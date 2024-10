Kiel: Das rotgrüne Milieu durchlebt den evolutionären Schock

Nachrichten aus dem allerhöchsten Norden lösten bei mir eine Assoziationskette aus. Diese News sind erschreckend und künden drastisch davon, dass immer öfter und häufiger jene selber vom migrantischen Chaos getroffen werden, die jegliche Kritiker der unkontrollierten Zuwanderung und einer schon seit vielen Jahren in weiten Teilen missglückten “Integration” (zumindest der konkret benennbarer Gruppen) verunglimpften und abstempeln. Nun werden sie selbst Opfer ihrer blinden Naivität – ganz so wie unlängst auch Grünenminister Cem Özdemir, der, nach Erlebnisschilderungen im Nahbereich aus der ungeschnörkelten Wirklichkeit, die von ihm zuvor in Schutz genommenen südländischen und afrikanischen Testo-Herren neuerdings in der Nähe seiner Tochter fürchtet. Es ist eine schleichende Katastrophe, welche an den unterschiedlichsten Ecken der Republik ausbricht und für immer mehr übelste Schlagzeilen sorgt. Wir reden auch hier wieder über Staatsversagen.

Doch bevor wir uns ins einst völlig ruhige Kiel begeben, machen wir noch einen kurzen Umweg – nach Essen: Über Jahre hatte ich dort eine Social-Media-Freundin, welche mit ihrer Freundin zusammenlebte. Sie war lustig, geistreich und eher linksorientiert, aber kein bisschen queeer-verkrampft. Im Gegenteil. Auch als Hetero konnte ich mit ihr frivole Scherze machen, stets über Sexualität und Partnerwahl sprechen. Es war ein Nachhall jener noch wirklich toleranten Jahre, als hierzulande noch jeder nach seiner Facon, trotz aller Ausnahmen, leben und glücklich sein konnte. Eines Tages schrieb sie mir plötzlich sehr ernst: Sie, eine lebenslustige Person, war mit ihrer Partnerin zusammen immer viel unterwegs in der Szene, auch in einschlägigen Bars. Nun fiel ihr auf, dass bei ihr in der langen Hauptstrasse inzwischen überall “Ausländer herumstehen” würden, und zwar überwiegend laute und teils vulgäre Männergruppen. Der Gang in die Stadt käme nunmehr einem Spießrutenlauf gleich. Sie und ihre Freundin würden sich schon lange nicht mehr trauen, Hand in Hand durch das Essener Viertel zu laufen. Sie hätten Angst, als lesbisches Paar identifiziert zu werden und dann Schlimmes befürchten zu müssen.

Zunehmendes Staatsversagen alarmiert die Gutmenschen

Doch selbst diese Rücksicht auf hier eindringende Barbaren durch Vermeidungsverhalten bringe ihnen keine völlige Sicherheit, sagte sie – denn zwei Frauen alleine seien den Männergruppen inzwischen überall im öffentlichen Raum ausgesetzt, und böten sogleich Anlass für extreme Respektlosigkeiten und öbszöne Gesten. Irgendwann schrieb sie mir noch, sie wollte dort wegziehen. Dann verlor sich unser Kontakt leider in den Weiten des Netzes. Linke Lesben auf der Flucht vor toxischer Migration aus den rückständigsten Regionen der Welt; Menschen aus eher archaischen Staatsruinen, unzivilisiert, unkultiviert, teils fanatisch religiös geistig verwirrt: Empfand ich, ein früher Mahner eben jener Fehlentwicklungen, darüber Schadenfreude? Nein. Ein „das habt ihr jetzt davon!“ kam auch nicht von mir als Kommentar. Es wäre auch nur der nächste Irrweg im Denken und Handeln, inmitten einer gewaltigen Krise einer sich human nennenden Westwelt.

Von diesen Gedankengängen kommend nun zurück zur schwarzgrün regierten Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins: Dort werden wir Zeugen eines anwachsenden Staatsversagens, welche das Merkelmilieu unter CDU-Ministerpräsident Daniel Günther, zusammen mit seinen rotgrünen Kumpanen an der Kieler Förde, derzeit massiv ins Wanken bringt. Denn nicht nur die Kieler Regenten, auch überregionale Medien attestieren Günthers Grüner Welt inzwischen einen bemerkenswert hilflosen Absturz bei der städtischen Sicherheit. Fakt: Deutsche Großstädte, wie vor allem auch Berlin, kapitulieren zunehmend vor renitenten Gruppen von Migranten, welche nicht einmal ansatzweise Respekt vor hiesiger Bevölkerung, Recht und Gesetz zeigen. So wie ganz oben in der Republik, in Kiel: “Jetzt haben selbst Linke genug”, schreibt Anna Schiller in der “Neuen Zürcher Zeitung” (NZZ) und zitiert Schilderungen, die zeigen, wie sehr die Probleme im traditionell linken Viertel Wik mit einer Gruppe von “30 gelesenen Roma” einen ganzen Stadtteil in den Wahnsinn treiben. Sie sind nicht die einzigen; 800 Straftaten gab es in einem Jahr. Im Flüchtlingsheim Kiel-Wik leben rund 650 Migranten aus 17 Nationen, 200 von ihnen wurden binnen eines Jahres straffällig. Die deutsche Ursprungsbevölkerung fühlt sich zunehmend tyrannisiert und bedroht. Wut und Verzweiflung lösen sich auch hier zunehmend ab von der lange präsenten Willkommenskultur, die anno 2015 so euphorisch im Gutmenschenkataster Einzug hielt: “Als die ersten Migranten in die Arkonastrasse zogen, organisierten die Bürger Sprachkurse, sogar Fahrten in den Tierpark für die Kinder.” Das ist lange vorbei.

