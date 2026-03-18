Kohl wollte jeden zweiten Türken remigrieren: Wann cancelt die CDU ihren Ex-Bundeskanzler?

Letzte Woche ergab sich in der Frage der Migrationsbegrenzung im EU-Parlement eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Volkspartei (EVP) und rechtskonservativen Fraktionen, zu denen auch die AfD gehört. Diesen eigentlich banalen, weil demokratisch normalen Vorgang – inhaltliche Übereinstimmung in einem konkreten Sachthema führt zu einer Mehrheit – nehmen jetzt die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, zum Vorwand, den Chef der EVP, Manfred Weber (CSU) offen anzugreifen, um ihm iIhre „Missbilligung“ auszusprechen ob dieses Brandmauer-Frevels. Sogar von „Konsequenzen“ sei die Rede (siehe hier).

Diese Reaktion wirft eine heikle Frage auf: Wie beurteilen Merz oder Söder heute eigentlich den ehemaligen CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl, der bei seinem Amtsantritt pauschal “jeden zweiten Türken remigrieren” wollte? Der Grund: Es sei “unmöglich für Deutschland, die Türken in ihrer gegenwärtigen Zahl zu assimilieren“, heißt es in einem damaligen Regierungspapier, dessen dreißigjährige Sperrfrist nun abgelaufen ist. Und „Über die nächsten vier Jahre werde es notwendig sein, die Zahl der Türken um fünfzig Prozent zu reduzieren.“ Vob Kohls Idee, mindestens jeden zweiten Türken loszuwerden, hatte bereits der “Spiegel” 2013 berichtet.

„Nicht integrationsfähig und -willig“

Die “Junge Freiheit” zitiert daraus weiter: „Deutschland habe kein Problem mit den Portugiesen, den Italienern, selbst den Südostasiaten, weil diese Gemeinschaften sich gut integrieren“, schildert Coles die deutsche Sichtweise. „Aber die Türken kämen aus einer sehr andersartigen Kultur. (…) Deutschland habe elf Millionen Deutsche aus osteuropäischen Ländern integriert. Aber diese seien Europäer und stellen daher kein Problem dar.“ Eindringlich warnte Kohl in dem Geheimgespräch vor einem „Aufeinanderprallen zweier verschiedener Kulturen“. Als Beispiele führte der deutsche Kanzler Zwangsehen und Schwarzarbeit türkischer Einwanderer an. Türken seien „nicht integrationsfähig und auch im Übrigen nicht integrationswillig“, hatte Kohl bereits als Oppositionspolitiker befunden.

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass diese damaligen expliziten Remigrations-Ziel des CDU-Vorsitzenden nicht nur alle bisherigen Forderungen der AfD weit rechts überholt, sondern sogar die ihr fälschlicherweise zugeschriebene Idee einer “massenhaften Deportation” (nach heutigem linken Sprachduktus) toppt. Zum besseren Verständnis sei an dieser Stelle nochmals daran erinnert, dass das Gastarbeiterabkommen mit der Türkei im Oktober 1961 – also sieben Jahre nach dem Höhepunkt des sogenannten “Wirtschaftswunders” – aufgrund politischen Drucks der USA und des NATO-Partners Türkei abgeschlossen wurde. Die USA durften in der Türkei Atomraketen stationieren und wollten durch Abfluss von Perspektivlosen die Türkei innenpolitisch stabilisieren, damit diese als NATO-Partner erhalten bleibt (Ausführliche Fakten dazu siehe hier und hier).