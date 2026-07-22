Kinderwunsch, Körper, Karlsruhe

Die Debatte über Leihmutterschaft ist so unerquicklich, weil sie an einen Punkt rührt, den die spätliberale Gesellschaft nicht mehr gern ausspricht: Nicht alles, was technisch möglich, subjektiv gewünscht und biographisch verständlich ist, muss deshalb auch rechtlich ermöglicht werden. Gerade daran entzündete sich der Fall Jens Spahn. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten; verboten sind vor allem die ärztliche Mitwirkung und die Vermittlung, während Wunscheltern, die das Modell im Ausland nutzen, hierzulande regelmäßig nicht selbst strafbar sind. Zugleich ist der Druck groß, das Verbot als „Modernisierungsstau“ zu deuten. Nun muss man auch die Pro-Seite ernst nehmen, sonst wird man ungerecht: Der unerfüllte Kinderwunsch ist für viele Menschen keine Laune, sondern ein existenzieller Schmerz. Es gibt Frauen, die aus medizinischen Gründen kein Kind austragen können. Es gibt männliche homosexuelle Paare, für die biologische Elternschaft ohne Mitwirkung Dritter ausgeschlossen ist. Und es gibt jene offensichtliche Doppelmoral, dass im Inland verboten wird, was wohlhabende Paare im Ausland problemlos nutzen können. Wer das Ausland als Ventil stillschweigend hinnimmt, kann sich moralisch nicht allzu selbstzufrieden auf das heimische Verbot berufen. Dann entsteht eine Zweiklassenordnung des Kinderwunsches: Der privilegierte Mandatsträger reist, der gewöhnliche Bürger verzichtet.

Und doch folgt aus dieser Doppelmoral keineswegs, dass die vernünftige Antwort deshalb die Legalisierung der Leihmutterschaft wäre. Denn das Gegenargument ist nicht nur stark, sondern grundlegender: Leihmutterschaft endet eben nicht beim eigenen Körper als isoliertem Projekt; am Ende dieses Vertrags steht kein Kater, kein Extremsport, keine bloße Selbstschädigung – sondern ein Kind. Und während Rauchen, Trinken oder Hochrisikosport sich auf das Subjekt selbst beziehen, schafft Leihmutterschaft eine dreifache Bindung: an den Körper der austragenden Frau, an das entstehende Kind und an ein Vertragsverhältnis, das Schwangerschaft, Geburt und Abgabe vorstrukturiert. Genau darin liegt der kategoriale Unterschied.

Das Kind ist keine Nebenfolge!

Der konservative Einwand gegen Leihmutterschaft ist deshalb nicht puritanisch, sondern rechtsanthropologisch. Ein Leihmuttervertrag ist kein gewöhnlicher Dienstvertrag. Er verpflichtet eine Frau nicht bloß zu einer Tätigkeit, sondern zur Inkaufnahme tiefgreifender körperlicher Veränderungen, medizinischer Risiken, emotionaler Verstrickungen und schließlich zur völlig widernatürlichen Trennung von ihrem selbstgeborenen Kind, das sie unterm Herzen getragen hat. Ein solcher Vertrag berührt die Person nicht äußerlich, sondern im Zentrum ihrer Leiblichkeit. Dass Kritiker hier auf die Sittenwidrigkeit verweisen, ist darum nicht abwegig. Der Staat schützt Menschen gerade dort vor Vertragsformen, wo sie sich selbst zur Sache machen sollen – und warum sollte diese Schutzlogik ausgerechnet dort verschwinden, wo Körper, Fortpflanzung und Kind in einer besonders radikalen Weise miteinander verschränkt sind?

