„Klimapolitik“ zwischen Wissenschaft und Alarmismus: Warum die Debatte über Extremszenarien neu geführt werden muss

Die bürgerlich-konservative Schweizer Wochenzeitung „Weltwoche“ des hierzulande bestens bekannten Roger Köppel schreibt in seinem gestigen Newsletter etwas provokativ: „Der Weltuntergang ist abgesagt: Der Weltklimarat korrigiert eigene Prognose. Wann merkt’s die Politik und schafft all die unsinnigen Maßnahmen ab?“ Weiter wird ausgeführt, dass die bisherige Horrorprognose von 3 bis 5 Grad Erwärmung bis 2100 unplausibel seien. Das wahrscheinlichste Szenario sieht noch eine zusätzliche Erwärmung von 1,1 Grad vor. Der öffentliche Diskurs über den Klimawandel ist in den vergangenen Jahren von einer bemerkenswerten Zuspitzung geprägt worden. Kaum ein anderes politisches Thema wird mit vergleichbarer moralischer Dringlichkeit behandelt. Der Eindruck einer unmittelbar bevorstehenden globalen Katastrophe bestimmt politische Programme, mediale Berichterstattung und gesellschaftliche Debatten gleichermaßen. Maßnahmen, die noch vor wenigen Jahren als ökonomisch oder gesellschaftlich undenkbar gegolten hätten, werden heute mit Verweis auf eine angebliche „Alternativlosigkeit“ vertreten.

Dabei drängt sich zunehmend eine kritische Frage auf: Beruht die politische und gesellschaftliche Dynamik tatsächlich auf den wahrscheinlichsten wissenschaftlichen Szenarien – oder auf Extremannahmen, die selbst innerhalb der “Klimaforschung” inzwischen hinterfragt werden. Genau an diesem Punkt setzt die Debatte um die sogenannten “Hoch-Emissionsszenarien” an, insbesondere um das Szenario SSP5-8.5 beziehungsweise dessen Vorgänger RCP8.5. Über Jahre wurde dieses Szenario in Medien und Politik faktisch als Referenz für die Zukunft des Weltklimas verwendet. Temperaturanstiege von vier oder gar fünf Grad bis zum Ende des Jahrhunderts wurden dabei vielfach als quasi unvermeidliche Entwicklung dargestellt.

Einschneidende Differenzierung

Tatsächlich handelte es sich jedoch niemals um eine wissenschaftliche Prognose, sondern um ein Extrem-Risikoszenario. Und eben dieses wurde nun sang- und klanglos abgeräumt: Im sechsten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (AR6) findet sich eine bemerkenswerte Neubewertung. Dort wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sehr hohe Emissionspfade wie SSP5-8.5 angesichts der tatsächlichen Entwicklungen im Energiesektor heute als weniger wahrscheinlich gelten. Mit anderen Worten: Der Weltklimarat selbst rückt von seinen Horrorszenarien ab und differenziert inzwischen stärker zwischen plausiblen Entwicklungen und extremen Modellannahmen. Diese Differenzierung ist von erheblicher Bedeutung.

Denn über Jahre wurden gerade die drastischsten Projektionen zur politischen Mobilisierung genutzt. Bilder untergehender Küstenstädte, unbewohnbarer Regionen oder zivilisatorischer Zusammenbrüche prägten die öffentliche Wahrnehmung stärker als nüchterne Risikoanalysen. Die Grenze zwischen wissenschaftlicher Szenarienanalyse und politischer Dramatisierung wurde dabei zunehmend unscharf. Besonders deutlich wurde diese Problematik durch den Fachaufsatz von Roger Pielke Jr. und Justin Ritchie mit dem Titel „How Climate Scenarios Lost Touch With Reality“. Die Autoren kritisieren nicht die Klimaforschung an sich, sondern die politische und mediale Dominanz extremer Emissionsannahmen. Ihr Vorwurf lautet im Kern: Worst-Case-Szenarien wurden schrittweise vom analytischen Grenzfall zum impliziten Erwartungswert umgedeutet.

Symbolische Konsequenz

Damit verschiebt sich jedoch auch die politische Rationalität. Wenn politische Entscheidungen auf der Annahme beruhen, dass ausschließlich maximale Bedrohungsszenarien relevant seien, entsteht zwangsläufig ein Klima permanenter Ausnahmezustände. Unter diesen Bedingungen geraten zentrale Prinzipien liberaler Demokratien unter Druck: offene Debatten, Abwägung von Kosten und Nutzen, technologische Alternativen oder soziale Nebenfolgen politischer Maßnahmen.

