Kinderkriegen als “Endgegner der Gleichberechtigung“

„Kinderkriegen ist der Endgegner von Feminismus und Gleichberechtigung“, ließ sich eine junge Mutter, 27, Sozialpädagogin und in Partnerschaft lebend, jüngst in der “Süddeutschen Zeitung” zitieren. Der Satz ist bemerkenswert. Nicht nur wegen seiner Ehrlichkeit, sondern weil er – und der Text, in den er eingebettet ist – ungewollt den zentralen Widerspruch der modernen Gleichheitsutopie freilegt. Jahrzehntelang versprach die spätmoderne Gesellschaft, traditionelle Geschlechterrollen endgültig überwunden zu haben. Männer und Frauen, so die Erzählung, seien primär soziale Konstruktionen; Unterschiede seien Ergebnis von Erziehung, Normierung und Machtverhältnissen. Doch dann kommt das Kind – und mit ihm kehrt etwas zurück, das der moderne Mensch eigentlich hinter sich lassen wollte: die Biologie. Genau darin liegt die eigentliche Sprengkraft des Satzes. Denn die Erfahrung vieler Eltern widerspricht der Grundannahme eines großen Teils gegenwärtiger Geschlechterideologie. Sobald Kinder geboren werden, entstehen selbst in hochgebildeten, progressiven Milieus oft wieder klassische Rollenverteilungen: Die Mutter reduziert ihre Erwerbsarbeit, der Vater bleibt stärker im Berufsleben, die emotionale und körperliche Hauptbindung konzentriert sich auf die Mutter.

Die Soziologie nennt das „Retraditionalisierung“. Was der moderne Feminismus als Rückfall erlebt, ist aber schlicht Realität. Die Gleichheitsidee der Moderne basiert auf einem tiefen Misstrauen gegenüber natürlichen Differenzen. Seit Simone de Beauvoirs berühmtem Satz „Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht“ gilt Geschlecht im progressiven Denken primär als soziales Produkt. Unterschiede zwischen Männern und Frauen erscheinen nicht als anthropologische Konstanten, sondern als politische Probleme. Diese Vorstellung funktioniert relativ gut, solange man über Universitäten, Bürojobs oder Freizeitkulturen spricht. Sie gerät jedoch an ihre Grenzen, sobald Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit ins Spiel kommen. Denn die biologische Realität ist asymmetrisch, wie der Volksmund seit Jahrzehnten kolportiert: ”Wenn ein Mann Vater wird, ändert sich sein Status; wenn eine Frau Mutter wird, ändert sich ihr Leben.”

Die Rückkehr der Anthropologie

Denn der Körper der Frau verändert sich fundamental. Sie stillt. Sie erlebt hormonelle und emotionale Prozesse, die der Mann weder simulieren noch vollständig teilen kann. Im zitierten Text schildert die Mutter genau dies: Während sie „zu hundert Prozent Mutter“ geworden sei, sei ihr Partner „trotzdem Mann geblieben“. Der Satz ist soziologisch hochinteressant. Er beschreibt eine Erfahrung, die viele moderne Gesellschaften verdrängen möchten: Elternschaft betrifft Männer und Frauen nicht identisch. Die spätmoderne Ideologie reagiert darauf mit wachsender Gereiztheit. Denn wenn sich bestimmte Rollenmuster immer wieder spontan reproduzieren – selbst unter Menschen mit egalitärem Selbstbild –, dann stellt sich zwangsläufig die unangenehme Frage, ob nicht doch mehr hinter den Geschlechterunterschieden steckt als bloße Sozialisation.