“Die Nachbarschaft soll selbst mitmachen”

Denn auch hier ging – und geht – Deutschlands einfältigstes Sozialexperiment aller Zeiten krachend schief. Die NZZ berichtet nüchtern: “Eine kleine Gruppe von Roma sorgt für Ärger. Sie hört bis in die Nacht laut Musik. Sie lässt ihren Müll auf der Straße liegen. Sie beklaut die Supermärkte im Viertel. In der Lokalzeitung ist gar die Rede von einem Anwohner, der mit einem Messer bedroht worden sein soll.” Wie üblich müssen derart schlechte Nachrichten über die Folgen einer grundfalschen Politik seit Merkel einen langen, langen Weg nehmen, um es, wenn überhaupt, wenigstens einmal verschämt in die Lokalpresse zu schaffen. Doch als der Sozialdezernent Kiels, der SPD-Mann Gerwin Stöcken, ein alles entlarvendes Interview gab, knallte es: Stöcken riet darin allen Ernstes den Anwohnern, “sich selbst” (!!!) um die Flüchtlinge zu kümmern. Nach dem Motto: Nun sind se halt mal da, also macht das Beste draus! Ungewollt entblößend und nun selbst für linke Anwohner unverdaulich muten die zynischen Ratschläge des Dezernenten an: “Wir kommen an eine Grenze, an der auch die Nachbarschaft selbst mitmachen kann”, sagte er den “Kieler Nachrichten”. Die Anwohner sollten sich aus dem Haus trauen und den Flüchtlingen sagen, “dass es keine gute Idee ist, nach 22 Uhr die Musik auf dem Rasen voll aufzudrehen.” Im Klartext also: Das, was vielerorts nicht einmal mehr bewaffnete Beamte riskieren wollen, Stichwort Störer- und Gefährderansprache: Das sollen nun deutsche Anwohner einfach selbst in die Hand nehmen. Weltfremde geben Tips für Lebensmüde.

Das Interview löste ein Beben aus – in der Bevölkerung und in der lokalen Bürgerschaft gleichermaßen. Denn Stöcken steht für eine abgrundtief heruntergekommene SPD in ihrer irrlichternden Arroganz, wie sie sich zuhauf in den deutschen Verwaltungen tummelt. Der Dezernent schob laut NZZ-Bericht noch lapidar nach, dass die besagte problematische Gruppe nun mal “nach ihren eigenen Regeln” lebe, weshalb es Stöcken deshalb für wenig hilfreich hält, “solchen Leute mit der Polizei oder Gerichtsverfahren zu kommen”. Auch das ganz typisch: Rechtsstaat nur für die, die seine Autoritär anerkennen, dem Rest muss man eben mit Samthandschuhen kommen. Das Drama um dieses Flüchtlingsheim steht stellvertretend für einen historischen wohl einmaligen Prozess einer sich ultimativ selbst zerstörenden Gesellschaft und natürlich erfahren wir solche Nachrichten wie aus Kiel eben nicht aus den ARD-“Tagesthemen”, aus der angeblichen “seriösen Presse” und schon gar nicht aus dem kaputten “Spiegel” – sondern nur aus der NZZ, diesem neuen Westfernsehen unserer Tage.

Dank Merkel zurück in die Steinzeit

Es lohnt gleichwohl, diese beispielhafte Situation gründlich zu überdenken. Denn wer sich jetzt freut, dass es doch nun endlich mal die “Richtigen” trifft – also eine wohlstandsverwahrloste linke Schickeria und ihre angrenzenden Milieus –, der möge nach kurzer Genugtuung innehalten und sich einmal folgendes Fragen: Am Ende sitzen wir in dieser Gesellschaft alle in demselben Boot, und wenn dieses, wie einst die Titanic, unweigerlich abzusaufen beginnt, will man dann ernsthaft dem Nachbarn zurufen: “Haha, jetzt gehst du aber auch mit unter!”? Um nochmals auf meinen letzten Ansage!-Artikel zum Thema Evolution zurückzukommen: Das herausragende Merkmal der Evolution von Homo sapiens war dessen Loslösung von der reinen Körperlichkeit und Naturgewalt durch seine Intelligenz; im ewigen Prozess des “Survival of the Fittest” war schließlich der Geist zu seiner stärksten Waffe geworden. Und nun? Wir entwickeln uns zurück Richtung Ursuppe, indem wir uns wehrlos von Barbaren umgeben lassen. Inzwischen sind wir als weich gewordene Zeitgeistwesen bei Angriffen oder allein bei der Demonstration roher Gewaltbereitschaft doch gar nicht mehr abwehrfähig (bis auf sehr wenige Ausnahmen)!

Den Schutz vor roher Gewalt müsste in einer zivilisierten Gesellschaft, die wir einst waren, der Staat übernehmen. Doch wenn just dieser Staat uns nun sagt: Geht raus, regelt das doch selbst mit den Banden, arrangiert euch irgendwie mit den Horden, den Messern und Fäusten, handelt die “Bedingungen des täglichen Zusammenlebens” gefälligst selbst aus: Dann kippen die Deutschen von der Treppe der Evolution runter und fallen ins Nichts. Fazit: Die Kommunistin Merkel hat die Deutschen in die Steinzeit zurückgeschossen. Passen Sie gut auf sich und Ihre Freunde auf.