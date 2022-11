Klima-Terror 2022: Rückendeckung von ganz oben

Viel wurde auf Ansage! (siehe etwa hier) und auch an anderer Stelle über das jüngste Phänomen der umgangssprachlich als „Klima-Aktivisten” verniedlichten Freaks der „Letzten Generation” berichtet. Aktuell erfährt diese grün-totalitäre Sekte sogar Affirmation von hohen, institutionellen Stellen im Lande – neuerdings sogar vom Chef des Bundesverfassungsschutzes Thomas Haldenwang (CDU), der in den jungschen Klima-Klebern und Vandalen keine Extremisten sieht, sondern sie quasi als veritable Demokraten, die unser System respektieren, lobt und wertschätzt. Weswegen für Haldenwang, der ansonsten Grundrechtsdemonstranten und die ganze AfD unter behördlichen Generalverdacht stellte, natürlich keinerlei Anlass zur Beobachtung derselben durch der Verfassungsschutz besteht.

Doch damit nicht genug; auch die Justiz fällt seit Monaten durch vorsätzliche Untätigkeit und besondere Milde gegenüber den Klima-Irren auf. Gerade wieder berichtet die Berliner „taz“ als Sprachrohr aller Linksbewegten überaus wohlwollend über einen Vorfall, der vor allem typisch für die Gerichte der Landeshauptstadt zu sein scheint. So verweigerte ein Amtsrichter des Bezirkes Tiergarten die eigentlich gebotene Verurteilung der Öko-Fanatiker wegen der von ihnen verursachten Verkehrsnötigung mit der Begründung, es habe hierbei keinerlei Gefährdung für Öffentlichkeit oder Demokratie bestanden. Er wies daher den Strafbefehl zurück und begründete dies in einer Weise, die keine Zweifel an seiner Gesinnung ließen. Immerhin legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein; somit wird der Fall vor dem Landgericht weiterverhandelt.

Ungeniert zur Schau gestellte Tendenziosität

Wer sich die Mühe macht oder vielmehr die Nerven hat, den – natürlich vollständig durchgegenderten – „taz„-Artikel hierzu durchzulesen, erkennt, in welchem Maße das unbotmäßige Treiben der Berliner Öko-Jugend seitens Obrigkeit, Medien und Politik inzwischen verharmlost und rezipiert wird: durchweg ausgesprochen respektvoll und warmherzig, wenn nicht gar geradezu zustimmend. So viel verständnisvolle Güte erfahren politisch anderweitig engagierte Persönlichkeiten kaum je – und Andersdenkende natürlich gar nicht. Nicht etwa, dass Tendenziosität und politische Schlagseite besonders verwunderlich wären, zumal im grünlinkswoken Berliner Sumpf; aber eine solche völlig ungeniert zur Schau gestellte Parteilichkeit der vom Grundgesetz und vom Grundsatz der Gewaltenteilung her eigentlich zur strikten weltanschaulichen Neutralität verpflichteten Justiz stellt in der Tat eine neue Qualität dar, und kennzeichnet die politisch-gesellschaftliche Schieflage in diesem Land.

Richter und Justizbehörden stehen insbesondere in Berlin natürlich schon seit Jahrzehnten im Verdacht, im Zweifelsfalle eher links zu stehen; in ihren Reihen werden zudem deutliche Sympathien für Antifa, Umweltverbände und einschlägige NGO’s gepflegt. Man erkennt den Stallgeruch von Gleichgesinnten eben auch in den Amtsstuben. Doch so dreist und unverblümt, wie dies aktuell zur Schau gestellt wird, geschah es nie zuvor. Hier fehlen inzwischen jeder moralische Kompass und jedes Korrektiv.

Keine rechtsstaatliche Mäßigung mehr

Darüber hinaus hat sich offenbar mittlerweile das Gebot der rechtsstaatlichen Mäßigung in Wohlgefallen aufgelöst – mit dem Ziel, die Umwelt-„Plagegeister” nicht nur in ihrem Tun zu bestätigen, sondern mit ihrer Straffreiheit und Schonung gleichsam den Weg für weitere und womöglich noch gefährlichere, umfangreichere „Protestaktionen“ frei zu machen (siehe hier und hier). Wer dies nicht als justizielle Komplizenschaft, als höchstrichterliche Ermunterung zu zusätzlichen und auch quantitativ verschärfte Maßnahmen begreift, muss schwer von Begriff sein.

Abschließend steht also zu befürchten, dass uns die derzeitigen Verkehrsbehinderungen, Sachbeschädigungen und sonstigen Nötigungen durch diese Klientel nicht nur auf unbestimmte Zeit erhalten bleiben werden. Sie könnten womöglich den Auftakt zu einem veritablen „grünen Terror“ sein. Schlimmer noch: Die faktische Legitimierung ihrer passiv-aggressiven Aktionen durch hochgestellte Persönlichkeiten aus Politik, Feuilleton und Establishment leistet der Gefahr einer weiteren Radikalisierung dieser Bewegung aktiv Vorschub. Es wird spannend sein zu beobachten, wie in einigen Jahrzehnten Historiker und Forscher diesen heutigen Zeitabschnitt, der geprägt ist von staatlicher Befangenheit und zunehmender ideologischer Durchdringung des gesamten Lebens, wohl rückschauend bewerten werden.