Klimawahn-Krise: “Hitzeaktionstage” fallen reihenweise ins Wasser

Wie jedes Jahr, wird auch dieser Sommer im Namen der Klimahysterie zum Glutsommer mit vermeintlicher Rekordhitze ausgerufen. Deshalb wollte das bayrische Ingolstadt an diesem Donnerstag einen “Hitzeaktionstag” auf dem Rathausplatz veranstalten. Vier Stunden lang wollte man über gesundheitliche Risiken von Hitze und UV-Strahlung sowie praktische Schutzmaßnahmen informieren und außerdem auf die neue „Schanzer Klima-Rallye“ aufmerksam machen, eine App-gestützte Rallye, die “spielerisch und interaktiv Hintergrundwissen zum Thema Klimawandel und Gesundheit vermittelt“, so die blumige offizielle Ankündigung.

Dumm nur, dass das “Klima” – vulgo: das Wetter – launisch ist wie zu allen Zeiten und sich so gar nicht an ideologische Narrative oder apokalyptische Prognosen halten mag. Denn ebenso zuverlässig, wie jedes Jahr ein Höllensommer angekündigt wird, fällt er auch ins Wasser: Seit Tagen ist es kühl und regnerisch – und die Blamage, bei Wind und Regen über Hitze und UV-Strahlung aufzuklären, war dann selbst den Klimarettern bei der Ingolstädter Stadtverwaltung zu peinlich. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. So wie die “Tagesschau“ zuverlässig die alarmroten Wetterkarten auspackt und beim leisesten Anflug einer sommerlichen Schönwetterperiode den Hitzekollaps nebst Jahrhundertdürre (respektive bei regnerischen Tagen die rekordreife Häufung von Überschwemmungen und “Starkwetterereignissen”) beschwört, so wird man das nächste jahreszeitlich stinknormale Temperaturmaximum nutzen, um die Infoveranstaltung bei passendem sommerlichen Setting nachzuholen.

Der nächste Jahrtausendsommer kommt bestimmt!

Im Vertrauen auf den Wetterbericht, der für nächste Woche ein zumindest etwas Sommer verheißt, soll dies bereits am kommenden Donnerstag geschehen. Die Klimaschamanen und Wettermacher der Ingolstädter Verwaltung sollen Gerüchten zufolge schon inständig zum Wettergott beten, auf dass die Natur diesmal mitspielt und es zumindest nicht regnet – damit die Panikmache um den “menschgemachten Klimawandel” wenigstens nicht vollends zur Blamage gerät.

Auch der bayerische Landkreis Ebersberg musste seinen ebenfalls für letzten Donnerstag angesetzten “Hitzeaktionstag”, der unter dem geistreichen Motto „Hitze – na und? Sprechen wir darüber!“ geplant war, absagen. Von 14 bis 17 Uhr wollte das dortige Landratsamt zusammen mit dem “Ebersberger Klima-Bündnis” über die angeblich “wachsenden Herausforderungen extremer Hitze” informieren. Die Bürger sollten dabei die angekarrten Funktionsexperten befragen und “praktische Tipps für Wohnen und Alltag” mitnehmen (unbedingt notwendig, da in Deutschland ja kein Menschen weiß, wie er sich an Tagen mit mehr als 20 Grad Durchschnittstemperatur adäquat zu verhalten hat!); außerdem standen Themen wie Gesundheit, Ernährung, Arbeitsschutz und Artenvielfalt auf dem Programm. Doch auch dieses Alarmisten-Event fiel leider ins Wasser: „Aufgrund des aktuellen Wetters fällt der Hitzeaktionstag heute leider aus. Ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben”, so der Landkreis auf X. Dem zuständigen Social-Media-Mitarbeiter war die Idiotie der Situation wenigstens offenbar selbst peinlich; er fügte noch den Zusatz an: “Und ja … wir sind uns der Ironie bewusst!“. Ein Klimaleugner womöglich?

Die Menschen haben andere, nämlich reale, Sorgen

Der Ironie ist man sich zumindest in Ebersberg vielleicht bewusst, dem dahinterstehenden ideologischen Irrsinn aber anscheinend nicht – sonst würde man grundsätzlich auf solche albernen Veranstaltungen verzichten, die völlig wahnhafte imaginäre Phantomgefahren herbeiraunen und das immer Dagewesene, Natürliche und Variable zur anthropogenen Menschheitskatastrophe framen. Alle Sommer der letzten Jahre verliefen völlig normal und waren insgesamt eher zu kühl als zu warm; wie jeder sieht, ahnt oder weiß, ist das alljährliche Märchen von “Extremhitze” und einer angeblich steigenden Anzahl von „Hitzetoten“ völliger propagandistischer Unsinn. Den Menschen wird völlig unbegründete Angst eingejagt, damit sich eine Klimaindustrie weiter an Steuergelder mästet, politische Wichtigtuer sich aufspielen und Demagogen leichtes Spiel bei der Manipulation der Massen haben können. Es wird bei alldem eine Klimahysterie befeuert, die wissenschaftlich längst ins Wanken geraten ist und die ihren Zenit längst überschritten hat. Die Menschen haben ganz andere – nämlich reale! – Sorgen: Um ihre Sicherheit, ihre Existenz oder ihren zerbröselnden Wohlstand und um ihre Zukunft und die ihrer Kinder – aber nicht irgendwelchen Voodoo-Nonsens vom (immer schon dagewesenen!) klimatischem Schwankungen.

Übrigens: Das öffentliche Interesse an den “Hitzeaktionstagen” hätte sich vermutlich ohnehin in Grenzen gehalten – denn bei warmem Wetter haben die Menschen wahrlich Besseres zu tun, als sich ein dräuend-unkenhaftes Geschwafel anzuhören und sich Binsenweisheiten als Alltagstips anzuhören. Die meisten dürften die gefühlt auch dieses Jahr eher viel zu spärlichen Sommertage dankbar nutzen, um dem allgegenwärtigen Irrsinn in diesem Land ein paar Stunden zu entfliehen.