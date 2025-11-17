Kiesewetter macht wie immer mieses Wetter

Eigentlich wollte ich über Roderich Kiesewetter, der in meinen Augen mit mentalen Fähigkeiten nicht gerade gesegnet ist, nichts mehr schreiben. Gegen das Böse kann man ankämpfen, es bietet Angriffsfläche. Aber was macht man mit der Dummheit? Gegen die ist ja bekanntlich kein Kraut gewachsen. Nachfolgend möchte ich Ihnen ein paar Kostproben aus jüngster Zeit von diesem bedauernswerten Herren näherbringen. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war Russland einer der wichtigsten Energielieferanten für Deutschland. Pipeline-Gas und Öl aus Russland werden inzwischen nicht mehr nach Deutschland geliefert, auch wenn ein nicht unerheblicher Teil über Umwege zu einem völlig überteuerten Preis nach Deutschland gelangt. Hauptsache, der Schein der immer wieder neuen Russland-Sanktionen bleibt gewahrt und das Musterland Deutschland mit seinen vielen Gutmenschen und ihrem starken Bedürfnis nach moralischer Überlegenheit bleibt sich in seiner Dummheit treu!

Im Oktober einigten sich die EU-Länder mehrheitlich darauf, die verbliebenen Erdgas-Importe aus Russland bis Ende 2027 auslaufen zu lassen. Infolge des von der NATO beziehungsweise den USA provozierten Angriffskrieges verhängte die EU weitreichende Sanktionen gegen Moskau, die auch tatsächlich Wirkung zeigen, aber nicht in Russland, sondern lediglich in der dem Untergang geweihten, von absoluten Blindgängern geführten EU. Gepaart mit der ebenfalls von Unfähigen geführten Koalition der Kriegswilligen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Polen bereitet die EU, der 2012 noch der Friedensnobelpreis verliehen wurde, den Tanz auf dem Vulkan vor.

Wer redet hier Unsinn?

Aber es gibt auch andere Stimmen – und die kommen nicht nur von der AfD und dem BSW. Nein: Ausgerechnet die CDU diskutiert in letzter Zeit in zunehmendem Maße über den Umgang mit Russland. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer denkt über neue Handelsbeziehungen zu Moskau nach. Der ewiggestrige, bellizistische “Außenpolitiker” Roderich Kiesewetter nennt das natürlich “Unsinn”. Als Unsinn, Herr Kiesewetter, bezeichne ich so ziemlich alles, was Sie seit Beginn des Ukrainekriegs von sich gegeben haben. Ihre einzigen meines Erachtens durchdachten Worte waren jene, als sie einen der wahren Gründe für den Ukrainekrieg im Dezember 2023 ansprachen: Die immensen Rohstoffvorkommen insbesondere in der Ostukraine, die man Ihrer Meinung nach nicht Putin überlassen dürfe. Natürlich sind auch die enorm fruchtbaren Böden der Ukraine, der Kornkammer Europas, nicht zu verachten.

Was hat sich – laut Pressemeldungen –da kürzlich CDU-intern zugetragen? Ausgelöst hat die Debatte über die deutsche Russland-Politik Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe äußerte er: “Wir müssen die Sanktionen gegen Russland auch aus dem eigenen ökonomischen Interesse betrachten.” Es müsse es im deutschen Interesse sein, “nach einem Waffenstillstand wieder in Energielieferungen aus Russland einzutreten.” Nach Ansicht Kretschmers brauche Europa “Energie zu günstigen Preisen”, und Russland müsse daher “perspektivisch wieder Handelspartner sein – ohne dass wir in eine neue Abhängigkeit kommen.” Dies Ansicht teile ich. Wo Kretschmer recht hat, hat er recht. Abgesehen von der Überlegung allerdings, dass es fraglich ist, ob Putin nach all den Eskalationen und Anfeindungen seitens des Westens zu einer solchen Renormalisierung bereit ist, möchte ich Michael Kretschmer jedoch nicht zu sehr loben, zumal er sich während der Coronadiktatur wie die meisten deutschen politischen Entscheider reichlich danebenbenommen hat.

