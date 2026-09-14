KI außer Kontrolle: Die Geister, die wir riefen….

Die KI-Revolution kennt offenbar nur eine Richtung: Schneller! Größer! Mächtiger! Doch ausgerechnet ihre Schöpfer beginnen nun zu warnen und fragen, ob wir nicht längst den Geist aus der Flasche gelassen haben. Noch vor wenigen Monaten konnte es der KI-Branche nicht schnell genug gehen: Immer größere Modelle, gewaltigere Rechenzentren, Milliardeninvestitionen und ein Wettrennen zwischen den USA und China. Nun kommen plötzlich Warnungen ausgerechnet von denen, die dieses Rennen anführen. Die Frage ist nicht mehr die, was Künstliche Intelligenz kann. Die Frage lautet jetzt zunehmend: Wie kann man sie noch noch kontrollieren können? Denn im Wettrennen um die leistungsfähigsten Modelle galt das Hauptaugenmerk der Selbstoptimierungsfähigkeit der KI; im Klartext: sie so weit zu entwickeln, dass sie keinen Menschen mehr zu ihrer stetigen Verbesserung und Leistungssteigerung benötigt. Ab da ist die Evolution dann exponentiell und führt zwingend zu einer Superintelligenz – ein Zustand, den manche Experten bereits für 2028 prophezeiten und ab dem es dann wirklich gefährlich wird, weil die KI auf Milliarden Smartphones, Computern und Geräten läuft und sich als neuronales Netz organisieren könnte, das ein eigenes Bewusstsein, einen eigenen Willen und unbegrenzte Möglichkeiten hat, um sich der menschlichen Kontrolle zu entledigen. Spätestens ab da ist die KI kein Werkzeug mehr, sondern eine direkte Bedrohung für die Menschheit; in Verbindung mit der sich ebenfalls rasant weiterentwickelnden Robotik ergeben sich hier reale Gefahrenszenarien.

Johann Wolfgang von Goethe hat dafür bereits 1797 ein erstaunlich modernes Bild gefunden. In seiner Ballade “Der Zauberlehrling” erweckt der Geselle eines Magiers einen Besen zum Leben, damit dieser ihm die Arbeit abnimmt. Das funktioniert zunächst prächtig – nur eines hat er nicht bedacht: Zwar wusste er den Zauberspruch, der den Besen in Bewegung setzt, nicht aber den, mit der man ihn wieder anhält. Als ihm die Situation entgleitet, ruft er verzweifelt: „Die Geister, die ich rief, werd’ ich nun nicht los.“

Mehr als zwei Jahrhunderte später bekommt dieser Satz eine geradezu unheimliche Aktualität. Denn der moderne Zauberlehrling heißt nun Künstliche Intelligenz.

Amodei und Altman: Die Pioniere als Bedenkenträger

Gerade habe ich hier über eine andere Seite des KI-Booms geschrieben – nämlich über Billioneninvestitionen, Schulden, gewaltige außerbilanzielle Verpflichtungen und einen Strombedarf, dessen Dimensionen bislang nur schwer abzuschätzen sind. Doch ist damit nur die eine Hälfte des Problems beschrieben; denn nahezu gleichzeitig geschieht etwas extrem Bemerkenswertes: Ausgerechnet führende Köpfe der amerikanischen KI-Industrie treten nunmehr voll auf die Bremse und man fragt sich irritiert: Wieso denn das? Die Antwort ist verstörend: Weil man fürchtet, dass einem die eigene Schöpfung entgleitet. Dario Amodei, Mitbegründer und Chef von Anthropic, fordert in aktuell auch vom Mainstream weltweit aufgegriffenen Warnungen ausdrücklich, das Tempo bei der Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Modelle dringend zu reduzieren, sofern überhaupt noch möglich. Auch Sam Altman von OpenAI spricht über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Elon Musk stimmt wesentlichen den Warnungen Amodeis zu. Das allein wäre schon bemerkenswert genug … denn schlussendlich handelt es sich hier um die Unternehmen, die bislang Milliarden damit verdienten, dass die Entwicklung eben nicht langsamer, sondern immer schneller voranschreitet.

Der möglicherweise wichtigste Punkt in dieser Debatte kam bisher in der Euphorie eben weitgehend die Räder: Dass sich die Forschung verselbständigt und von der KI selbst mit ungleich größerer Geschwindigkeit vorangetrieben wird, als dies menschliche Entwickler je könnten. Amodei warnt vor einer Entwicklung, bei der KI-Systeme zunehmend selbst bei Forschung, Programmierung und Optimierung immer leistungsfähigerer KI-Systeme eingesetzt werden. Genau hier verändert sich die Qualität der Diskussion und es wird richtig ungemütlich, ja gefährlich! Denn solange es Menschen sind, leistungsfähigere Computerprogramme entwickeln, bestimmen sie zumindest grundsätzlich das Tempo des Prozesses. Beginnen jedoch KI-Systeme wesentlich daran mitzuwirken, ihre Nachfolger leistungsfähiger zu machen, kann eine Rückkopplung entstehen. Im Klartext heisst das, dass bessere KI bei der Entwicklung noch besserer KI hilft und diese wiederum den nächsten Entwicklungsschritt beschleunigen kann.

