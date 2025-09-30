KI wirkt – ob bei Lufthansa, Öffis oder Arte: Der größte Job-Overkill aller Zeiten

Deutschland ist Weltmeister. Allerdings nur noch in den unsportlichen Disziplinen Verharmlosen, Vertuschen, Vernebeln und Verschweigen. Eine all das Elend des Niedergangs begleitende Armada der Unfähigen und bemitleidenswert Totalangepassten bevölkert „Redaktionen“, welche seit den blutroten Merkeljahren längst jeden Anspruch eingebüßt haben, in ihrem Fall noch von Journalismus zu sprechen! Urgesteine des journalistischen westdeutschen Nachkriegsdeutschlands wie „Stern“-Mitbegründer Henri Nannen, dessen späterer mutmaßlicher Lieblings-Chefredakteur Michael Jürgs, „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein oder vor allem auch der Große Israelfreund und DDR-Kommunisten-Gegenspieler und Medienkonzernbegründer Axel Springer – sie alle würden heute im Strahl kotzen und mit alten Schreibmaschinen um sich werfen, wenn sie jene heutige Mischpoke erleben müssten, wie sie durchgekauten Ökolinks-Regierungsbrei als proidiotische Fertiggerichte ungewürzt (denn geschmackvoll können sie nicht!) dem Volk zum Fraß vorwerfen. Jüngstes Beispiel ist ein Magazinbericht, der kaum variiiert soeben durch sämtliche Mainstream-Kanäle gepumpt wird: Die Lufthansa plant den “massiven Abbau von Verwaltungsstellen“, heißt es da, vom “Manager Magazin” bis zum „Stern“. Doch in ausnahmslos allen Berichten zum Thema wird nichts Wesentliches lesbar, wird nicht nach Ursache und Wirkung geschweige denn über die Folgen oder die gesellschaftliche Bedeutung gefragt oder journalistisch reflektiert.

Dabei gäbe es da durchaus einiges zu berichten. Thema und Hintergrund: Die traditionsreiche und weltbekannte Airline will nämlich –offenbar im Rahmen ihres seltsamen “Fitnesspannen-Programms“ – bei ihrer Kernmarke Lufthansa Airlines rund ein Fünftel (!) der Arbeitsplätze in der Verwaltung streichen. Das entspräche derzeit in etwa 400 Stellen entspricht, die dank „Fluktuation und Automatisierung“ wegfallen sollten, berichtet das „Manager Magazin“ unter Berufung auf Pläne von Konzernchef Carsten Spohr und Bereichsvorstand Jens Ritter. Die Kürzungen sollen im Detail bis Ende des Jahres ausgearbeitet sein. Außerdem soll am Einkauf gespart und das Geschäft mit Geschäftsreisen wiederbelebt werden. Damit wolle der Konzern dem weiteren Verfall des Betriebsergebnisses bei Lufthansa Airlines entgegenwirken, heißt es. Nach noch 854 Millionen Gewinn im Jahr 2023 werde die Kernmarke in diesem Jahr voraussichtlich keinen operativen Gewinn machen – und die Perspektiven sind noch düsterer: “Eine interne Hochrechnung warnt vor 800 Millionen Euro Betriebsverlust im Jahr 2026, wenn jetzt alles weiterläuft wie bisher.“

Eiskalter Vollzug

Spohr hatte das sogenannte “Turnaround-Programm” für Lufthansa Airlines Ende Oktober vorgestellt. Einer der wenigen sachdienlichen Hinweise lautet so: „Nach der Corona-Pandemie sind nur etwa 60 Prozent der früheren Geschäftsreisenden zurückgekehrt. Im operativen Betrieb sollen längere Umsteigzeiten und eine größere Reserve an Jets die Stabilität verbessern. Zudem wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz (!) erwogen, um die Effizienz der rund 400 Flugcontroller in Frankfurt und München zu erhöhen. Auch die Planung der Crews soll neu überdacht werden.“ An dieser Stelle lohnt es einzuhaken – denn aus dieser Ankündigung wird ein eiskalter Vollzug, und hier geht es um eine Zeitenwende, die eigentlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Medien verdiente: Diesmal sind es einmal nicht die Energiepolitik, Standortnachteile wie Höchststeuern und grüner Klima- und Verkehrsdirigismus, die Arbeitsplätze wegrasieren – sondern es ist der Datenstaubsauger KI, der dem taumelnden ökonomischen Riesen Deutschland, diesem Alptraum von Verwaltungsbonzokratie, politischem Wahn, Inkompetenz und peinlicher Führungsschwäche, definitiv den Rest geben wird.

