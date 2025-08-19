KI-Assistenten: Falsche Freunde – gefährlich nah

Noch stellen Alexa, Siri und ChatGPT unsere Fragen an sie nicht bereits selbst, aber schon jetzt erkennen sie aus Form und Inhalt des Auskunftsbegehrens, mit wem sie es zu tun haben, ob der- oder diejenige sicher im erlaubten Denkkorridor läuft oder auszubrechen droht. Noch sind die Phantomgestalten freundlich und scheinen nur helfen zu wollen. Aber wie lange noch? Man verkauft uns die Dienste der Echtzeit-KI natürlich als persönlichen Service. Eine Assistenz 7/24, in der „registrierten“ Version einstweilen sogar kostenfrei. Ein virtueller Mitarbeiter, der immer dienstbereit ist. Er weiß, was wir nicht wissen. Findet, was wir suchen. Übersetzt, was wir nicht verstehen. Liest für uns, was uns als Zusammenfassung genügt und macht bei Bedarf noch eine Graphik daraus. Ist es nicht, als wüchsen uns Flügel?

Wollen wir ernsthaft glauben, dass uns irgendjemand einfach so unter die Arme greift, um uns das Leben leichter zu machen? Hat nicht alles seinen Preis? Spätestens seit dem „Covid“-Anschlag sollte klar sein, dass alle Innovationen für die Masse der Überwachung und Kontrolle dienen. Die KI-Phantomgestalten sind schließlich außer unsichtbaren Spielgefährten und Suchmaschinen auch Spitzel, sprechende Propagandisten und Lobbyisten des Herrschaftsnarrativs. Unser Diener kann nur stetig dienstbereit sein, wenn er immer aufnahmebereit ist. Wer immer zuhört, registriert auch alles.

Naivität ist fehl am Platz

Aber dabei bleibt es nicht. Wer fragt, entäußerst sich ebenso wie ein Antwortender. Wer Fragen stellt, die Belege für einen seit kurzem stattfindenden Klimawandel oder den Nutzen von Windenergie einfordern, gibt sich bereits als Zweifelnder zu erkennen. Auch wenn derzeit ChatGPT noch Verständnis für „heikle“ Fragen zeigt und Abweichungen vom gültigen Narrativ verharmlost, wird das gespeicherte Profil des Fragenden angepasst. Naivität ist fehl am Platz. Begriffe wie „Agentenmodus“ bei GPT sollten eine Warnung sein.

Wer dies für Verfolgungswahn hält, sollte sich an die Entwicklung der Suchmaschinen erinnern, die heute mehr verstecken als finden. Stieß die Google-Suche in den 1990er Jahren noch ein Tor in einen weltweiten Wissenskosmos auf, hat sich seither der Zugriff auf ein Zielfernrohr verengt. Zunächst wurden unerwünschte Suchergebnisse nur nach hinten gereiht, um sie schlechter zu finden. Dann waren die Ergebnisse nur noch als Treffer ohne Öffnungsmöglichkeit gelistet. Inzwischen ist die Seitenzahl der Trefferlisten bei heiklen Themen und Personen geschrumpft und ein Teil der Treffer ganz verschwunden. Artikel auf unerwünschten Medien findet man nur noch auf den jeweiligen Plattformen direkt.

Nebel aus Unwahrheiten

Wenn KI-Assistenten nun nicht nur Suche und Zugang zu Informationen anbieten, sondern gleich auswerten und zusammenfassen, sollte man dies nicht als wünschenswerte Zeitersparnis verkennen. Informationen kann man bekanntlich ganz unterschiedlich lesen und bewerten. Der Manipulation ist Tür und Tor geöffnet. Big Pharma praktiziert dies in der Medizin schon seit Jahren. Kurzversionen („Für Sie gelesen“) besagen in Überschrift oder Abstrakt oft das Gegenteil von dem, was tatsächlich im Originaltext steht. Mit dem scheinbar unaufhaltsamen Einzug von KI als Ersatz der natürlichen Intelligenz (NI) droht eine Fälschung der Welt, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Der Übergang von hilfreichen und zutreffenden Suchergebnissen, Rechtschreibkorrekturen, stilistischer Nachhilfe, Übersetzungen und Zusammenfassungen in deren Gegenteil wird schleichend erfolgen, um möglichst wenig bemerkt zu werden. Die Mutation von Such- zu Versteckmaschinen der Internetbrowser hat bereits ohne Aufschrei funktioniert.

Welcher Nebel aus Unwahrheiten wird uns umhüllen, wenn Fakten zu Lügen abgestempelt und Lügen zur wissenschaftlich belegten Wahrheiten erhoben werden? Wenn über Bücher diskutiert wird, die niemand mehr gelesen hat? Bücher unter dem Namen eines Autors erscheinen, der sie gar nicht geschrieben hat? Wenn die generierte Biographie nicht mehr dem eigenen Leben entspricht? Der frühere CIA-Direktor William J. Casey gestand ein, dass „unser Desinformationsprogramm erst erfüllt ist, wenn alles, was die (amerikanische) Öffentlichkeit glaubt, falsch ist“.

Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie, Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. In bislang neun Büchern setzt er sich kritisch mit der Medizin und der Wahrnehmung der Geschichte auseinander.