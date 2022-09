Klimahysterie: 2007 wagte die Bundesregierung noch wissenschaftlichen Widerspruch

Wohldosierte Panikmache wegen der angeblich menschgemachten und drohenden Klimaapokalypse sind heute allgegenwärtig. Kein Tag vergeht, an dem nicht vor dem Weltuntergang durch Erderwärmung gewarnt, immer extremere Maßnahmen dagegen gefordert werden. Dabei fällt auf, dass zwei Aspekte fast immer ausgeblendet werden: Erstens wird die Überbevölkerung wird als Hauptursache nicht gesehen und es wird nicht anerkannt, dass jede noch so drastische, „nachhaltige“ Veränderung der Lebens- und Konsumgewohnheiten zwingend durch die weitere unvermeidliche Bevölkerungsexplosion überkompensiert wird, so das Ressourcenvernichtung irgendwann selbst dann droht, wenn die Menschheit „null-emissiv”, also auf Steinzeitniveau, leben würde und der große sozialistische Verzicht (um den es hier eigentlich geht) noch so konsequent und autoritär durchgesetzt würde – einfach deshalb, weil ab 10 oder spätesten 15 Milliarden Menschen der Planet an sein Limit gerät (wobei Klima dann die geringste Sorge sein dürfte).

Und zweitens werden womöglich per Saldo günstige Effekte der Erderwärmung, ob menschgemacht oder nicht, nicht konzediert: Durch mehr Niederschläge begrünte Wiesen und mehr Fruchtbarkeit, mehr nutzbare Flächen in einstigen Schnee-, Vereisungs- oder Permafrostregionen. Warmzeiten waren immer auch wirtschaftliche und kulturelle Blütezeiten, die Angst galt stets neuen Eiszeiten. Heute jedoch ist immer gleich hysterisch vom „Hitzetod“ die Rede.

Unterm Hitzetod geht nichts mehr

Insbesondere eine zunehmend bildungsferne, irrational programmierte und Jugend wird durch die gezielt und permanent von Medien, Politik und Bildungseinrichtungen geschürte Hysterie weiter verängstigt und meint, sich in immer extremeren Bewegungen engagieren zu müssen – bis hin zum Terrorismus -, weil sie sich als „letzte Generation“ wirklich an der Schwelle des Untergangs wähnt und daraus das Recht ableitet, die imaginäre Katastrophe mit allen Mitteln abwehren zu dürfen. Diese zunehmend zwanghafte Wahrnehmung dominiert bei vielen so sehr ihren Lebensalltags, dass sie sich kaum noch anderen Themen widmen. Es ist nicht mehr so ähnlich wie in einer Sekte; es ist eine Sekte.

Doch auch die etwas Älteren unter uns sind inzwischen dermaßen dauerberieselt und gehirngewaschen, dass sie sich kaum noch an Zeiten zurückerinnern können, in denen der öffentliche Debattenraum noch eine heilsame kritische Distanz gegenüber den Klimaalarmismen pflegte. Das Thema war zwar auch damals schon bekannt, doch es war noch lange nicht Grundlage einer globalistischen politischen Agenda mit Unfehlbarkeitsanspruch. Tatsächlich ist es noch gar nicht allzu lange her, dass selbst die deutsche Regierung und ihre Bundesbehörden noch Bollwerke der Vernunft gegen den quasireligiösen New-Age-Klimahype darstellten – damals, vor rund 15 Jahren, als ihre Unterwanderung und Gleichschaltung durch Kaperung von Aktivisten noch in weiter Ferne lag.

Als deutsche Bundesbehörden noch objektiv waren

Dass dem tatsächlich so war und damals, sogar bereits unter Angela Merkel, Objektivität und Nüchternheit die politische Einstellung zum Klimathema prägten, zeigt ein aufschlussreicher Blick ins Archiv – auf einen Beitrag des WDR-Magazins „Monitor” vom 1. März 2007. In dem schon immer ultralinken Propagandavehikel wurde von der damaligen Moderatorin Sonia Mikich zwar ebenfalls auf die vermeintlich drohende Klimakatastrohe verwiesen und die Untätigkeit von Industrie und Politik angeprangert; im Bericht selbst allerdings wurde dann eine Stellungnahme der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum UN-Klimareport auf- und angegriffen, die von einer völlig anderen Grundhaltung der Fachbehörden zum Klimawandel zeugte, als man sie heute mantraartig von jedem Politiker – über alle Zweifel und Kritik erhaben – zu hören bekommen: Die Behörde mit Sitz in Hannover war damals nämlich zu dem Schluss gekommen, die Klimaerwärmung sei „kein globales, sondern ein regionales Phänomen“. Der Eisverlust sei „nicht bewiesen“, und nicht etwa Industrieabgase, sondern maßgeblich die Sonne sei hauptverantwortlich für die Erwärmung.

