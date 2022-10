Klima-Killer Hund?

Was man schon lange vermutet hatte, insbesondere in einschlägigen Kreisen von Umwelt-„Experten” aus Berlin, bekommt nun eine erste, quasi offizielle Bestätigung: Einer Studie aus der Bundeshauptstadt zufolge sollten Hunde, bekanntlich des Deutschen beste und treueste Freunde, fortan als „problematisch” eingestuft werden. Zumindest, was ihre Umweltverträglichkeit sowie ihren CO2-„Fußabdruck” anbelangt: 8,2 Tonnen CO2 würde ein durchschnittlicher Hund in seinem Leben verursachen, zusätzlich noch Wald und Flur mit seinen Exkrementen und Nahrungsbedürfnissen kontaminieren. Als regelrechte Schädlinge seien Bello, Wastl und Co. somit anzusehen. Damit schließen die „Forscher“ der federführenden Technischen Universität Berlin ihre umfangreiche Studie, welche erstmals 2020 erschien und die seither ständig aktualisiert wird.

Diese Belastung entspreche, so die Berliner Umweltingenieure weiter, in etwa den Treibhausgasemissionen von 72.800 mit einem Auto gefahrenen Kilometern. Jeder Hund verursache durchschnittlich 630 Kilogramm CO2 im Jahr. Unter diesen Umständen fanden die Wissenschaftler in ihrer Expertise dann natürlich keinerlei entlastende oder positive Fakten auf der Aktivseite, aus denen sich eine Berechtigung zur Haltung von Hunden herleiten ließe. Unter den Aspekten des gebotenen Klimaschutzes müsse man tatsächlich „umdenken”, so das einhellige Credo dieser eiskalten Gelehrten – heißt: ab ins Tierheim, Haustiere abschaffen! Denn alles, wirklich alles, muss heute dem Klima-Diktat untergeordnet werden – vom Kinderkriegen bis zur Hundehaltung.

Sind bald wieder amtlich bestellte Hundefänger unterwegs?

Und wenn es schon unbedingt ein Hund sein muss, dann lieber einen kleinen Pudel als eine gefräßige Dogge, so die klimabewegten Wissenschaftler. Analog dazu: besser Bio-Hundefutter als Standard-Aldi–Billigware kaufen! Am Besten aber sei es, ganz auf lebende Tiere zu verzichten – denn es gibt ja schließlich bald auch voll funktionsfähige Roboter-Hunde! Man kann annehmen, dass es den knapp 10 Millionen Hundehaltern im Lande nicht leicht fallen dürfte, einigermaßen sachlich zu bleiben und nicht der Schnappatmung anheimzufallen, wenn sie mit solchen „Forschungsergebnissen” konfrontiert werden.

Ob angesichts dieser dramatischen Erkenntnisse zukünftig sogar Massenkeulungen angebracht wären, darüber schwiegen sie die forschenden Akademiker der TU Berlin glücklicherweise noch aus; die Betonung liegt auf „noch“. Denn jene, die unter dem Vorwand wissenschaftlichen Interesses alles Lebendige, Lebende und Lebenswerte rein unter dem Aspekten der Ökobilanz betrachten, sind meistens leider auch noch ganz andere Sicht- und Denkweisen inhärent: So wurden etwa in China, dessen „Vorbildfunktion” von Klima-Minister Habeck ja immer wieder geschätzt wurde, in jüngster Vergangenheit corona-bedingt massenhaft Hunde und andere Haustiere „umweltverträglich” der Euthanasie zugeführt. Zum Wohle und gesundheitlichen Sicherheit der Bevölkerung, versteht sich.

Der CO2-Wahn verselbständigt sich allmählich

Könnte dies womöglich auch die nächste Blaupause für das geradezu klimabesessene Deutschland sein, das sich bekanntlich anschickt, das erhitzte Weltklima im Alleingang herunterzukühlen? Hier, wo man klimatechnisch einfach alles besser macht als andere und sogar eine komplett vernunftbefreite Öko-Sektengemeinschaft in die Regierung gewählt hat, ist mit allem zu rechnen; hier leben schließlich die absoluten Nachhaltigkeits-Profis. Die grüne Klima-Bewegung hat längst quasireligiöse Dimensionen und Züge angenommen. Schlimmer noch: Wer sie kritisch sieht, gilt als neuzeitlicher Ketzer: Unser Klima ist euer Gesetz! Denn neben unserer „Moral-Hypertrophie“ ist damit auch das völlig übersteigerte Klima-Bewusstsein zwischenzeitlich in eine besorgniserregende Phase eingetreten. Wer in aller Welt, außer den ökobesoffenen Deutschen, erdreistet sich, vergleichbare Forschungen anzustellen und daraus Postulate und Handlungsempfehlungen abzuleiten – für die eigene Bevölkerung wie auch fürs Ausland? Grundgütiger! Etwas mehr Gelassenheit stünde uns allen gut zu Gesicht.

Leider ist auch die (Pseudo-)Wissenschaftshörigkeit vieler Bürger einhergehend zur allgemeinen Weltuntergangspanik erheblich angestiegen. Eine überbordende Hysterie unter weitgehender Ausblendung des gesunden Menschenverstandes bricht sich allenthalben Bahn. Es wäre somit durchaus denkbar, dass Hundehalter zukünftig von Klimaaktivisten angefeindet werden – hinsichtlich des „Schadstoff-Ausstoßes“ und der Emissionen ihrer Lieblinge. Es bleibt dem Normaldenkenden somit nur zu hoffen, dass dieser fanatisch überzogene Klima-Irrsinn irgendwann einmal als das entlarvt wird, was er tatsächlich ist: Als Psychose, deren objektive Grundlage nicht annähernd so dramatisch ist, wie es von Forschung, Politik und Medien pausenlos kolportiert wird.