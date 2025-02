KI-Massenüberwachung, digitale Patientenakte, Zensur: Auch unter Merz wird die Bespitzelung der Bürger auf Hochtouren laufen

Zu den vielen katastrophalen Hinterlassenschaften der Ampel, an denen sich auch unter einer hypothetischen CDU-SPD-Regierung nichts ändern wird, gehört auch die totale Bespitzelung der Bürger. Die Union ist bislang nicht als Verteidigerin der Privatsphäre aufgetreten und plädiert in ihrem Wahlprogramm für die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten, also die anlasslose Massenüberwachung. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte ebenfalls keinen Zweifel daran gelassen, dass sie insbesondere die Speicherung von IP-Adressen für gerechtfertigt hält. Einigkeit zwischen beiden Parteien herrscht auch in Sachen anlasslose biometrische Massenüberwachung mit Systemen zur automatisierten Gesichtserkennung und die Erteilung der polizeilichen Befugnis, auf automatisierte, auch KI-basierte Datenanalysen zurückgreifen zu dürfen.

Der Union ist das alles immer noch nicht genug: Sie will auch soziale Netzwerke auswerten. CDU-Chef Friedrich Merz beabsichtigt, die Menschen dadurch auch noch zur freiwilligen Herausgabe ihrer Gesundheitsdaten zu animieren, indem er ihnen für die Nutzung der elektronischen Patientenakte einen zehnprozentigen Nachlass bei den Krankenkassenbeiträgen in Aussicht stellte. „Ich fände es klug, wenn wir den Menschen einen ökonomischen Anreiz geben, das Gesundheitssystem effizienter zu nutzen“, teilte er dazu mit und bestätigte damit, dass ihm das gesamte Thema Datenschutz und Digitalisierung fremd oder gleichgültig ist.

Keine Abhilfe unter Schwarz-Rot zu erwarten

Merz hatte sich auch in den Empörungschor derer eingereiht, die Meta-Chef Mark Zuckerberg dafür verurteilt hatten, dass er die unsäglichen „Faktenchecker“ auf Facebook und Instagram abschaffen will. „Ich beobachte das mit zunehmender Besorgnis, dass hier vor allem Plattformen geschaffen werden für Falschinformationen, für einseitige Kampagnen, für Halbwahrheiten, für Hetze, für Hass und diese Auswüchse, die wir dort sehen“, ließ er dazu in schlimmster linker Manier verlauten und forderte, „dass sich die Europäische Union mit diesem Thema beschäftigt und dass sie das auch reguliert“. Auch hier war offenkundig, dass er das zugrunde liegende Problem überhaupt nicht erfasst hat. Schon allein deshalb ist von seiner Seite auch keine Abhilfe beim EU-Zensurmonster „Digital Services Act“ zu erwarten.

Was den Abbau von Meinungsfreiheit, Datenschutz und Privatsphäre betrifft, ist bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD also kein Konfliktpotential ersichtlich. Die Bürger werden sich auf weitere Maulkörbe und Bespitzelungen einstellen müssen, erst recht, wenn Innenministerin Nancy Faeser unter Merz weiterhin ihr Unwesen treiben dürfen sollte.