Logisch, dass dem WDR schon damals solche Expertenschlüsse zuwider waren – weshalb er sie dem Klimahysteriker Mojib Latif zum Abschuss freigab (jener Latif, der 2000 sinngemäß erklärt hatte, im Jahr 2020 würden Kinder in Europa nicht mehr wissen, was Schnee ist). Dieser tönte in „Monitor“ dann wie gewünscht, die Argumente der Behörde seien „schlicht falsch“. Man könne heute „eindeutig nachweisen, dass die Erderwärmung global stattfindet“, sich das Eis und die Schneegebiete „dramatisch zurückziehen“ und dass das CO2 „nicht infolge von Sonnenaktivität so massiv angestiegen ist, sondern infolge der Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also durch uns Menschen.“

Mojib Latif schon damals unverbesserlich

Genüsslich zitiert der Beitrag sodann auch noch die Reaktion des Umweltministeriums auf die Einschätzung der Behörde, die diese als „regelrecht peinlich für die Bundesregierung“ bezeichnet und sogar allen Ernstes eine Entschuldigung gegenüber den „internationalen Fachleuten der UN-Klimakonferenz“ gefordert hatte.

Was Latif dann weiter behauptete, kommt dem schon recht nahe, was heute – in Zeiten der „follow the science„-Diskursabwürgung, jeder zu hören bekommt, der auch nur leiseste Zweifel an der menschgemachten Klimaerwärmung vorbringt: In der 2007er-„Monitor”-Ausgabe fährt er weiter fort, die Argumente der Bundesanstalt seien jene der „sogenannten Skeptikerargumente, die weltweit von bestimmten Lobbygruppen benutzt werden, um die internationale Klimaforschung zu diskreditieren.“ Es sei „eine Schande“, dass eine dem Wirtschaftsministerium unterstehende Behörde „die gesamte internationale Klimaforschung in den Dreck zieht.“ Auch der Klimaforscher Christian Dietrich Schönwiese wurde hinzugezogen, um der Behörde zu unterstellen, sie wolle „die Industrie“ (die bei „Monitor” schon damals an allem schuld war), vor Belastungen durch Ökosteuern schützen.

Hochmanipulativ und diffamierend

Damals zeigte die erste Groko-Bundesregierung unter Merkel jedoch durchaus noch einen Willen zur Selbstbehauptung und nahm den Fehdehandschuh auf: Das Wirtschaftsministerium stellte sich schützend vor seine Behörde und teilte „Monitor” mit, man behalte sich vor, auch in Zukunft „wissenschaftliche Meinungen in einen wissenschaftlichen Diskussionsprozess einzubringen.“ Wenngleich das Ministerium gehorsam einräumte, den Klimawandel „mehrheitlich” für menschengemacht zu halten, zeugt dies doch von einer damals noch existierenden Bereitschaft zu Ergebnisoffenheit der Forschung und staatlicher Selbstbehauptung gegenüber Agenda-Journalisten und weltanschaulichen Radikalen. Heute, über 15 Jahre später, wäre selbst eine solche Stellungnahme nicht mehr möglich, oder sie geriete zum Riesenskandal.

In einem hat sich seither aber nichts geändert: in seinem gesamten Tenor hochmanipulative und diffamierende „Monitor”-Bericht diente erkennbar schon damals alleine dem Zweck, Kritiker der Klimaideologie als unverantwortliche Ignoranten bloßzustellen, auch wenn es 2007 aber noch schwache Versuche gab, dieser Lawine sachliche Gegenpositionen entgegenzustellen. Heute geben die Latifs – egal wie oft sie von der Realität widerlegt wurden und sich ihre Panikprognosen als haltlos erwiesen – weiterhin unangefochten den Ton an, und Kritiker sind endgültig zu „Leugnern”; zu gemeingefährlichen Ignoranten und Parias stigmatisiert worden.