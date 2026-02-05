Klima bleibt prima!

Wie geht’s dem Klima? Und nein: Wir meinen in erster Linie selbstverständlich nicht den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler, der mit Vornamen Viktor hieß – sondern das ominöse Neutrum, dessen Auswirkungen, ob warm oder kalt, immer als Vorboten des unvermeidlichen Weltuntergangs geframed und gelabelt werden.

Die Rahmenhandlung aber hat sich verändert: Was der oberste Deal-Maker aus den USA treibt, mag noch so viel empörtes Geschwätz in unserem Kontinent, dem alten, hervorrufen – wir werden uns abfinden müssen mit eigener Verantwortung sowie einem erneuerten Verständnis von Frieden und Freiheit.

Zukunftsfähige Ideen entwickeln!

Ob wir im bürokratiegelähmten EU-Europa „mehr Milei & Musk“ mutig wagen; überhaupt noch andere zukunftsfähige Ideen entwickeln, statt uns vor dem Ende des Krieges in der Ukraine zu fürchten (!); zudem massenhaft Judenhasser aus Nahost in unserem Land gewähren lassen: All das steht hier und heute zur Entscheidung dringend an.

Grönland wird wieder zum namentlich grünen Land, Venezuela ist befreit von einem kommunistischen Diktator, den Persern ist eine Erlösung von den islamistischen Gewaltherrschern nur sehnlichst zu wünschen. Gut Wetter für beste Veränderungen möge wirken!

Es gilt: Klima ist natürlich immer, ob für uns passend oder nicht. Der von der SPÖ ging übrigens seiner Demission auf eigene Weise antwortend nach – Argentinien. Mit Erfolg. Also prima.