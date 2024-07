Kinder unterm Kopftuch: Der Islam gehört nicht zu Deutschland!

Zum Glück und dankenswerterweise macht die Menschenrechtsorganisation “Terre des Femmes“ aktuell erneut auf eine besorgniserregende Entwicklung in unseren deutschen Klassenzimmern aufmerksam: In ihrer neuen bundesweiten Umfrage zum sogenannten “Kinderkopftuch” geben inzwischen 71 Prozent der rund 800 befragten Lehrer und Erzieher an, Mädchen unter 14 Jahren mit Kopftuch zu unterrichten.

31 Prozent der befragten Pädagogen haben dabei den Eindruck, dass die Mädchen ihr Kopftuch eben nicht freiwillig tragen – und 73 Prozent sind der Meinung, dass das Tragen des Kopftuchs bei Mädchen und Heranwachsenden eine persönliche Entwicklung klar beeinträchtigt. Die Menschenrechtsorganisation fordert deshalb erneut ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen. Diese Umfrage zeigt ganz deutlich, dass das Kinderkopftuch eben kein harmloses Stück Stoff ist, sondern ein religiös-ideologisches Symbol der Unterdrückung der Frau. Mädchen sollen sich dadurch vor den Blicken von Jungen und Männern “geschützt” fühlen und werden dadurch zu Objekten gemacht.

Wir lassen uns nicht unterdrücken

Und genau deshalb gehört das Kopftuch auch nicht zu Deutschland! Man muss sich das einmal vorstellen: In anderen Ländern riskieren Frauen ihr Leben und ihre Freiheit, um diese Verschleierung ablegen zu dürfen – und bei uns wird es als Ausdruck “religiöser Toleranz” oder gar “Selbstbestimmung” gefeiert. Das muss aufhören!

Allen, die sich dieses Kleidungsstück so sehnlichst überall auch für Deutschland wünschen, sage ich ganz deutlich: Wir Frauen in Deutschland lassen uns nicht unterdrücken und wir werden unsere Freiheit nicht kampflos aufgeben! Deshalb mein Vorschlag an alle Vertreter dieser Forderung: Kehrt einfach in eure Heimat oder die Länder eurer Vorfahren zurück, wenn ihr so leben wollt. Garantiert keiner wird euch hier vermissen!