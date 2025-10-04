Klimawahn im Vatikan

Im Vatikan hat der neue Papst Leo XIV. einen riesigen Eiswürfel als Zeichen des Kampfs gegen den Klimawandel gesegnet. Was Papst Franziskus die Pachamama war, das scheint Papst Leo nun die neue Klimareligion zu sein – und das, obwohl die Zeit der Klimahysterie und ihrer fanatischen Sektierer unausweichlich ihrem Ende zugeht und immer mehr Menschen und auch Autoritäten diesen Schwindel durchschauen. Kaum hatte sich Papst Leo in äußerst unglücklicher Weise zu Fragen der Abtreibung, Todesstrafe und Massenmigration geäußert, folgt nun die nächste große Enttäuschung.

Bei einer auch vom Ambiente her an US-Sekten erinnernden Klima-„Messe“ zum 10. Jahrestag der bergoglianischen Enzyklika „Laudato Si‘“ in Castel Gandolfo fragte Papst Leo am Donnerstag: „Was muss jetzt getan werden, um sicherzustellen, dass die Sorge um unser gemeinsames Zuhause und das Hören auf den Schrei der Erde und der Armen nicht als bloße vorübergehende Trends erscheinen oder, schlimmer noch, dass sie als spaltende Themen gesehen und empfunden werden?“ Den Monat Oktober, der seit Jahrhunderten dem heiligen Rosenkranz geweiht ist, hat Leo nun unter das Anliegen „menschlicher Geschwisterlichkeit“ gestellt – um dann den aus Grönland eingeflogenen Eisbrocken im metaphorischen Bezug zum Klima-Kult geradezu beschwörend zu segnen.

Eiswürfel statt Rosenkranz

Mit von der Partie war übrigens auch der weltbekannte Kirchenlehrer und renommierte Theologe Arnold Schwarzenegger. Während der Papst auf den riesigen Eiswürfel gegen den Klimawandel einpredigte, half der Terminator 1, 2 und 3 offenbar dabei, einen symbolischen Fluss gegen die vor lauter Übertemperaturen brennende und vertrocknende Erde zu beschwingen… Nicht nur Agnostiker, auch Gläubige zeigten sich fassungslos. „Das schlägt alles was sich die Grünen in Punkto Realsatire geleistet haben“ lautete einer der noch harmloseren Kommentare auf X. Und der bekannte Kinderbuchautor Marr Walsh zornig: „Grauenhaft. Das Ganze. Papst Leo segnet einen Eisblock und steht dann da, während diese kommunistischen Freaks irgendein seltsames heidnisches Erdanbetungsritual durchführen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sollte sich diesem Unsinn nicht nähern. Was zum Teufel machen wir hier?“

Gilberth K. Chesterton schrieb einst: „Die katholische Kirche ist das Einzige, das einen Menschen vor der entwürdigenden Sklaverei rettet, ein Kind seiner Zeit zu sein.“ Das ist lange her und wurde unter einem ganz anderen Papst verfasst. Es war jene Zeit, in der der heilige Bonifatius, der Apostel der Deutschen, noch in hohen Ehren stand: Der hatte eine „heilige Eiche“ gefällt, die dem heidnischen Gott Donar – dem germanischen Äquivalent von Thor, dem Gott des Donners – gewidmet war, und damit den Germanen den Triumph des Christentums über das naturreligiöse Heidentum eindrücklich vor Augen geführt…

