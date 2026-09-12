Kolonialgeschichte, moralisch sortiert

Museen sind Gedächtnisinstitutionen. Sie bewahren nicht nur Dinge, sondern ordnen Vergangenheit. Schon deshalb ist entscheidend, was auf einer Ausstellungstafel steht – und ebenso entscheidend, was dort nicht steht. Im Berliner Ethnologischen Museum lässt sich derzeit beobachten, wie ausgerechnet eine Ausstellung, die sich der kritischen Provenienzforschung und der Aufdeckung kolonialer Gewalt verschrieben hat, durch eine bemerkenswerte Auslassung ihre eigene moralische Erzählung konstruiert.

Unter der Überschrift „Zeugnisse des Widerstands gegen koloniale Gewalt“ werden acht Geschosse gezeigt, die Hassan bin Omari, genannt Makunganya, zugeschrieben werden. Der Text nennt ihn einen „mächtigen Händler“ im heutigen Tansania. 1895 hätten 500 Soldaten der deutschen Kolonialarmee seine Residenz zerstört und ihn und seine Leute hingerichtet. Jahrelang habe er sich dem deutschen Herrschaftsanspruch widersetzt. Die Ostafrikaner hätten gegen die Deutschen ebenfalls Gewehre benutzt; solche Waffen hätten Ethnologen nicht sammeln wollen, weil sie „das rassistische Bild von geschichtslosen afrikanischen Gesellschaften“ gestört hätten.

Das klingt nach einer in sich geschlossenen Geschichte: Hier die deutsche Kolonialmacht, dort der afrikanische Widerstandskämpfer. Hier rassistische Wahrnehmungsmuster, dort ein Akteur, dessen Waffen Zeugnis seiner Gegenwehr ablegen. Nur eine Information fehlt: Was für ein „Händler“ war Hassan bin Omari eigentlich? Die Antwort findet sich ausgerechnet beim Museum selbst.

Aus dem Sklavenhändler wird der „mächtige Händler“

Die Online-Sammlungsdatenbank der Staatlichen Museen zu Berlin beschreibt Hassan bin Omari wesentlich präziser. Er habe die Karawanenrouten vom Nyassa-See bis zur Küste kontrolliert – Routen, auf denen Sklaven und Elfenbein gehandelt wurden. Noch deutlicher ist der historische Hauptkatalog des Museums: Makunganya als „Häuptling einer Niederlassung von Sklavenhändlern“. Und eine Publikation des Forschungsprojekts „Humboldt Lab Tanzania“ spricht von einem „Yao-Sklavenhändler“, der gegen die Deutschen kämpfte. Auch die eigene Provenienzpublikation des Humboldt Forums verschweigt den Zusammenhang nicht: Bin Omari kontrollierte jene Karawanenrouten, auf denen mit versklavten Menschen und Elfenbein gehandelt wurde.

Ein älterer Bericht des “Tagesspiegel” von 2018 bezeichnet ihn – damals noch ohne woke Rücksichtnahmen – ausdrücklich als „Sklavenhändler und Warlord“. Die Information befindet auch sich in der wissenschaftlichen Dokumentation derselben Institution, die ihren Besuchern lediglich den „mächtigen Händler“ präsentiert. Nun muss man Hassan bin Omari deshalb keineswegs zum Freund der deutschen Kolonialmacht erklären, man muss auch die Gewalt bei seiner Gefangennahme und Hinrichtung nicht beschönigen. Und aus seiner Beteiligung am Sklavenhandel folgt keine Generalabsolution für den deutschen Kolonialismus. Geschichte ist kein Gerichtssaal, in dem die Schuld des einen die Schuld des anderen tilgt. Aber gerade deshalb gehört die Information vorne mit auf die Tafel.

