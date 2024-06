Kimmich und die Impfung: Zeitdokument des Unrechts

Die ZDF-Dokumentation über die Impf- und Corona-Erfahrungen des Fußballers Joshua Kimmich – obwohl von einem Sender ausgestrahlt, der selbst zum Täterblock des damaligen gesundheitspolitischen Willkürregimes gezählt werden muss – schildert auf bedrückende Weise anderem, durch welche persönliche Hölle dieser gehen musste, als er im Oktober 2021 erklärte, sich wegen (aus heutiger Sicht wohlbegründeter) „Bedenken, was die Langzeitfolgen angeht“, nicht gegen Corona impfen lassen zu wollen. Die ganze Widerlichkeit und Niedertracht einer maximal polarisierten, gehirngewaschenen Mitläufergesellschaft, die damals in allen gesellschaftlichen Winkeln durchbrach, machte auch vor dem privilegierten Umfeld von Profikickern nicht halt. Unter Tränen schildert Kimmich, dass ein Kumpel zu ihm gesagt hätte, es wären „weniger Menschen gestorben“, wenn er, Kimmich, sich hätte impfen lassen. Es sei eine „echt eine brutale Zeit“ gewesen, so der deutsche Nationalspieler. Selbst auf der Beerdigung seines Großvaters seien Journalisten aufgetaucht, berichtet er. Aufgrund der propagandainduzierten vorherrschenden Meinung über die “Pandemie der Ungeimpften“ sei er persönlich für diese mitverantwortlich gemacht worden – und das, obwohl es nicht seine Aufgabe als Sportler gewesen sei, Menschen von der Impfung zu überzeugen, wie er klarstellte.

Diese urvernünftigen Bedenken und Ansichten, deren Richtigkeit sich längst bestätigt haben, trugen Kimmich – und vor allem auch zahllosen Menschen, die nicht über ein Millionengehalt verfügen, dass ihnen die finanzielle Unabhängigkeit sichert – politisch und medial verbreiteten Hass in unfassbarem Ausmaß ein. Kimmich diente Karl Lauterbach und den anderen Corona-Fanatikern als Exempel, um all jenen zu demonstrieren, was geschieht, die sich dem Impfdiktat nicht fügen. Offenbar sollte demonstriert werden, dass nicht einmal jemand mit Kimmichs Bekanntheitsgrad sich dem Corona-Regime entziehen könne.

Menschliche Abgründe

“Es ist nicht gut, dass er nicht geimpft ist. Wenn er sagt, er wartet ab, dann ist das schwierig“, befand Lauterbach, der der Öffentlichkeit zwei Jahre lang die Lüge auftischte, die Impfungen seien „mehr oder weniger nebenwirkungsfrei“. Inzwischen musste sogar dieser politische Hauptmittäter des Corona-Verbrechens, der skandalöserweise noch immer auf der Regierungs- statt Anklagebank sitzt, längst „schwere Impfschäden“ einräumen – und besaß auch noch die Chuzpe, seine früheren gegenteiligen Aussagen als einmalige „Übertreibung in einem missglückten Tweet“ zu verharmlosen. Auch die damalige Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx, beteiligte sich, wenngleich subtiler, an der Diskreditierung Kimmichs. So behauptete sie, dieser habe irrationalweise „Sorgen vor Langzeitfolgen, die es nicht gibt“. Die Impfungen bezeichnete sie als „moralische Pflicht“; gegen die „Gefahr“ der Ungeimpften müsse man Maßnahmen „schrittweise hocheskalieren“, so die blonde Brillenschlage mit einem Orwell’schen Ethikverständnis. Die Virologin und Zero-Covid-Aktivistin Melanie Brinkmann, eine der besonders üblen Corona-Scharfmacherinnen, verhöhnte Kimmich gar mit den Worten: „Ich bin auch gerne dabei, wenn er sich impfen lässt, wenn er eine Hand braucht, während er geimpft wird.“

Der linksradikale Systemhetzer Jan Böhmermann ließ (bezeichnenderweise im selben ZDF, wo jetzt die Doku läuft) verlauten: „Gespaltene Gesellschaft scheißegal, solange alle geimpft sind.“ Und selbst an sich luzide Geister wie der Soziologe Harald Welzer machten mit; Welzer urteilte: „Nur weil jemand einen Ball treten kann, muss sich nicht die halbe Welt um seine persönlichen Irrtümer bemühen, eine Weisung des Arbeitsgebers hätte völlig gereicht.“ Sein Kollege Heinz Bude fasste es noch bösartiger: „Klare Kante, klare Richtung: Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben. Und im Grunde, in gewisser Weise, kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so. Die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten.“ All diese unfassbaren Entgleisungen hatten natürlich keinerlei Konsequenzen für die Teilnehmer am nationalen Scherbengericht – im Fall Budes nicht einmal sein mit geradezu diebischer Freude vorgetragenes späteres öffentliches Geständnis, dass die ganze Corona-Hysterie nur pseudowissenschaftlich war, um „Folgebereitschaft herzustellen“.

Fall Kimmich steht exemplarisch für das Corona-Verbrechen

Die vorgenannten Unappetitlichkeiten einer finsteren Zeit, zu deren wohl prominentestem Leidtragenden Kimmich seinerzeit wurde, ist nur eine kleine Auswahl der Aussagen, die auf die mRNA-Impfverweigerer einprasselten, weil diese ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit einforderten und sich weigerte, sich ein nicht ansatzweise ausreichend erprobtes Vakzin verabreichen zu lassen, das selbst im Falle seiner (nie gegebenen) Wirksamkeit abseits bestimmter Risikogruppen völlig unnötig und unangebracht gewesen wäre. Leider brachte Kimmich, im Gegensatz etwa zu Tennisstar Novak Djokovic, am Ende nicht die Standhaftigkeit auf, sich der monströsen Nötigung durch eine maximalverhetzte Haltungsgesellschaft in moralischer Panik zu verweigern – was in einer Mannschaftssportart wie Fußball aber wohl auch schwieriger ist als in einem Einzelsport wie Tennis, wo man nicht an einen Verein gebunden ist. So hielt am Ende auch er den Arm hin, wobei er von Glück sagen kann, dass er – im Gegensatz zu mittlerweile weltweit tausenden gesundheitlich schwer geschädigten oder gar plötzlich und unerwartet verschiedenen Berufskollegen – “nur” das Trauma einer kränkenden und erniedrigenden Ausgrenzung und Anprangerung als Folge hinnehmen musste.

Trotzdem steht der Fall Kimmich exemplarisch für das Corona-Verbrechen, bei dem weltweit Milliarden von Menschen unter unerträglichem Druck gezwungen wurden, sich ein gegen das Virus wirkungsloses, aber hochgefährliches Medikament spritzen zu lassen – ganz abgesehen von anderen völlig unnötigen Schikanen. Auf eine Aufarbeitung oder auch nur Entschuldigung für das Unrecht, das ihnen zugefügt wurden, warten Kimmich und alle anderen Impfskeptiker bis heute vergeblich. Fast alle Corona-Hetzer in Politik, Medien und „Wissenschaft“ sind noch in Amt und Würden und treiben dort weiterhin ihr Unwesen. Und sie werden bei nächster geeigneter Gelegenheit dort gewissenlos weitermachen, wo sie damals unfreiwillig aufgehört haben.

Nachfolgend ein denkwürdiger Ausschnitt aus der Kimmich-Doku (Quelle:ZDF-Mediathek):