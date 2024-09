Klima und Wirtschaft retten mit der EU: Eine korrekte Dokumentation ist unabdingbar!

Deutsche Firmen sind schrecklich unkooperativ und engstirnig und zeigen wenig Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse des Behördenapparats im Vereinigten Wirtschaftsraum. Damit produzierende Betriebe in der EU weiter umweltschonend, klimaneutral und höchst produktiv Erzeugnisse von Weltrang herstellen und exportieren können, benötigt die hocheffiziente, sparsame und in puncto Personalkosten lächerlich günstige Verwaltung lediglich ein paar hundert substanzielle Betriebsdaten. Doch prompt empören sich die Geschäftsleitungen etlicher beteiligter Firmen über ein vermeintliches „Bürokratiemonster“.

Dabei weiß doch jeder, dass die Bürokraten unermesslich viele Zahlen und Statistiken brauchen, um sich weiterhin ausreichend selbst zu beschäftigen. Wie bei den Folgebetrieben der ehemaligen Bundesbahn und Bundespost, wo die Aufgabenstellung nicht in erster Linie darin besteht, Reisende oder Paketsendungen zuverlässig zu transportieren, geht es auch beim deutschen Amtsschimmel nicht darum, sinnvolle Maßnahmen zu Erleichterung des Alltags der Bürger einzuführen, sondern mithin nur darum, genügend Arbeit zu generieren, um sich ausreichend selbst verwalten zu können. Auf produktiven und zweckmäßigen Arbeitsausstoß jedweder Natur kann man daher getrost verzichten.

Der “Focus” stellt sich auf die Seite der Meckerer

Der in letzter Zeit ideologisch etwas auffällige “Focus” schreibt in völlig unangebrachter Weise, der neue Mechanismus des EU-Grenzausgleichssytem CBAM solle sowohl das Klima schützen als auch die europäische Wirtschaft. Damit der Mechanismus funktioniere, müssten die Firmen jedoch jede Menge Daten liefern – die es teilweise gar nicht gebe. Zuständig für Beschwerden sei in Deutschland eine Behörde fast ohne Mitarbeiter.

Solche ampel- und bürokratiekritischen Artikel kann sich der “Focus” zukünftig gerne sparen! Aufgeklärte Grünsektierer und alle, die es werden wollen, wissen selbstverständlich, dass das neue CO₂-Grenzausgleichssystem CBAM für faire internationale Wettbewerbsbedingungen für heimische, energieintensive EU-Produkte sorgt. Punkt! Schluss mit dem Gemeckere! Die Wirtschaft wird geschützt und Arbeitsplätze werden gesichert! Das Registrieren der jeweiligen Firma auf dem dafür programmierten Portal ist ein Kinderspiel: Nach nur wenigen Stunden intensiver Suche findet man die Stellen, wo was einzutragen ist. Die 80-seitige Online-Bedienungsanleitung in Beamten-Englisch ist dabei eine wirkungsvolle Hilfe.

Daten sind wertvoll

Zu den Informationen, die die Behörden benötigen, um die Existenz der deutschen Industriebetriebe auch weiterhin garantieren zu können, zählt etwa die Ein- und Ausatmungsfrequenz aller Bediensteten von Zulieferfirmen von Buthan bis Feuerland; diese muss schließlich in der CO2-Bilanz mit eingepreist werden. Da gilt es keinerlei geringschätzige Kritik oder ablehnende Reaktion zu zeigen (etwa in Form eines ausgestreckten Zeigefingers, der sich an die Stirn tippt); nein: man kann ja schließlich ganz niederschwellig einfach in dem betreffenden Betrieb anrufen, und schon erhält man die gewünschte Auskunft! So einfach ist das.

Etwas schwieriger wird es jedoch bei Daten aus dem Privatleben der Zulieferer-Angestellten: Hier ist es unter Umständen unabdingbar, eine gesunde Hartnäckigkeit an den Tag zu legen. So ist es wichtig, die Schuhgröße des Urgroßvaters mütterlicherseits des Schichtleiters einer Bananenerntekolonne zu kennen, um die Umweltverträglichkeit des Produzenten einschätzen zu können. Die Lieblingseissorte der Belegschaft, aufgeteilt nach Erdteil, Land, Firma, Abteilung sowie nach den Ressorts Produktion, Büro, Maschinenwartung oder Fuhrpark, muss akribisch ermittelt und genauestens an die Behörde gemeldet werden. Nur können die Rettung des Klimas und der Fortbestand der deutschen Wirtschaft gesichert werden.

Kritiker ignorieren

Leider fehlen in der EU derzeit noch die rechtlichen Rahmenbedingungen, um Pessimisten, Nörgler, Schwarzseher, Quertreiber und Querulanten in Gesinnungslager zum Zwecke der Umerziehung unterzubringen. Aber dies sollte ernsthaft in Erwägung gezogen, um endlich unangebrachte Aussagen, die sich kritisch mit der EU-Bürokratie auseinandersetzen und vielleicht gerade noch haarscharf an der Delegitimierung des neuen Turms zu Babylon in Brüssel vorbeischrammen, wirksam unter Strafe zu stellen. Wer etwa zukünftig behauptet, dass Ausschüsse Ausschuss produzierten und man nichts anderes von ausgemusterten Politikern, die nach Brüssel abgeschoben wurden, erwarten könne, der sollte mit einem Bauchtanzkurs bei der Musterfrikadelle oder der Mörderwarze bestraft werden.

Und wer sich dann immer noch zur Behauptung versteigt, dass hier ein “menschengemachten” Klimawandel “bekämpft” werde, den es so gar nicht gibt, oder dass wir “Flüchtlinge” aufnähmen, die keine sind, oder sogar dass wir eine Regierung hätten, die in den Augen ausländischer Kommentatoren aus “Clowns” besteht: Der sollte als Höchststrafe einen BWL-Kurs beim Heizungskönig oder einen Deutschkurs bei unserem Diplomatiewunder zwangsabsolvieren müssen. Das hilft als Abschreckung garantiert!