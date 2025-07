Klimaschlussstrich made in USA

Donald Trump hat es getan. Wieder einmal. Während europäische Regierungen weiterhin Milliarden für CO2-Zertifikate, Wärmepumpenzwang und Verbrennerverbote verbrennen, hat der US-Präsident den Stecker gezogen. Raus aus der CO2-Panik. Raus aus dem Klimadogma. Raus aus der grünen Selbstverzwergung. Trump erklärt, was Millionen Menschen längst denken, aber nicht mehr sagen dürfen: Der „menschengemachte Klimawandel“ ist keine gesicherte Wissenschaft, sondern ein todsicheres ideologisches Geschäftsmodell. Während bei uns Schulklassen indoktriniert, Bauern kriminalisiert und Bürger zu Klimasündern erklärt werden, macht Amerika Politik für Menschen – nicht für Klimaaktivisten.

Es ist eigentlich nur noch irre, was im Namen der Klimareligion hier abgeht: In Deutschland werden Frauen gehyped, die Kinderkriegen als Egoismus und Klimasünde verteufeln und es wird sogar darüber nachgedacht, Haustiere zu verbieten. Statt sich dem globalistischen Ablasshandel zu unterwerfen, setzt Trump auf Souveränität, Arbeitsplätze und gesunden Menschenverstand. Kinder und Haustiere? Kein Problem! Und was passiert? Die politische Linke kreischt. Wir werden selbstverständlich in den kommenden Wochen noch viel stärker die ökosozialistische Angstpeitsche zu spüren bekommen, als ohnehin schon. Sie werden wirklich alles geben, um ihr Macht- und Geschäftsmodell zu retten.

Das grüne Narrativ gesprengt

Auch die EU fürchtet den Kontrollverlust. Denn Trumps drohender erneuter Ausstieg aus dem Pariser Abkommen, die Rücknahme von Klimavorgaben und die klare Botschaft „CO2 ist kein Feind“ sprengen das grüne Narrativ – mit voller Absicht. Wer glaubt, dieser Kurs bleibe ohne Wirkung auf Europa, irrt gewaltig. Der Druck auf unsere Regierungen wächst. Warum sollen wir in Europa verzichten, wenn die Amerikaner vorangehen? Warum frieren, wenn andere heizen? Warum Industrien vernichten, während anderswo Arbeitsplätze entstehen?

Trump hat keine Rücksicht auf deutsche Empfindlichkeiten genommen – und das ist gut so! Denn vielleicht braucht es diesen politischen Hammerschlag, damit auch bei uns endlich das passiert, was längst überfällig ist: Ein realistischer Blick auf die Klimapolitik. Ein Ende der grünen Hybris. Und ein Neuanfang von Politik für Menschen – nicht für Ideologien.