Warnschuss aus dem Testlabor

Aktuell besteht die Gefahr noch nicht, dass eine Superintelligenz die Weltherrschaft übernimmt. Solche Science-Fiction-Bilder helfen bei einer ernsthaften Diskussion auch relativ wenig. Dennoch zeichnet sich ab, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung nicht mehr linear verläuft, sondern in geometrischer Progression. Und plötzlich steht nun Goethes Zauberlehrling wieder im Raum! Wir kennen den Spruch, der den Besen zum Laufen bringt. Aber kennen wir auch den Spruch, der ihn zuverlässig anhält?

Besonders brisant wird die Sache durch Sicherheitstests mit KI-Agenten, über die die “Süddeutsche Zeitung” Anfang September berichtete. Dabei zeigte sich, dass KI-Bots in einer kontrollierten Cybersicherheits-Evaluation selbstständig im Internet agieren und Schwachstellen angreifen konnten. Auch das ist ausdrücklich noch nicht mit einem unkontrollierten Angriff einer frei agierenden Superintelligenz gleichzusetzen; doch gerade deshalb ist der Vorgang interessant: Denn solche Versuche sollen herausfinden, wozu Systeme bereits heute fähig sind und wo Sicherheitsmechanismen versagen könnten. Wenn nun dabei Fähigkeiten sichtbar werden, mit denen selbst Fachleute in dieser Form nicht gerechnet haben, sollte man zumindest genauer hinsehen, denn anders als Goethes Zauberlehrling können wir den digitalen Besen nicht einfach in die Ecke stellen.

Wenn der Geist erst einmal aus der Flasche ist

KI-Systeme lassen sich kopieren. Software kennt keine Landesgrenzen. Wissen lässt sich verbreiten. Und wenn eine bestimmte Fähigkeit einmal entwickelt worden ist, lässt sie sich nicht einfach aus der Geschichte zurückholen. Dabei reden wir bislang fast ausschließlich über die Gefahr, dass KI selbstständig Dinge tut, die ihre Entwickler nicht vorhergesehen haben. Dabei liegt das viel näherliegende Risiko, wie so oft, aber gar nicht in der Maschine, sondern beim Menschen, der sie benutzt. Wenn leistungsfähige KI-Systeme einmal verfügbar sind, ist der Geist aus der Flasche oder, um ein noch älteres Bild zu bemühen, die Büchse der Pandora geöffnet. Wissen und Fähigkeiten, die einmal in der Welt sind, lassen sich kaum wieder zurückholen.

Was Sicherheitsforscher heute im Labor erproben, könnte morgen auch von Cyberkriminellen, organisierter Kriminalität, staatlichen Geheimdiensten oder terroristischen Gruppen genutzt werden. Mafiaorganisationen wie die ’Ndrangheta brauchen keine eigene Forschungsabteilung, wenn leistungsfähige KI-Werkzeuge irgendwann allgemein verfügbar oder illegal beschaffbar sind. Betrug, Erpressung, Identitätsdiebstahl, Deepfakes, automatisierte Cyberangriffe oder die Manipulation von Menschen könnten damit in einem Umfang möglich werden, für den früher ganze Organisationen notwendig waren.

Und gleichzeitig werden Milliarden hineingepumpt…

Das Entscheidende daran ist, dass dafür die KI überhaupt nicht außer Kontrolle geraten müsste. Sie müsste nämlich lediglich genau das tun, was ein Mensch ihr aufträgt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das sogar die realistischere Variante von Goethes Zauberlehrling. Nicht nur der Besen selbst kann zum Problem werden. Gefährlich wird es auch, wenn irgendwann jeder den Zauberspruch kennt. Dann stellt sich unweigerlich eine zweite, ungleich wichtigere Frage, nämlich, was geschieht, wenn es längst nicht mehr nur einen Zauberlehrling gibt, sondern Tausende und einige von ihnen ganz bewusst Böses im Sinn haben?

Hier beginnt der eigentliche Widerspruch. Auf der einen Seite sagen die führenden Entwickler, dass wir stärkere Sicherheitsvorkehrungen und möglicherweise ein geringeres Tempo brauchen, und andererseits läuft eine der größten Investitionsmaschinen der Technologiegeschichte weiter, ohne diese Bedenken auch nur im Geringsten zur Kenntnis zu nehmen: Rechenzentren werden geplant, Chips bestellt, Kraftwerke und Stromnetze benötigt, langfristige Verträge geschlossen und Milliardenkredite aufgenommen. Die großen Technologiekonzerne können es sich kaum leisten, im Wettrennen zurückzufallen. Wer freiwillig abbremst, während der Konkurrent weitermacht, riskiert seine Marktposition. Verantwortungsbewusstes Handeln gehört in diesem Zusammenhang in das Lexikon der ausgestorbenen Verbalien.