Kretschmers Corona-Abgründe

Wir erinnern uns: Am 5. Mai 2020 twitterte Kretschmer: „Niemand wird in Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Auch die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren, ist absurd & bösartig. Lassen Sie uns Falschnachrichten & Verschwörungstheorien gemeinsam entgegentreten.“ Nun, es kam ja – wie wir wissen und wie viele Menschen leidvoll erfahren mussten – doch anders, und Kretschmer erwies sich, wie in diesem Jahr auch sein Parteikollege Friedrich Merz, als ausgesprochener Wendehals. „Absurd und bösartig“, Herr Kretschmer, war einzig und allein die unverantwortliche Vorgehensweise der Bundes- und Landesregierungen, denen auch Sie angehören. Sie haben die Wahrheit zur Lüge diffamiert und die Lüge zur Wahrheit erhoben, und sich mitschuldig gemacht. Ist Bewegungsfreiheit etwa kein Grundrecht in „unserer Demokratie“, die in der Coronazeit mit den Füßen getreten wurde? Willentlich und wissentlich falsche Entscheidungen gegen das körperliche und psychische Wohl der Bürger haben zu Ausgrenzung wie 3G, 2G, Lockdowns und so weiter geführt. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht war ein vehementer Verstoß gegen das Grundgesetz, z.B. gegen Artikel 1, 2 und 12, um nur einige zu nennen. Und richtig, „lassen Sie uns Falschnachrichten…gemeinsam entgegentreten“. Aus diesem Grund habe ich meine drei Coronabücher und viele Artikel geschrieben, um den Falschnachrichten der diversen Regierungen entgegenzutreten.

Nun, das ist alles schon länger her, und ich hoffe nach wie vor, dass die Verantwortlichen der Coronadiktatur für das der Bevölkerung angetane massive Unrecht auch juristisch belangt werden, und nicht nur in der momentan laufenden Aufarbeitungs-Farce – dieser Pseudo-Demokratie-Show für Leichtgläubige – für ihre Missetaten Rede und Antwort stehen müssen, und gegebenenfalls verurteilt werden. Wie Sie also mittlerweile sicherlich bemerkt oder schon immer gewusst haben, Herr Kretschmer, haben Sie in der Coronazeit bewusst oder unbewusst ganz schön danebengelegen. Nun, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, sich im Namen der Menschheit wieder zu rehabilitieren.

Hoffen auf baldige Umkehr der Union

Machen Sie es daher diesmal richtig – und helfen Sie mit, schnellstmögliche Friedensverhandlungen mit Russland zu erreichen! Treten Sie dafür ein, dass Deutschland baldmöglichst – am besten morgen – wieder zu günstiger Energie aus Russland kommt, wenn Sie den wirtschaftlichen Verfall Deutschlands und Europas stoppen wollen. Zeigen Sie Rückgrat – und geben Sie kräftiges Kontra auf unqualifizierte Äußerungen von unfähigen Personen wie die ihrem Parteigenossen Kiesewetter! Beschleunigen Sie den politischen Abgang solcher unheilbringenden Kriegstreiber! Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Sie sich sich für eine energiepolitische Annäherung an Russland aussprechen; denn bBereits 2022, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hatten Sie sich in ähnlicher Weise geäußert. Knüpfen Sie an die damalige Vernunft an!

Kiesewetters unverschämte Replik

Damit nun aber zum eigentlichen Thema dieses Beitrags, zum verteidigungs- und sicherheitspolitischen, unverbesserlichen „Experten“ Roderich Kiesewetter (wobei hier selbst der zum Gärtner gemachte Bock noch neidisch sein dürfte). Der ehemalige Generalstabsoffizier der Bundeswehr Roderich Kiesewetter kritisierte die richtigen, rationalen und realistischen Ausführungen Kretschmers am Samstag gegenüber dem “Handelsblatt” scharf: “Es ist absurd, heute über Energielieferungen aus Russland zu sinnieren, wo dieses Russland täglich ukrainische Wohnungen und Energieinfrastruktur zerbombt.” Deutschlands Interesse müsse sein, dass die Ukraine “den Krieg gewinnt, ihre Grenzen von 1991 wiederherstellt und Russland komplett zurückdrängt”. Russland unter Präsident Wladimir Putin müsse seine imperialen Ambitionen aufgeben, und das gelinge nicht, “indem wir alte Fehler wiederholen oder Nebelkerzen streuen.” Die “größte Gefahr” für Europa sei Russland.

