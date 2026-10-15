Kinderehen in Deutschland stoppen: Schützt endlich das Leben und die Seelen der Kinder!

Jeder zivilisierte Mensch möge sich vor Augen führen, was hinter diesen nackten Zahlen wirklich steht. Ein Kind sollte spielen, lachen, lernen und in Geborgenheit groß werden dürfen. Stattdessen werden kleinen Mädchen von alten Männern missbraucht und vergewaltigt, werden ihrer gesamten Kindheit, ihrer Unbeschwertheit und ihrer Zukunft beraubt. Zu wissen, welches unendliche Leid diesen unschuldigen Kindern angetan wird. Macht mich einfach nur fassungslos und wütend.

Und während ihre Seelen für ihr ganzes Leben zerstört werden, sehen die Verantwortlichen in den Amtsstuben weitgehend tatenlos weg: Wie nun bekannt wurde, sind den Behörden allein in Baden-Württemberg hunderte solcher Verbindungen bekannt. Dass trotzdem gerade einmal acht (!) von ihnen aufgehoben wurden, ist ein Skandal – und ein moralischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Bankrott sondergleichen.

Schiebt diese Vergewaltiger sofort ab!

Wer zulässt, dass archaische, menschenverachtende Verhältnisse mitten in unserem Land fortbestehen, betreibt faktisch staatliche Duldung dieses Unrechts und verstößt gegen unsere gesamtgesellschaftliche Verpflichtung zum Schutz der Kinder. Unser Rechtsstaat darf vor Parallelgesellschaften niemals einknicken und das Schicksal der Schutzlosesten nicht auf dem Altar einer falsch verstandenen Toleranz opfern.

Werbung

Hier darf es kein Zögern und keine bürokratischen Ausreden geben: Jede einzelne Kinderehe gehört in Deutschland sofort und ausnahmslos für nichtig erklärt. Wer wegschaut und einem Kind ein solches Leid aufzwingt, oder wer am Zustandekommen oder der Normalisierung solcher barbarischer Sitten mitwirkt, muss mit der vollen Härte des Strafrechts belangt werden, muss jegliches Aufenthaltsrecht verlieren und unverzüglich abgeschoben werden. Der Schutz unserer Kinder ist das höchste Gut. Deshalb muss gelten: Sofortige Ausweisung dieser Vergewaltiger!