Die moralische Dramaturgie braucht klare Rollen

Denn sie verändert das historische Bild erheblich. Ein mächtiger Händler, der sich einer europäischen Kolonialmacht widersetzt, passt ideal in die postkoloniale Erzählung vom indigenen Widerstand. Ein mächtiger Sklavenhändler, der seine wirtschaftlichen und politischen Interessen verteidigt, ist ein sehr viel komplexerer Akteur und belegt moralische Schattierungen statt Schwarz-Weiß. Plötzlich gibt es nicht mehr nur Kolonisatoren und Kolonisierte, Täter und Opfer. Plötzlich tritt eine afrikanische Machtordnung hervor, die bereits vor der europäischen Kolonialherrschaft Gewalt, Herrschaft und Ausbeutung kannte. Afrikaner erscheinen nicht mehr lediglich als Objekte europäischer Geschichte, sondern als historische Subjekte – Menschen, die Interessen verfolgten, Kriege führten, Handel betrieben und ja: andere Menschen versklavten und zu wesentlichen Kollaborateuren des europäischen Sklavenhandels wurden. Ausgerechnet dies müsste eine Institution eigentlich betonen, die koloniale Stereotype doch vorgeblich überwinden will.

Stattdessen geschieht etwas Paradoxes: Der Ausstellungstext wirft den Ethnologen des 19. Jahrhunderts vor, bewaffnete afrikanische Gesellschaften nicht gesammelt zu haben, weil Waffen ihr „rassistisches Bild von geschichtslosen afrikanischen Gesellschaften“ gestört hätten. Gleichzeitig reduziert er Hassan bin Omari auf jene Eigenschaften, die in das heutige Bild des antikolonialen Widerständlers passen. Damals störte das Gewehr. Heute stört der Sklavenhandel.

Afrika hatte Geschichte – auch unbequeme

Darin liegt ein tieferer Widerspruch postkolonialer Geschichtsdarstellung. Zu Recht wendet sie sich gegen Vorstellungen eines passiven, geschichtslosen Afrika. Aber wer diese Vorstellung überwinden will, muss afrikanischen Gesellschaften ihre ganze Geschichte zurückgeben. Und die war nicht moralisch unschuldig. Der ostafrikanische Sklavenhandel existierte lange vor der kolonialen Durchdringung. Arabische, Swahili- und afrikanische Händler und Herrschaftsverbände waren daran beteiligt. Menschen wurden im Inneren Afrikas gefangen, verschleppt und an die Küste verkauft. Sansibar und die ostafrikanischen Küstenplätze bildeten wichtige Zentren. Die Verflechtung von Elfenbein- und Menschenhandel war für die Wirtschaft des 19. Jahrhunderts von erheblicher Bedeutung.

Auch Hassan bin Omari gehört in diese Geschichte. Die Berliner Museumsdatenbank bezeichnet ihn als einen der einflussreichsten Händler im Südosten des heutigen Tansania und hält fest, dass er den Sklavenhandel und die Karawanenrouten kontrollierte. Man kann gleichzeitig anerkennen, dass er sich gegen deutsche Herrschaft wehrte. Menschen besitzen mehrere historische Rollen gleichzeitig. Ein Sklavenhändler kann Gegner des Kolonialismus sein. Ein Gegner des Kolonialismus kann selbst Unterdrücker sein. Gerade diese Gleichzeitigkeit macht Geschichte interessant.

Das Schweigen ist nicht neutral

Nun könnte man einwenden, eine Museumstafel müsse verdichten und verkürzen. Natürlich muss sie das. Doch Verkürzung ist niemals beliebig. Man kürzt Nebensächliches und behält das Wesentliche. Ist die Tatsache, dass ein Mann, dessen „Widerstand“ ausdrücklich gewürdigt wird, zugleich den Sklavenhandel kontrollierte, nebensächlich? Offensichtlich nicht. Sie ist für das Verständnis seiner Machtstellung und der damaligen Konfliktlage von erheblicher Bedeutung. Das Museum selbst schreibt, er habe seine „eigenen Handelsinteressen“ verfolgt. Genau diese Interessen werden auf der Tafel durch das neutrale Wort „Händler“ unsichtbar. Man stelle sich dasselbe Verfahren bei einem europäischen Akteur vor. Würde ein deutscher Plantagenbesitzer, der Zwangsarbeiter ausbeutete, lediglich als „mächtiger Unternehmer“ bezeichnet? Würde man einen europäischen Menschenhändler zum „Kaufmann“ neutralisieren? Wohl kaum. Und mit Recht nicht.