Der eigentliche Konflikt unserer Zeit ist daher kein politischer, sondern ein anthropologischer. Die moderne Gesellschaft versucht, den Menschen radikal von seiner Natur zu emanzipieren. Familie, Geschlecht, Herkunft, Bindung – all diese Dinge sollen flexibel, verhandelbar und individuell gestaltbar werden. Der Mensch erscheint als autonomes Projekt seiner selbst. Das Kind zerstört diese Illusion. Plötzlich tritt etwas ins Leben, das totale Verfügbarkeit verlangt. Ein Säugling akzeptiert keine Karriereplanung, keine Selbstverwirklichungsseminare und keine ideologischen Gleichheitskonzepte. Er schreit nachts um drei Uhr. Er braucht Nähe, Körperkontakt, Versorgung und emotionale Bindung. Und gerade in den ersten Lebensmonaten entsteht diese Bindung biologisch und psychologisch meist intensiver zur Mutter.

Warum selbst progressive Paare „traditionell“ werden

Das bedeutet nicht, dass Väter unwichtig wären; im Gegenteil. Aber die Vorstellung vollständig austauschbarer Elternrollen widerspricht zahlreichen Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung und Evolutionsbiologie. Die moderne Gleichheitsutopie scheitert daher nicht primär am bösen Patriarchat, sondern an der Beschaffenheit des menschlichen Körpers.

Besonders interessant ist, dass die sogenannte Retraditionalisierung gerade in progressiven Milieus so häufig auftritt. Menschen mit akademischem Hintergrund, feministischen Überzeugungen und egalitärem Selbstverständnis landen oft dennoch bei klassischen Arrangements, weil soziale Theorie und gelebte Wirklichkeit auseinanderfallen. Wenn ein Kind geboren wird, entsteht plötzlich ein massiver organisatorischer und emotionaler Druck. Schlafmangel, Stillen, Betreuung, Haushalt, Erwerbsarbeit – all das muss bewältigt werden. In dieser Situation greifen Menschen häufig nicht auf abstrakte Ideale zurück, sondern auf funktionale Muster. Die Mutter übernimmt die Aufgabe der Kümmernis – neudeutsch „Care-Arbeit“ –, weil sie stillt und enger an das Kind gebunden ist. Der Vater konzentriert sich stärker auf Einkommen und äußere Stabilität.

Die Soziologie versucht dies oft ausschließlich strukturell zu erklären – etwa mit Lohnunterschieden oder Familienpolitik. Diese Faktoren spielen zweifellos eine Rolle. Aber die bemerkenswerte Stabilität ähnlicher Muster über Kulturen und Epochen hinweg deutet auf tiefere Ursachen hin. Evolutionär betrachtet ergibt die asymmetrische Rollenbildung durchaus Sinn. Frauen investieren biologisch erheblich stärker in Schwangerschaft und frühe Versorgung des Kindes. Männer orientieren sich historisch stärker an äußerer Absicherung und Ressourcengewinnung. Moderne Gesellschaften können diese Muster abschwächen, aber offenbar nicht vollständig auflösen.

Die Erschöpfung der modernen Frau

Genau das irritiert den modernen Feminismus: Die Unterschiede verschwinden trotz jahrzehntelanger Umerziehung nicht. Das eigentliche Drama liegt jedoch nicht darin, dass Frauen Kinder bekommen. Sondern darin, dass die moderne Gesellschaft ihnen gleichzeitig zwei widersprüchliche Ideale auferlegt. Sie sollen sich vollständig beruflich verwirklichen – und zugleich perfekte Mütter sein. Die traditionelle Gesellschaft kannte wenigstens klare Rollenerwartungen. Die moderne Gesellschaft verlangt hingegen totale Selbstoptimierung in allen Bereichen gleichzeitig. Die Frau soll Karriere machen wie ein Mann, fürsorglich sein wie die klassische Mutter und dabei körperlich attraktiv, emotional ausgeglichen und permanent selbstbestimmt bleiben. Das Ergebnis ist chronische Überforderung.