Vor allem aber: Das Kind ist keine nachträgliche Nebenfolge eines fremden Wunsches. Es ist eigene Person, nicht Erfüllungsgegenstand fremder Planung. Das Kindeswohl ist deshalb nicht ein Prüfstein, der erst am Ende der Debatte hinzutritt, sondern gehört von Anfang an in ihre Struktur. Die Frage lautet eben nicht nur: Dürfen Erwachsene ihren Kinderwunsch auf diese Weise verwirklichen? Sondern auch: Was bedeutet es für ein Kind, von Anfang an in eine Konstellation hineingeboren zu werden, in der Schwangerschaft, Geburt, Übergabe und Aufzucht vertraglich aufgespalten sind? Genau darum nennen Gesetzgeber, Gerichte und die etablierte Debatte Ausbeutungsschutz, Kommerzialisierung und Kindeswohl als zentrale Gründe des Verbots. Die Verteidiger der „altruistischen“ Leihmutterschaft wenden hier ein, man könne diese Gefahren doch minimieren: keine kommerzielle Vermittlung, strenge Beratung, medizinische Standards, Transparenz. Das ist der stärkste Legalisierungsversuch. Bloß bleibt er an einer unangenehmen Tatsache hängen: Selbst die selbstloseste, eben “altruistische“ Leihmutterschaft ist in modernen Wohlstandsgesellschaften fast nie wirklich altruistisch. Wo Agenturen, Kliniken, Anwälte und Vermittler verdienen, während allein die austragende Frau angeblich aus reiner Nächstenliebe handelt, stimmt die soziale Symmetrie nicht mehr. Die Kommerzialisierung verschwindet nicht; sie wird nur aus dem Zentrum an den Rand verschoben.

Brosius-Gersdorf und das entgrenzte Grundrecht

An diesem Punkt wird der Fall Frauke Brosius-Gersdorf interessant. Die verhinderte Verfassungsrichterin argumentierte zuerst in der “Zeit“, das Verbot der Leihmutterschaft greife in Grundrechte der betroffenen Paare ein, die zur Familiengründung darauf angewiesen seien; wenn Frauen sich freiwillig dafür entschieden, sei ein Verbot “paternalistisch”. Im ZDF legte sie nun nochmals nach: Das Grundgesetz gehe von der Selbstbestimmung des Einzelnen aus – also auch der Frau. Wenn eine Frau „selbstbestimmt, autonom, freiwillig, gut informiert“ entscheide, sich als Leihmutter zur Verfügung zu stellen, dürfe der Staat das ihres Erachtens nicht verbieten. Das ist das klassische Rechtsverständnis der Linken: Alles, was subjektiv als Selbstverwirklichung erscheint, wird semantisch in “Freiheit” übersetzt und sodann unter die Grundrechtsordnung gezogen. Natürlich greift jedes Verbot zunächst in die Freiheit ein; die entscheidende Frage ist aber nicht der Eingriff, sondern seine Rechtfertigung. Und hier beginnt die Schwäche von Brosius-Gersdorfs Argument. Denn sie behandelt die Leihmutterschaft so, als gehe es vor allem um das Abwehrrecht Erwachsener gegen staatliche Bevormundung. In Wahrheit geht es um ein dreiseitiges Gefüge, in dem die Freiheit der Wunscheltern ohne den Körper einer Dritten gar nicht realisierbar ist und am Ende ein Kind als eigener Rechtsträger in die Welt tritt. Aus einem Begehren nach Ermöglichung wird bei ihr ein Freiheitsrecht kostümiert.

Gerade die neueren Äußerungen von Brosius-Gersdorf zeigen die eigentliche Schieflage. Sie benennt selbst die Gefahr, dass Frauen die größten Belastungen tragen, während Agenturen und Kliniken verdienen. Aber sie zieht daraus nicht die konservative Konsequenz der Begrenzung, sondern die progressive der regulierten Gestattung. Wo der Konservative eine anthropologische Schranke erkennt, erkennt die progressive Juristin einen noch zu ordnenden Markt. Der Uterus einer Dritten erscheint dann nicht mehr als personale Grenze, sondern als Bestandteil eines Freiheitsarrangements. Das ist nicht Befreiung, sondern der juristisch geschniegelt vorgetragene Zugriff auf die Leiblichkeit anderer. Hier entfaltet Armin Laschets Einwand im “Spiegel“ sein volles Gewicht: Der Kern seiner Argumentation ist nicht moralische Empörung, sondern kategoriale Nüchternheit: Es gibt kein Grundrecht auf ein Kind. Es gibt Rechte auf Ehe, Familie, Privatheit und freie Entfaltung – aber daraus folgt noch kein Anspruch, dass der Staat die körperliche Mitwirkung einer dritten Person rechtlich verfügbar machen oder als Freiheitsverwirklichung adeln müsste. Genau hier liegt der Denkfehler eines entgrenzten Grundrechtsverständnisses: Aus dem verständlichen Wunsch nach Elternschaft wird ein quasi-verfassungsrechtlicher Anspruch auf Ermöglichung. Aus Begrenzung wird Diskriminierung. Aus Verbot wird Unterdrückung. Und aus dem Uterus einer Dritten wird ein Medium privater Selbstverwirklichung.