Damit zeigt sich das eigentliche Problem: Nicht, dass deutsche Kolonialgewalt thematisiert wird, ist kritikwürdig. Problematisch wird es, wenn Geschichte so angeordnet wird, dass nur eine Gewaltform das moralische Zentrum bilden darf. Die Überschrift entscheidet bereits über die Perspektive: „Zeugnisse des Widerstands gegen koloniale Gewalt“. Hassan bin Omari wird funktional als Widerstandskämpfer eingeführt. Seine Geschosse werden nicht als Hinterlassenschaften eines regionalen Machthabers und Sklavenhändlers präsentiert, sondern als Zeugnisse des Widerstands. Die deutsche Expedition erscheint als koloniale Gewalt. Bin Omaras Gewalt erscheint als Widerstand. Der Sklavenhandel verschwindet. Das ist keine Erfindung von Tatsachen. Es ist moralische Selektion durch Kontextentzug.

Der neue Eurozentrismus

Geschichtsklitterung muss nicht darin bestehen, eine Jahreszahl zu fälschen. Sie kann auch dadurch entstehen, dass richtige Tatsachen so ausgewählt werden, dass aus ihnen eine gewünschte Geschichte entsteht. Man sagt B, C und D korrekt – und lässt A weg, obwohl A die Bedeutung mindestens von B verändert. Gerade Museen besitzen darin enorme Macht. Postkoloniale Theorie möchte den Eurozentrismus überwinden. Doch eine Geschichtsschreibung, in der Europäer fast ausschließlich als Täter und Nichteuropäer vornehmlich als Betroffene oder Widerständler erscheinen, erzeugt einen neuen Eurozentrismus. Wieder dreht sich alles um Europa.

Afrikanische Geschichte erhält Bedeutung hauptsächlich in ihrer Beziehung zum europäischen Kolonisator. Hassan bin Omari interessiert als Gegner deutscher Herrschaft. Dass er Teil regionaler afrikanischer und indisch-ozeanischer Macht- und Handelsstrukturen war, die ihrerseits Menschen zu Waren machten, stört diese bipolare Ordnung. Dabei wäre gerade die vollständige Geschichte geeignet, die angebliche „Geschichtslosigkeit“ Afrikas zu widerlegen. Aber ein geschichtliches Subjekt ist kein moralisches Maskottchen. Es handelt. Es entscheidet. Es verfolgt Interessen. Es kann Opfer werden und Täter sein. Wer Afrikanern historische Handlungsmacht zurückgeben möchte, darf ihnen nicht die Verantwortung für ihr Handeln wieder nehmen. Das wäre nur die paternalistische Kehrseite des alten Kolonialblicks.

Keine Entlastung des Kolonialismus

An dieser Stelle muss eine Grenze gezogen werden. Die Beteiligung Hassan bin Omaras am Sklavenhandel legitimiert weder seine damalige Hinrichtung noch die koloniale Unterwerfung Ostafrikas. Die Museumsdokumentation schildert, wie die Schutztruppe unter Lothar von Trotha gegen ihn vorging und ihn exekutieren ließ. Die deutsche Kolonialgeschichte muss sich an ihrem eigenen Handeln messen lassen. Aber dasselbe Prinzip muss für alle gelten. Historische Wahrheit funktioniert nicht nach dem Nullsummenprinzip. Wenn Hassan bin Omari Sklavenhändler war, wird deutsche Kolonialgewalt nicht weniger gewaltsam. Wenn deutsche Kolonialtruppen Verbrechen begingen, wird Sklavenhandel nicht weniger verbrecherisch.