Haben Sie als Sicherheitsexperte, Herr Kiesewetter, die Öffentlichkeit eigentlich schon mal darauf hingewiesen, dass bereits fünf Wochen nach Ausbruch des Ukrainekonflikts, Ende März 2022, in Istanbul der Krieg zu sehr guten Bedingungen für die Ukraine hätte beendet werden können, wenn der Westen dazu bereit gewesen wäre? Dass es nicht dazu kam, lag an Boris Johnson (mutmaßlich gegen Bakschisch-Zahlung) – und an Figuren wie Ihnen. Sie haben mit ihren Provokationen und einer unverantwortlichen Eskalationsrhetorik mit dafür gesorgt, dass diplomatische Lösungen jetzt in weiter Ferne liegen. Ist die größte Gefahr für den Frieden im Westen, der aus niederwertigen hegemonialen, macht- und profitgierigen Gründen Hunderttausende Tote mehr in der Ukraine billigend in Kauf nahm, demnach nicht der Westen selbst? Wenn Sie, Herr Kiesewetter, auch nur einen blassen Schimmer von Sicherheits- und Militärpolitik hätten – was ich bezweifle – sollten Sie einräumen, dass der Krieg gegen Russland für die Ukraine von Anfang an nicht zu gewinnen war. Die Namen Napoleon und Hitler, die ebenfalls dem Größenwahn verfallen waren, sagen Ihnen vielleicht etwas.

Alte Fehler

Und was meinen Sie mit dem traumtänzerischen Ziel „die Grenzen von 1991 wiederherstellen“? Eine Rückeroberung aller von Russland seit 2014 besetzten Gebiete, einschließlich der russlandnahen Krim ist eine unrealistische und dümmliche politische Extremposition, auf die nur bellizistische Traumtänzer, wie Sie einer sind, kommen können In der ethnisch und sprachlich russischen Ostukraine wurden seit dem “Euromaidan” 2014 bis zur russischen Invasion in die Ukraine 2022 durch das russophobe, teils faschistisch unterwanderte Kiewer Regime (in wechselnden Besetzungen) wahrscheinlich mehr als 14.000 Menschen getötet, und es kam zu einer an Apartheid grenzenden Diskriminierung der russischstämmigen Bevölkerungsmehrheit. Glauben Siem Ernst, die Ostukrainer hätten bei solchen mörderischen Verhaltensweisen Bock auf eine Zugehörigkeit zur Ukraine beziehungsweise zum Westen – zumal man ihnen die in den Minsker Abkommen ausgehandelten Perspektiven auf Selbstbestimmung verwehrte? Auf welchen Planeten leben Sie eigentlich?

So etwas ähnliches wie „alte Fehler“ ließ Kiesewetter, der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der bekanntlich „den Krieg nach Russland tragen“ wollte (und weiter will), unlängst im TV-Format „Hart aber Fair“ verlauten: „Der Ukraine geht es um Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Und der Ukraine geht es auch darum, dass bei uns klar ist: Recht des Stärkeren heißt nicht, dass die Stärke des Rechts, nämlich die legalen Grenzen der Ukraine eingeschränkt werden. Und das muss auch unsere Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg sein: wenn Russland nicht eingedämmt wird, machen sie weiter. Sie haben ihre Ziele nicht aufgeben müssen, und das bedeutet für uns auch, dass wir alles tun müssen, dass die Ukraine die Aussicht hat, ihr Territorium zu halten. Und politisch muss unser Ziel sein, dass Russland das Existenzrecht der Ukraine anerkennt.“ Was Sie nicht sagen, Herr Kiesewetter! Im Geschichtsunterricht scheinen Sie geschlafen zu haben. Hier — aus gegebenem Anlass — ein bisschen Nachhilfeunterricht, Herr Kiesewetter: Russland hat nicht Deutschland angegriffen, sondern Deutschland Russland, — mit verheerenden Folgen: 27 Millionen tote Russen — mehr als die Hälfte davon Zivilbevölkerung. Mit was „machen“ die Russen dann „weiter“? Tote zählen? Zählen Sie mal bis 27 Millionen, Herr Kiesewetter, damit Sie sich unter dieser Zahl etwas vorstellen können. Sagen Ihnen die Worte „Nie wieder Krieg“ oder die Charta der Vereinten Nationen von 1945 etwas, Herr Kiesewetter?

