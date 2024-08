“Klimawandel” Schuld am Einbruch der Getreideernte? Bauernpräsident Rukwied weiter stramm auf Systemkurs

Der unterdurchschnittliche Ertrag der diesjährigen Getreideernte hat bislang nicht den normalerweise zu erwartenden Nebeneffekt steigender Preise wegen Angebotsverknappung zur Folge; im Gegenteil: Die Preise fallen weiter. Nun kommt Bauernverband-Präsident Joachim Rukwied in Erklärungsnöte – denn eigentlich müsste der EU-weite Rückgang der Ernten den deutschen Bauern mehr Erträge bescheren. Bei seiner Rechtfertigung der Produktionseinbrüche beweist der Bauernpräsident wieder einmal, dass er voll auf Linie der weltweiten Klima-Agenda und damit der EU-Agrarpolitik steht: Er nennt als Ursache zuerst den sogenannten „Klimawandel“ und erwähnt dann erst die schädlichen Wirkungen all der politischen Regulationen und Interventionen in die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der letzten Jahre.

Normalerweise müsste Rukwied lautstark die Stimme erheben gegen die Höfevernichtung und landwirtschaftsfeindliche Politik der EU, die den Bauern etwa mit der anhaltenden Reduzierung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln sowie zwangsweisen Flächenstilllegungen arg zugesetzt. Dies hat unter anderem zu einer seit Jahren sinkenden Qualität des Weizens geführt – weil immer weniger Stickstoffdünger eingesetzt werden darf, der für höheren Eiweißgehalt und damit eine höhere Backqualität sorgt. Das erklärt den Produktions-, nicht aber den Preisrückgang.

Agrarerzeugnisse als Spielball von Finanzspekulanten

“Nach dem wirtschaftlichen Grundsatz von Angebot und Nachfrage müssten die Getreidepreise eigentlich ansteigen”, konstatiert Ralf Stadler, der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. “Tatsächlich aber ist der Terminmarkt fest in der Hand von Finanzspekulanten, die die Preise beliebig nach oben oder unten manipulieren können.” Zusätzlich drückten aufgrund politischer Vorgaben große Mengen minderwertiger Getreideimporte aus der Ukraine auf den Markt und förderten den Preisverfall einheimischer Erzeugnisse, so Stadler.

Was der Bauernpräsident natürlich ebenfalls unerwähnt ließ (und ganz zu seiner anbiedernden Wiedergabe des Klima-Narrativs passt): Er und sein Verband haben sich bei der Politik lieb Kind gemacht, statt die Ende vergangenen Jahres vollmundig angekündigten Demonstrationen, Blockaden und Kundgebungen der Landwirte konsequent durchzuhalten. Ruwkied selbst hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Bauernproteste bereits im Januar, wenige Wochen nach ihrem Start, jäh wieder einschliefen, ohne dass der geringste politische Erfolg für die Bauern erzielt wurde. Das ist allerdings wenig überraschend, sitzt das CDU-Mitglied Rukwied doch einträchtig mit Mitgliedern der Ampelregierung wie den grünen Ministern Habeck und Özdemir in gut dotierten Aufsichtsräten, etwa bei der KfW. Stadler: “Eine Krähe hackt der anderen bekanntlich kein Auge aus!“