Klimapolitik droht dadurch, sich von einem rationalen Politikfeld zu einem moralisch aufgeladenen Mobilisierungsprojekt zu entwickeln. Gerade in Deutschland wie auch in ganz Europa zeigen sich die Folgen dieser Entwicklung zunehmend deutlich. Energiepreise, Deindustrialisierungstendenzen, regulatorische Übersteuerung und gesellschaftliche Polarisierung belasten Wirtschaft und Bevölkerung erheblich. Gleichzeitig wächst der Eindruck, dass politische Ziele häufig weniger an technologischer Machbarkeit oder globaler Wirksamkeit orientiert sind als an symbolischer Konsequenz.

Dabei gerät eine zentrale Tatsache aus dem Blick: Selbst wenn man annimmt, dass die überambitionierten europäischen Maßnahmen irgendeinen noch so begrenzten Einfluss auf die globale Temperaturentwicklung haben, so sind sie völlig vergeblich, solange große Emittenten wie China, Indien oder andere Schwellenländer ihren Energiebedarf weiterhin überwiegend über fossile Quellen decken. Eine wirksame Klimastrategie muss deshalb global anschlussfähig, technologisch realistisch und wirtschaftlich tragfähig sein. Und davon kann keine Rede sein. Das ist keine “Klimaleugnung”; ein anthropogener Einfluss auf das Klima ist wissenschaftlich belegt, wobei über die die Frage nach dessen Relevanz neben vielen anderen Faktoren weiter hochumstritten ist. Aber ebenso real sind Risiken durch Extremwetter, Meeresspiegelanstieg oder ökologische Veränderungen, wobei diese auch durch natürliche Klimaschwankungen ausgelöst werden können. Und wenn es wirklich vor allem am Menschen läge, dann führt die gegenwärtige einseitige Industriezerstörung Europas bei Verweigerung des Rests der Welt zu keinem sinnvollen Ergebnis. Diese Realität muss anerkannt werden.

Angst darf nicht länger politikbestimmend sein

Vor allem muss das Thema endlich ideologiefrei behandelt werden. Zwischen wissenschaftlicher Anerkennung von Risiken und politischem Alarmismus besteht ein entscheidender Unterschied: Wissenschaft beschreibt Unsicherheiten, Wahrscheinlichkeiten und Szenarien; Ideologie hingegen neigt dazu, aus Unsicherheiten Gewissheiten und aus Szenarien politische Dogmen zu machen. Eine aufgeklärte Klimapolitik müsste daher drei Prinzipien folgen: Erstens der klaren Trennung zwischen wahrscheinlichen Entwicklungen und Extremannahmen. Zweitens gilt es, sich stärker auf Innovation, Anpassung und Resilienz zu fokussieren statt ausschließlich auf Ziele wie Verzicht und Regulierung, die weniger ökologischen als vielmehr sozialistisch-ideologischen Motiven folgen. Und drittens muss zu einer offenen Debattenkultur ohne moralische Diskreditierung abweichender Positionen zurückgefunden werden – was auch eine Rückkehr zur unabhängigen, ergebnisoffenen Forschung ohne einseitige staatliche Förderung erwünschter Resultate voraussetzt. Von letzteren kann bislang gerade in der “Klimawissenschaft” keine Rede sein.

Demokratische Gesellschaften verlieren ihre Fähigkeit zur rationalen Problemlösung, wenn politische Entscheidungen primär durch Angstkommunikation gesteuert werden. Die Debatte über SSP5-8.5 und die Kritik von Pielke und Ritchie markieren deshalb mehr als einen wissenschaftlichen Detailstreit. Sie berühren eine grundsätzliche Frage moderner Politik: Wie gehen offene Gesellschaften mit Risiken, Unsicherheiten und wissenschaftlicher Komplexität um? Eine demokratische Gesellschaft sollte weder Klimarisiken ignorieren noch apokalyptische Szenarien zum politischen Dauerzustand erklären. Notwendig ist vielmehr ein nüchterner, wissenschaftlich sauberer und wirtschaftlich tragfähiger Pragmatismus. Die großen Fragen lautet daher: Wann merkt’s die Politik? Wann reagiert sie? Und: Wann erwacht der Mainstream?