Denn KI kommt zur falschen Zeit an den falschen, weil maroden Ort und sorgt durch Rationalisierungen erstmal für noch mehr Kahlschlag. So wie sie in einer boomenden Wirtschaft als Effizienzverstärker standort- und konjunkturbelebend wirken könnte, erweist sie sich in der Krise eher wie der Elefant im Porzellanladen. Denn die KI ist ein Jobkiller, den das schwache Deutschland derzeit überhaupt nicht gebrauchen kann: Ein derart müdes Land in der Kostenfalle, in der Identitätskrise und während der hirnlosen Zerstörung eigener Marktsäulen – vor allem auch der Automobilindustrie – kann weder Umbau noch Kompensation gebrauchen, und schon gar nicht unter der lustlosen Führung eines der verlogensten und schwächsten Kanzler, die es hierzulande jemals gab, der dieses Land in etwa so dynamisch “voranbringt” wie eine Mistkäfer auf Valium eine Dungkugel. Vor allem: Merz als dressierter Dackel und Marionette der Vereinigten Linken kann inhaltlich und perspektivisch gar nichts. Die Tatsache, dass der Mensch in der KI-Arbeitswelt überwiegend bedeutungslos wird und als Kostenfaktor daher künftig meist nur noch als lästig undnutzlos betrachtet werden dürfte, wird eine neue Asozialität in der Arbeitswelt auslösen, wie es sie so in der Geschichte der Menschheit noch nicht gab. Hier wäre starke Führung mehr denn je gefragt, um nach Auswegen zu suchen – denn gerade Deutschkaputtland mit seiner tickenden Rentenbombe, seinem Sozialstaats-Ungetüm und seinem aufgeblähten Öffentlichen Dienst kann schwere Krisen am Arbeitsmarkt so wenig gebrauchen wie ein Schiffbrüchiger auf einem Floß eine Monsterwelle.

Wer bietet mehr?

Lufthansa ist mit vorerst “nur“ 400 Verwaltungsjobs da erst der Anfang… wer bietet mehr? Herr Merz, fragen Sie doch mal Ihre Parteibuchkollegen in den großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten (oder wo sich Ihre Bagage sonst noch so eingenistet hat)! Besuchen Sie, wenn Sie nächstes Mal beim Europaparlament sind, doch mal den deutsch-französischen Fernsehsender “Arte” in Straßburg! Da können Sie dann etagenweise den armen Kollegen beim Raustragen ihrer Habseligkeiten aus den Büros, Konfiräumen und Redaktionsräumen helfen – denn derzeit läuft unter astronomisch alimentierten Parteibuch-Intendanten der GEZ-Sender ein Wettbewerb: Wer profiliert sich am radikalsten als “Kosteneinsparer”, wer schmeißt die meisten Fachkräfte raus? Es ist erst der Vorgeschmack – denn früher oder später wird es allen Kreativberufen so ergehen, vom Kameramann über den Digital Creator über den Texter und Autor bis hin zum Make-Up-Artist, Musikproduzenten oder Filmemacher, aber auch zum Programmierer oder Designer: Mit fortschreitender Perfektionierung der KI und de immer weiter schwindenden Unterscheidbarkeit zwischen Blüten menschlicher Schöpfungshöhe und der Performance der KI droht natürlicher Intelligenz absehbar das Aus und Ende.

Die fehlende Originalität einer KI wird durch ihre Erfassungs- und Rekombinierungsfähigkeit vorhandenen geballten globalen Archivwissens und somit unbegrenzten Quellenzugang kompensiert, so dass ihre Resultate von humanen Werken nicht mehr zu unterscheiden ist. Verwaltung und digitales Management ist dagegen sogar Pippifax – und so wird nicht nur bei der Lufthansa, sondern überall dort, wo es um Planung, Organisation, Distribution, Übersetzung, Sytatistik, Buchhaltung, Bestandsaufnahmen oder Kontrollsysteme und jedwede Logistik geht, schon heute rationalisiert, dass es knirscht und kracht. Das Heer der KI-Opfer wird weltweit auf Hundertausende oder Millionen anschwellen und immer mehr unwiederbringlich verlorene Arbeitsplätze zurücklassen. Und Merz schwafelt, wir sollen nicht so wehleidig sein und die Zukunft endlich mal positiver sehen! Was zu der zwingenden Einsicht führt: Etwas so Borniertes wie dieser Kanzler müsste sich von jeder handelsübliche KI doch in zwei Sekunden ersetzen lassen…