Spannungsfall: Jetzt wird’s “spannend”

Und noch etwas, Herr Kiesewetter: Glauben Sie wirklich, die Ukraine wäre ein demokratisches Land, dessen „freiheitliche Verfassung“ es zu verteidigen gilt? Einmal ganz abgesehen von Ihrer kriegstreiberischen Propaganda: Glauben Sie wirklich, der Westen verteidige die Demokratie in der Ukraine wie schon damals am Hindukusch? Wenn ja, ist Ihnen nicht mehr zu helfen, und Sie sollten Märchenbücher für Kinder schreiben wie Robert Habeck. Es sei denn, Sie sehen Korruption, massive Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit und Gleichschaltung der Medien – die auch der „demokratische“ Westen zu beklagen hat – als demokratische Werte an.

Bekanntlich forderte Kiesewetter vor ein paar Wochen die Ausrufung des Spannungsfalls unter Hinweis auf vermehrte Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur in Deutschland. Er argumentierte, dass die Bundeswehr dann Drohnen „sofort abwehren“ könne — und das nicht nur über militärischen Liegenschaften, sondern auch über zivilen Einrichtungen. Seiner Ansicht nach nutze Russland Drohnen auch militärisch, etwa zur “Lagebild”-Gewinnung. Welches Bild sollen sich die Russen denn von Deutschland machen? Das Bild von einem ehemaligen Wirtschaftsgiganten, der mittlerweile hochverschuldet und von woken Zombies bevölkert wird, deren junge Küken demnächst in den Wehrdienst einberufen werden sollen? Oder sollen sich die Russen ein Bild von den immensen Rohstoffvorkommen machen, weil sie selbst so wenig haben?

Spekulative “Drohnenangriffe” – natürlich vom Russen

Zudem würde – nach der bescheidenen Meinung von Kiesewetter – durch diese hybrid-kognitive Kriegsführung Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung erzeugt werden. Nein, Herr Kiesewetter; Nicht die Drohnen, deren russische Herkunft bis heute nicht in einem einzigen Fall bewiesen ist, erzeugen Angst und Unsicherheit, sondern das propagandistische Ausschlachten solcher Ereignisse von Menschen wie Ihnen, die zwar keine Ahnung haben, wo diese Drohnen herkommen, aber überzeugt sind, sie kämen „bestimmt vom Russen“. Wahrlich, lauter geistige Überflieger hier in Deutschland… ob nun in der zweiten politischen Liga oder in der ersten ganz oben! Oder, auf Bayrisch: “Nix gwies woas ma ned genau, oba des ganz genau!”

Nach Ansicht des „Militärexperten“ Kiesewetter wäre der Spannungsfall auch deswegen so wichtig, weil dadurch „Zuständigkeitsketten gestrafft“ werden könnten, also Kompetenzen Zuständigkeiten zwischen Polizei und Bundeswehr klarer geregelt wären, dass dadurch die Bundeswehr mehr Verantwortung beim Schutz kritischer Infrastruktur übernehmen könnte, und außerdem die Wehrpflicht reaktiviert werden könnte. Haben Ihre beiden Kinder ihr Sturmgepäck schon gepackt, Herr Kiesewetter? Und wie sieht es mit ihren sonstigen Verwandten im wehrtauglichen Alter aus… sind die schon bei der Bundeswehr eingerückt? Fangen Sie und Herr Pistorius erst einmal da an mit Ihrer Suche nach Kanonenfutter: im eigenen familiären Umfeld und Nahbereich! Sie können dann gegebenenfalls per Losverfahren auswählen, wer sich im vom Westen provozierten Ernstfall dann zuerst abschlachten lassen soll.

Hände weg von unseren Kindern, ihr skrupellosen Bellizisten!