Der vertragliche Zugriff auf das ungeborene Kind

Besonders unerfreulich wird der Wunsch dort, wo die Logik der Leihmutterschaft ganz zu sich selbst kommt: im Vertrag über den Schwangerschaftsverlauf. In der juristischen Praxis gehören Abtreibung, selektive Reduktion und medizinische Entscheidungen ausdrücklich zu den Punkten, die in Leihmutterschaftsvereinbarungen geregelt werden. Damit wird sichtbar, dass Leihmutterschaft nicht bei der schönen Formel vom „Kinderwunsch“ stehen bleibt, sondern notwendig in den Bereich der Disposition über vorgeburtliches Leben hineinragt. Der Vertrag betrifft dann nicht mehr nur die Frau, sondern auch die Bedingungen, unter denen ein Kind überhaupt geboren werden darf.

Gerade im grenzüberschreitenden Geschäft verschärft sich das Problem. Wo Wunscheltern, Agenturen, Kliniken und Leihmütter verschiedenen Rechtsordnungen unterliegen, entsteht ein Gefälle aus Geld, Sprache, Rechtskenntnis und sozialer Macht. Dann ist die vielbeschworene „Freiwilligkeit“ oft nur die formale Hülle eines Arrangements, in dem die austragende Frau die physische Last trägt, während andere die Bedingungen definieren. Ob es um Abbruch wegen Behinderung, um selektive Reduktion bei Mehrlingen oder gar um Erwartungen hinsichtlich des Geschlechts geht – schon die Möglichkeit, solche Fragen vorab in Verträge zu schreiben, zeigt die innere Wahrheit des Modells: Das Kind erscheint nicht mehr zuerst als Gabe oder Schicksal, sondern als Gegenstand reproduktiven Managements.

Ein besonders aufschlussreicher Fall aus Kanada bringt diese Wahrheit brutal ans Licht: Dort verklagte ein schwules Paar die Leihmutter ihres Sohnes, weil sie sich geweigert hatte, das Kind nach problematischen Ultraschallbefunden abzutreiben. Das Kind wurde geboren, lebt – und die Frau, die ihm das Leben rettete, wird mit einer millionenschweren Klage überzogen. Mehr muss man über die innere Mechanik des gesamten Modells kaum wissen. Wenn das Kind den Erwartungen nicht genügt, erscheint es als mangelhafte Lieferung; wenn die austragende Frau dem Vertrag nicht bis zur letzten Konsequenz gehorcht, wird sie zur Schadensverursacherin. An dieser Stelle fällt die humane Semantik vollends in sich zusammen.

Maria als Leihmutter?

An diesem Punkt kippt die Debatte endgültig vom Modernisierungsjargon in die Parodie. Norbert Bolz spottete auf X: „Maria ist die Leihmutter von Jesus – mit dieser These ist die evangelische Kirche wieder theologische Avantgarde.“ Das ist mehr als ein Bonmot. Es legt frei, wie weit die semantische Entgleisung bereits reicht. Maria ist eben gerade nicht Leihmutter, sondern Mutter. Die christliche Überlieferung kennt Erwählung, Inkarnation und Geburt – nicht Agentur, Vertrag, Wunschelternmodell und Herausgabeanspruch. Wer beides kurzschließt, verrät nicht nur theologischen Analphabetismus, sondern auch das Gespür dafür, dass zwischen Geschenk und Bestellung, zwischen Mutterschaft und Gebärleistung, zwischen Geburt und Produktion ein zivilisatorischer Unterschied liegt.