Vom Sicherheits- zum Finanzproblem

Und nicht nur Unternehmen stehen miteinander im Wettbewerb. Längst ist KI Bestandteil des geopolitischen Machtkampfes zwischen den USA und China geworden. Damit entsteht für die gesamte Welt ein geradezu klassisches Dilemma, nämlich dass

alle wissen könnten, dass langsamer sicherer wäre, aber niemand kann es sich leisten, als Erster langsam zu werden! Hier schließt sich der Kreis zu meinem erwähnten letzten Artikel zum Thema: Was geschieht mit der KI-Blase, wenn wirklich gebremst wird? Die astronomischen Bewertungen vieler KI-Unternehmen beruhen nicht auf dem Versprechen, dass die Entwicklung irgendwann gemütlicher weitergeht. Sie beruhen auf der Erwartung gewaltiger Produktivitätssteigerungen und immer leistungsfähigerer Systeme.

Was geschieht mit diesen Bewertungen, wenn Sicherheitsauflagen tatsächlich Entwicklungsschritte verzögern? Was geschieht mit Milliardeninvestitionen in Rechenzentren? Was mit langfristigen Stromverträgen, Chipbestellungen und Krediten?

Und was geschieht, wenn sich herausstellt, dass ein Teil der heute geplanten Infrastruktur für Geschäftsmodelle gebaut wurde, deren wirtschaftlicher Ertrag erheblich später kommt, als erwartet? Dann wäre das Sicherheitsproblem plötzlich auch ein Finanzproblem, das existentielle Dimensionen annehmen könnte.

Deutschland baut mit – und sollte darum genauer hinsehen

Für Deutschland kommt noch ein besonderes Problem hinzu: Auch hierzulande entstehen neue Rechenzentren und KI-Infrastrukturen. Gleichzeitig hat Deutschland seine letzten Kernkraftwerke abgeschaltet, setzt beim Umbau seiner Energieversorgung stark auf Wind- und Solarenergie und kämpft mit hohen Stromkosten, sowie einem enormen Netzausbaubedarf. Ausgerechnet in dieser Situation kommt eine Technologie hinzu, deren Hunger nach Strom, Wasser, Rechenleistung und Kapital gewaltig ist. Die Frage darf deshalb nicht lauten, ob Deutschland bei KI mitmachen soll. Natürlich muss ein Industrieland bei einer Schlüsseltechnologie dabei sein. Die richtige Frage lautet jedoch, ob wir uns eigentlich bewusst sind, auf welches wirtschaftliche, energetische und gesellschaftliche Risiko wir uns dabei einlassen?

Um im Bild Goethes zu bleiben: Wo ist der Meister? In der Ballade des Dichterfürsten hat allerdings ein Ende, das man in der heutigen KI-Debatte nicht vergessen sollte. Der Zauberlehrling schafft es nicht selbst, das von ihm verursachte Chaos zu beenden. Erst der zurückkehrende Meister spricht das entscheidende Wort und bringt den Besen zum Stillstand. Und genau hier endet die Parallele zur Künstlichen Intelligenz auf eine mehr als beunruhigende Weise. Wer ist heute der Kontrolleur? Wer sind die Entwickler? Die Konzerne, die Milliarden mit KI verdienen? Die Regierungen? Internationale dubiose Organisationen? Oder am Ende wieder eine andere KI, die eine außer Kontrolle geratene KI kontrollieren soll?

Besser vom Gas gehen…

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist exakt das die wichtigste Frage, die wir uns dringend stellen sollten, bevor die nächste Generation noch leistungsfähigerer Systeme entwickelt wird. Nicht, weil Künstliche Intelligenz grundsätzlich eine Bedrohung sein muss. Sie kann Medizin, Wissenschaft, Industrie und unseren Alltag revolutionieren. Aber technischer Fortschritt allein garantiert noch nicht, dass wir ihn auch beherrschen. Wenn diejenigen, die das Fahrzeug gebaut haben, es steuern und Milliarden daran verdienen, plötzlich darüber diskutieren, ob man nicht besser vom Gas gehen sollte, wäre es fahrlässig, wenn Politik und Gesellschaft einfach noch weiter beschleunigen.

Goethe schrieb seine Warnung vor mehr als 200 Jahren. Heute besitzen wir tatsächlich Werkzeuge, die selbstständig handeln, lernen, programmieren und zunehmend komplexere Aufgaben übernehmen können.

Deshalb sollten wir sehr genau darauf achten, dass wir nicht eines Tages wie der Zauberlehrling dastehen und feststellen müssen: Den Spruch zum Starten kannten wir, nur den zum Aufhören nicht…

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Dieser Beitrag erschien auch auf dem Blog “Zwischen den Zeiten“.