Glauben Sie nicht auch, dass mit einem ausgerufenen Spannungsfall Grundrechte erheblich eingeschränkt werden könnten? Würde das nicht zu Einschränkungen im zivilen Leben führen, eine idiotische, absolut unbegründete Mobilmachung zur Folge haben, und Zwangsmaßnahmen zur Unterstützung der Verteidigungs- bzw. Krisenressourcen bei Unternehmen auslösen? Wäre der Spannungsfall nicht nur ein „Schutzinstrument“, wie Sie es darstellen, sondern auch ein mächtiges politisches Werkzeug, das zu einer Ausweitung militärischer Macht führen würde? Ach so, das halten Sie für richtig? Na dann… was will man da noch sagen!? Es ist eben immer wieder der gleiche Schwachsinn und die gleiche Leier bei diesem verbohrten, nichtsblickenden Menschen.

Dass der „Bösewicht“ Russland dem überheblichen, im Niedergang befindlichen Europa eine Nichtangriffsgarantie angeboten hat, interessiert diese widerlichen, menschenverachtenden Bellizisten ebenso wenig wie die vergessenen Worte „Nie wieder Krieg„. Aber sicher doch: „Der Russe“ wartet jetzt genau bis 2029, bis die europäischen NATO-Länder endlich so stark aufgerüstet sind, dass sie sich erfolgreich wehren können, und erst dann – das gebietet die sportliche Fairness – schlägt „der Russe, der ja lediglich 65.000 Kilometer eigene Grenzen zu verteidigen hat, unbarmherzig zu. Aber dann… dann wird „der Russ‘“ schon sehen, was er davon hat! Hahaha, Entschuldigung, – aber eure Narrative sind so lächerlich! Mich wundert wirklich, dass auch nur ein normal denkender Mensch auf derlei Schwachsinn reinfällt.

Potential für einen Dritten Weltkrieg

Russland sollte, nach erklärter Meinung von Kiesewetter (und diese größenwahnsinnigen Überlegungen sind noch gar nicht so lange her), von der Ukraine aus auch mit Hilfe deutscher Waffen angegriffen werden. Kiesewetter forderte – schon lange vor dem Wählerbetrüger Friedrich Merz – ein um 200 Milliarden Euro aufgestocktes „Sondervermögen“ für die Bundeswehr und die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, nebst der gezielten Bombardierung von Militäreinrichtungen und Ölraffinerien auf russischem Boden. Das alles birgt das Potential für einen Dritten Weltkrieg. Und so einer bestimmt die deutsche Sicherheits- und Außenpolitik mit. Und sollte angst und bange werden! Zumal ich diesem Herrn auch nicht abnehme, dass es ihm um Demokratie und Freiheit in der Ukraine geht. Im Dezember 2023 ließ sich Kiesewetter im „Bericht aus Berlin extra“ über die Rohstoffvorkommen im umkämpften Donezk-Lugansk-Gebiet aus. Europa sei auf die dortigen Lithiumreserven angewiesen, wenn es „die Energiewende vollziehen“ wolle. „Eine mögliche Kompromisslinie würde Geländeverzicht bedeuten. Und das wär für Putin der Sieg“, so Kiesewetter. Deshalb müsse die Bundesregierung endlich Taurus-Marschflugkörper nach Kiew liefern. Da spricht das wahre Soldatenherz! Frieden scheint für Kiesewetter die bedauerliche Abwesenheit von Krieg zu bedeuten. „Wenn die Ukraine zerfällt, sind die Folgekosten viel größer, als wenn wir jetzt viel stärker reingehen“, meinte Kiesewetter damals außerdem.

Manchmal bin ich froh, ab und zu auch mal sprachlos zu sein. Zum Beispiel ob solcher, geistig minderbemittelter Aussagen. Das zeigt mir wenigstens, dass ich, trotz all des von Zeitgenossen wie Kiesewetter angerichteten Chaos in der Welt und meinem unablässigen Wühlen in diesem abgründigen politischen und menschlichen Sumpf, noch nicht völlig abgestumpft bin. Dies erlaubt es mir zum Glück, als Autor meinen Unmut zu artikulieren und meine Gedanken mitzuteilen; dies übrigens auch in Buchform: Ende März und Anfang April 2025 wurden meine beiden Bücher „Die Friedensuntüchtigen“ und „Im Taumel des Niedergangs“ veröffentlicht.