Darum ist der Satz von Bolz so treffsicher. Er macht kenntlich, dass wir es hier nicht nur mit einem juristischen, sondern mit einem kulturellen Problem zu tun haben. Die letzten symbolischen und theologischen Bestände werden nicht mehr als Grenze gegenüber technischer Verfügbarkeit gelesen, sondern als Material für deren nachträgliche Legitimierung. Wo alles in Selbstbestimmung und Arrangement übersetzt wird, erscheint selbst die Heilsgeschichte nur noch als frühe Version reproduktiver Dienstleistung. Weiter kann die Entzauberung des Menschen kaum gehen.

Damit wird auch das Geraune vom „Modernisierungsbedarf“ bei Eizell- und Embryonenspende durchsichtig, wie es der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Helmut Frister, jetzt im “Deutschlandfunk“ zum Besten gab: Ja, es gibt rechtliche Unklarheiten; aber aus rechtlichen Unklarheiten folgt noch lange kein moralischer Modernisierungsimperativ. Menschen mit gesundem Menschenverstand empfinden intuitiv, dass Fortpflanzung nicht beliebig modularisiert werden kann, ohne den Charakter von Elternschaft selbst zu verändern. Embryonenspende ist kein normaler Weg der Familiengründung, sondern eine Ausnahmekonstruktion, die neue Fragen nach Herkunft, Abstammung und Identität aufwirft. Wer das für „Modernisierung“ hält, verwechselt technische Machbarkeit mit kultureller Reife.

Die konservative Mitte der Debatte

Ein konservativer Einwand gegen Leihmutterschaft muss daher nicht in plumpem Moralismus enden. Er kann durchaus die Tragik des unerfüllten Kinderwunsches anerkennen und dennoch die Grenze ziehen. Er kann eingestehen, dass die gegenwärtige Rechtslage international inkonsequent ist – und dennoch bezweifeln, dass die Antwort Legalisierung heißen muss. Ja, das Verbot erzeugt Umgehungsbewegungen; aber nein, daraus folgt nicht, dass die Ordnung falsch ist. Vielleicht folgt daraus zunächst nur, dass ihre Umgehung politisch und kulturell bequemer geworden ist. Das eigentliche Problem unserer Zeit ist nämlich nicht ein Zuwenig an Modernisierung, sondern ein Zuviel an Ermöglichungsdenken. Alles wird vom individualistischen Begehren her betrachtet. Das Recht soll nicht mehr ordnen, sondern ermöglichen; nicht mehr Grenzen sichern, sondern Wünsche in Verfahren übersetzen. Brosius-Gersdorf ist dafür eine beinahe lehrbuchhafte Figur. Sie spricht “vom Menschen her”. Nur ist dieser „Mensch“ in ihrer Konstruktion vor allem das begehrende Subjekt abstrakter Erwachsener. Frau und Kind erscheinen in dieser Perspektive auffällig nachgeordnet: die eine als Trägerin einer frei verfügbaren Gebärleistung, das andere als Horizont eines verfassungsrechtlich veredelten Kinderwunsches.

Genau deshalb ist die Debatte größer als Jens Spahn, größer als Brosius-Gersdorf, größer sogar als die Frage der Leihmutterschaft selbst. Sie berührt unser Verständnis von Recht. Ist Recht die Kunst, dem Menschen alles zu ermöglichen, was er begehren kann? Oder ist Recht auch die Form, in der eine Kultur sagt: Hier endet die Dispositionsmacht, weil der Mensch nicht alles mit sich, durch sich und an anderen vornehmen darf? Wer auf diese zweite Frage noch mit Ja antwortet, ist nicht rückständig. Er ist vielleicht einfach nur nicht bereit, die letzten anthropologischen Sicherungen im Namen einer zweifelhaften „Modernisierung“ preiszugeben.