Die Mutter im “Süddeutsche”-Text beschreibt ihr Leben treffend als Mischung aus „Bore-out und Burn-out“. Genau darin zeigt sich die psychologische Krise der Spätmoderne – denn die Gesellschaft hat Mutterschaft zugleich entwertet und überhöht. Einerseits zählt “Care-Arbeit” ökonomisch wenig; andererseits wird von Müttern totale Hingabe erwartet. Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: Die moderne Kernfamilie ist sozial isoliert. Großfamilien, stabile Nachbarschaften und generationsübergreifende Unterstützungssysteme zerfallen. Eltern stehen unter einem Druck, den frühere Gesellschaften kollektiv abgefedert haben. Die Folge ist eine paradoxe Situation: Noch nie waren Menschen materiell so abgesichert – und gleichzeitig emotional so erschöpft vom Familienleben.

Der Irrtum der völligen Gleichheit

Das Kernproblem liegt letztlich in einem gnostischen Missverständnis: die moderne Ideologie verwechselt Gleichwertigkeit mit Gleichartigkeit. Männer und Frauen besitzen die gleiche Würde. Daraus folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass sie identische Neigungen, Prioritäten oder Verhaltensmuster haben. Die liberale Moderne konnte diese Spannung lange verdrängen, weil Wohlstand, Konsum und Individualisierung viele traditionelle Bindungen überdeckten. Doch in der Familie kehrt die anthropologische Realität zurück. Dort zeigt sich, dass Menschen eben nicht vollständig formbare Wesen sind. Das bedeutet nicht, alte Rollenbilder dogmatisch zu restaurieren. Aber es bedeutet, biologische und psychologische Unterschiede ernst zu nehmen, statt sie moralisch wegzudefinieren. Gerade darin liegt die intellektuelle Schwäche eines radikalen Gleichheitsfeminismus. Er interpretiert jede statistische Differenz sofort als Ausdruck von Unterdrückung.

Und diese Interpretation ist nur ein Mosaikstein nicht nur feministischen, sondern übergreifend linken Denkens. Der propagandistische Trick besteht darin, jeden Unterschied als Ungleichheit zu framen und jede Ungleichheit als Ungerechtigkeit anzuprangern und deren realitätsverzerrende Überwindung zu fordern. Und so simpel dieser Trick auch ist, verfängt er bei schlichteren Gemütern immer noch. Dass Menschen unterschiedliche Prioritäten haben könnten, erscheint innerhalb dieses Denkens fast unmöglich. Doch vielleicht wollen viele Frauen tatsächlich mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Vielleicht erleben viele Männer Verantwortung über Arbeit und Versorgung stärker identitätsstiftend. Vielleicht entstehen bestimmte Muster nicht nur durch Zwang, sondern auch durch Dispositionen. Allein diese Möglichkeit gilt heute bereits als verdächtig.

Das Kind als letzte Realität

Das Kind ist deshalb der „Endgegner“ moderner Gleichheitsutopien, weil es den Menschen zurück auf seine Grundbedingungen wirft. Plötzlich zählen nicht mehr nur Selbstentwürfe, sondern Bindung, Verantwortung, Körperlichkeit und Zeit. Elternschaft konfrontiert Menschen mit Endlichkeit und Abhängigkeit – also mit genau jenen Erfahrungen, die die spätmoderne Kultur möglichst ausblenden möchte. Deshalb reagieren viele Ideologien so aggressiv auf Familie und Mutterschaft. Sie erinnern daran, dass der Mensch kein völlig autonomes Individuum ist, sondern ein leibliches, soziales und generationell eingebettetes Wesen. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, wie man Biologie vollständig besiegt. Sondern wie eine Gesellschaft aussehen müsste, die biologische Realität anerkennt, ohne in starre Rollenzwänge zurückzufallen.

Vielleicht wäre das sogar der Beginn einer ehrlicheren Debatte: Einer Debatte, die aufhört, Unterschiede reflexhaft zu pathologisieren, und stattdessen akzeptiert, dass Freiheit nicht bedeutet, die menschliche Natur abzuschaffen. Denn am Ende scheitert die Gleichheitsutopie nicht an mangelnder Moral. Sie scheitert daran, dass Menschen keine abstrakten Wesen sind. Und jedes Neugeborene erinnert uns daran.