Es können zwei Dinge gleichzeitig wahr sein. Diese Einsicht wird in einer Gegenwart erstaunlich wichtig, die Geschichte wie einen moralischen Prozess behandelt: Sobald die Rollen „Täter“ und „Opfer“ verteilt sind, scheint jede zusätzliche Tatsache danach beurteilt zu werden, ob sie das Urteil stärkt oder irritiert. Besonders ironisch wirkt diese Auslassung im Kontext einer Provenienzausstellung. Provenienzforschung beansprucht, die vollständigen Wege eines Gegenstands zu rekonstruieren: Wem gehörte er? In welchem Zusammenhang zirkulierte er? Wie gelangte er nach Europa? Provenienzforschung müsste Provenienz ernst nehmen Dann darf diese Neugier nicht erst beginnen, wenn ein Deutscher die Bühne betritt. Die Provenienz eines Gegenstands aus dem Besitz Hassan bin Omaras umfasst auch die Welt Hassan bin Omaras. Seine Herrschaft, seine Handelsbeziehungen und die Bedingungen seiner Macht gehören dazu. Wer lediglich fragt, wie Deutsche den Gegenstand erbeuteten, betreibt keine vollständige Provenienzgeschichte, sondern die Provenienz eines gewünschten Schuldzusammenhangs.

Ein zusätzlicher Satz würde genügen

Bemerkenswert ist, dass das Museum das Material dafür ja besitzt. Seine eigene Datenbank weiß, was die Ausstellungstafel verschweigt. Sein Forschungsprojekt nennt Makunganya einen Yao-Sklavenhändler. Es würde ein einziger zusätzlicher Satz genügen. Vielleicht ist gerade deshalb diese kleine Tafel so aufschlussreich. Große ideologische Verschiebungen zeigen sich nicht immer in großen Manifesten. Manchmal stecken sie in einem fehlenden Wort. „Mächtiger Händler“, steht dort. „Mächtiger Sklaven- und Elfenbeinhändler“ wäre historisch informativer und ehrlicher. Und schon veränderte sich die gesamte Szene: Vor dem Besucher stünde kein eindimensionaler antikolonialer Held mehr, sondern eine widersprüchliche historische Persönlichkeit: ein afrikanischer Machtträger und Händler, ein Gegner deutscher Expansion, zugleich ein Profiteur einer Wirtschaftsordnung, in der Menschen versklavt wurden. Das würde die deutsche Kolonialgewalt nicht rehabilitieren. Es würde lediglich Geschichte erzählen.

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Doch genau darin scheint das Problem zu liegen. Eine Vergangenheit, die vollständig erzählt wird, fügt sich nur selten sauber in die moralischen Kategorien der Gegenwart. Menschen des 19. Jahrhunderts kannten unsere Rollenverteilung noch nicht. Kolonisierte konnten Sklavenhalter sein. Kolonialisten konnten gegen Sklavenhändler kämpfen. Gegner europäischer Herrschaft konnten eigene Herrschaftsinteressen verfolgen. Opfer konnten Täter und Täter in anderen Konstellationen Opfer sein.

Geschichte wird dadurch nicht relativiert. Sie wird Geschichte. Das Berliner Ethnologische Museum möchte mit seiner Provenienzforschung die kolonialen Verzerrungen früherer Generationen korrigieren, was legitim und notwendig sein mag. Doch wer alte Verzerrungen durch neue Auslassungen ersetzt, kommt der Wahrheit nicht näher. Er wechselt lediglich die Perspektive, aus der sie zurechtgeschnitten wird. Die acht Geschosse Hassan bin Omaras sind Zeugnisse kolonialer Gewalt. Sie sind aber noch mehr: Zeugnisse einer komplizierten ostafrikanischen Geschichte von Handel, Herrschaft, Sklaverei, Widerstand und europäischer Expansion. Ein Museum von Weltrang müsste seinen Besuchern diese Ambivalenz zumuten können. Denn wer Kolonialgeschichte dekolonisieren will, sollte mit einer einfachen Regel beginnen: Auch die Geschichte der Kolonisierten gehört vollständig erzählt.