat die Hintergründe hier eindringlich beschrieben.

Verwischung der Grenzen zwischen Aufklärung und Sexualisierung

Kritiker und auch nicht wenige Fachkollegen werfen Maywald vor, die Grenzen zwischen Aufklärung und Sexualisierung zu verwischen. Die Idee, Kinder müssten frühzeitig in sexuelle Kontexte eingeführt werden, um ihre Entwicklung zu fördern, wird von vielen als unangemessen empfunden. Eltern sorgen sich, dass solche Konzepte die natürliche Entwicklung ihrer Kinder stören und sie zu früh mit Themen konfrontieren, für die sie emotional und kognitiv noch nicht bereit sind. Zudem fehlen wissenschaftliche Belege für die Annahme einer von Natur aus gegebenen “sexuellen” Persönlichkeit von Kindern, die zuvor schon Kentler und seine Nachfolger propagierten. Doch in Zeiten von Genderwahn, Entgrenzung und vorsätzlicher Verwirrung selbst von Kleinkindern an staatlichen Schulen lange vor Einsetzen der Pubertät fallen diese ideologischen Behauptungen auf fruchtbaren Boden – und deshalb reicht auch Maywalds Einfluss weit: Viele Kitas orientieren sich an seinen Empfehlungen, was zu einer flächendeckenden Verbreitung seiner Ideen führt. Besonders problematisch erscheint, dass diese Konzepte oft ohne ausreichende Einbindung der Eltern umgesetzt werden. Dies führt zwangsläufig zu Konflikten, da viele Familien ihre Werte und Überzeugungen in der Erziehung ihrer Kinder respektiert sehen wollen.

Die Sexualisierung von Kindern unter dem Deckmantel von Wissenschaft und Bildung muss gestoppt werden, was Aufgabe des Staates wäre. Jegliche schulischen und vorschulischen Konzepte in dieser Richtung, die in den letzten Jahren Einzug hielten, müssen zumindest einer kritischen Prüfung unterzogen und endlich problematisiert werden. Außerdem müssen Eltern, Lehrer und Erzieher über die Hintergründe und Auswirkungen solcher pädagogischen Ansätze informiert werden. Maywalds Werk und dessen Verankerung in der Praxis verdeutlichen die Notwendigkeit, Bildungskonzepte kritisch zu hinterfragen und die Rechte der Eltern zu stärken.Die Debatte um „sexuelle Bildung“ zeigt, wie wichtig es ist, einen Ausgleich zwischen notwendiger Aufklärung und dem Schutz kindlicher Unbeschwertheit zu finden.