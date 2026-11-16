Kniefälle nur, wo sie erwünscht sind: Wie Jürgen Klopp vom Rebell zum Systemwaschkappen wurde

Der schändliche und hochnotpeinliche Druck, den sein Verein Borussia Dortmund und Bundestrainer Jürgen Klopp auf Felix Nmecha ausgeübt haben, damit dieser seinen völlig harmlosen, bei einigen Wichtigtuern und islamophilen Bedenkenträgern jedoch sogleich Schnappatmung auslösenden christlichen Torjubel fortan gefälligst unterlässt, hat bereits heftige Gegenreaktionen ausgelöst – und auch internationale Solidarisierungen weiterer christlicher Profispieler. Bei dieser Jubelgeste legte der Torschütze symbolisch eine Krone auf den Boden, um damit zu symbolisieren, seinen Ruhm Jesus Christus zu Füßen legt – und eben diese Nmecha nun faktisch verbotene Geste wiederholten der polnische Nationalspieler Fabian Bzdyl und der englische Premier-League-Spieler Jair Cunha am Wochenende bei ihrem jeweiligen Torjubel – zweifellos, um gegen diesen Eingriff in die Religionsfreiheit ihres deutschen Kollegen zu protestieren.

Interessanterweise wird hier natürlich nur das Schlechte gesehen, das in diesem Fall jedoch erst krampfhaft hineininterpretiert werden muss: Weil die Geste – unter anderem, neben vielen weiteren sie nutzenden christlichen Akteuren – auch Teil einer Kampagne des evangelikalen Netzwerks „Ballers in God“ ist, das sich gegen Abtreibung und Homosexualität ausspricht, wurde – nach anfänglich noch toleranten Aussagen Klopps – plötzlich gefordert, Nmecha zur Rede stellen und ihm diese Art des Torjubels zu untersagen. Gesagt, getan: Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke fügte sich, und auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Klopp nahmen Nmecha in die Mangel. „Wie machen wir das denn mit dem Torjubel?“, hatte Klopp ihn nach eigener Aussage scheinheilig gefragt – weil dieser nämlich, so Klopp, „draußen auf eine bestimmte Art und Weise“ interpretiert werde. Das Resultat dieser Aussprache verkündete am Donnerstag dann bezeichnenderweise nicht Nmecha, sondern Klopp: „Das will er nicht und deswegen wird er so nicht mehr jubeln“.

Schäbig und verlogen

In Wahrheit dürfte der schäbige und verlogene Umgang mit Nmecha „draußen“ wesentlich größere Empörung ausgelöst haben als der Torjubel selbst – zeigt sich hier doch zum x-ten Mal die abgrundtiefe Heuchelei des DFB und der Bundesliga mit ihrer selektiven Rücksichtnahme auf religiöse Gesten und Glaubensbezeigungen. Als der Nationalspieler Antonio Rüdiger den islamistischen Tauhid-Finger zeigte, der – anders als im Fall von Nmechas Geste – eben als eindeutig extremistisches Symbol ist, spätestens seit er zum Erkennungszeichen des Islamischen Staates wurde, in dessen Namen Massenmorde, Versklavungen und Völkermorde verübt wurden, und später sogar gegnerischen Fans eine Kopf-ab-Geste zeigte, regte sich natürlich keine Empörung, die forderte, Rüdiger zur Räson zu bringen. Im Gegenteil: Der DFB und die Mainstream-Journaille sprangen ihm geschlossen zur Seite im Abwehrkampf gegen vermeintliche “Anfeindungen“ oder “antimuslimischen Rassismus“. – so wie es zuvor schon jahrelang mit Mesut Özil getan hatten, als dieser immer wieder seine Loyalität zum türkischen Despoten Recep Tayyip Erdoğan bekundet hatte.

Noch verlogener wird Klopps Einknicken vor diesem Appeasement- und Haltungspöbel dadurch, dass er sich selbst als bekennender Christ bezeichnet – wohl aber eher als politisch genehmer Funktionschrist vom Typus “Stammgast Kirchentag“, anschlussfähig nur nach links und politisch maximal voreingenommen. “Kloppo“ selbst hat auch mit der Kniefall-Geste kein Problem, wenn sie dem richtigen Zweck dient: So fand er nichts dabei, sich in seiner Zeit beim FC Liverpool am jahrelangen Knien vor der linksradikalen “Black-Lives-Matter”-Bewegung zu beteiligen. Dass dies „draußen“ ebenso auf wenig, jedenfalls keinesfalls ungeteilte Zustimmung stieß, störte ihn nicht. „Felix kenne ich seit ein paar Monaten, ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher, offener junger Mann, der nichts anderes als gute Vibes verströmt“, schwafelte Klopp. Er habe ihn aber „mit allem konfrontiert, was manche Menschen draußen denken – nicht ich“ – als ob Nmecha im Kloster oder einer Isolierzelle lebte ohne Kontakt zu Außenwelt, und als ob er nicht selbst mitbekäme, wie über ihn geurteilt und wie sehr mit zweierlei Maß gemessen wird!

In ständiger Einnässungserwartung

Auf den Gedanken, dass sein demonstratives Bekenntnis zum Christentum vielleicht gerade eine sublime Protestbotschaft an den verlogenen DFB sein könnte, der seinen Kickern nur von oben verordnete, politisch korrekte “Haltung“ zugesteht, aber bei authentischen Bekenntnissen der Spieler autoritär durchgreift, scheint Klopp nicht zu kommen. Stattdessen flötet er: Nmecha habe ihm versichert, er liebe alle Menschen und diskriminiere niemanden: „Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt“, so Klopp. Alleine dass der “Christ“ Klopp hier überhaupt Klärungsbedarf sah, spricht für sich.

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Der eigentliche “wichtigste Teil” für ihn war ein anderer: Nmecha zum Verzicht auf den christlichen Torjubel zu zwingen, damit sich die woke Mischpoke im Zustand ständiger Einnässungserwartung aufgrund drohender muslimischer Widerwort bloß nicht weiter ereifert. Noch allerdings sind meisten Fußballfans noch nicht dem Bückebetertum beigetreten, weshalb man Mehrheit der Fans mit der Abreibung für Nmecha zumindest vor den Kopf gestoßen haben dürfte: In den sozialen Medien hagelt es Kritik, auch aus dem Ausland. Zudem läuft inzwischen eine Petition für Nmecha. Erst Klopps unselige Einstandspressekonferenz mit seinen spalterischen Aussagen zu Schwarz-Rot-Gold “(nicht den Falschen überlassen“), jetzt Verhaltensregeln gegen toxische christliche Gesten: Der einzige Sympathietrainer und die Offiziellen des DFB haben sich damit wieder einmal als feige Opportunisten entlarvt, die mit zweierlei Maß messen.