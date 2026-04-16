Komiker und Entertainer als Holocaust-Gedenkredner: Der “Künstler” als Ersatzzeuge

Dem “Zeit”-Feuilletonisten Peter Kümmel ist aufgefallen, wie sehr sich das offizielle Gedenken in Deutschland verschoben hat. Nicht mehr primär Politiker und Historiker stehen am bei Mahnveranstaltungen am Rednerpult, sondern Figuren aus Unterhaltung, Schauspiel und Popkultur: Sportmoderator Marcel Reif bereits 2024 im Bundestag, Schauspieler Matthias Brandt 2025 in Plötzensee, jüngst Komiker Hape Kerkeling in Buchenwald und “Prinzen”-Sänger Sebastian Krumbiegel in Mittelbau-Dora; vier Namen, die man lange mit Sport, Rollen, Pointen und Liedern verband, aber nicht mit Staatsritualen.

Gerade diese Verschiebung wird als Quelle ihrer vermeintlichen Autorität gefeiert: Die Redner, konstatiert Kümmel, wirkten „aus ihrem üblichen Zusammenhang gerissen“, eben nicht als Funktionsträger, sondern als Menschen, die sich „beim Wort nehmen lassen“. Die Frage ist: Was bedeutet es kulturpolitisch, wenn die Republik ausgerechnet in ihren heikelsten Erinnerungsritualen auf Prominenz setzt – und warum geschieht es gerade jetzt?

Reif und Brandt: Zwischen Sakralrede und Entlastung

Kümmel beschreibt Reif als idealen Moderator „für den schönen Unfug des Lebens“, nämlich den Fußball – und dann eben als Redner der Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag, mit seinem Vater Leon im Zentrum. Das ist mehr als ein biographischer Kontrast; es ist ein medienkulturelles Signal: Die Republik borgt sich Glaubwürdigkeit aus der Welt der massenmedialen Vertrautheit. Reif steht für ein Publikum, das nicht im Seminarraum sozialisiert wurde. Seine Autorität kommt aus der Populärkultur – und genau deshalb lässt sie sich politisch aufladen. Die Gedenkrede wird zur Gegenfigur der Talkshow: nicht Debatte, sondern moralische Verdichtung. Wo Institutionen als kalt wahrgenommen werden, soll der populäre Sprecher Wärme liefern.

Brandt wiederum sprach in Plötzensee zum 20. Juli über die Lebenswege seiner Eltern; die Frage „Was hätte ich damals getan?“ formulierte er als “lebenslange Begleitfrage”. Hier liegt die Pointe nicht im Pathos, sondern im psychologischen Dreh: Gedenken wird zur Selbstprüfung, Moral zur Biographiearbeit. Der jüngste Sohn von Ex-Bundeskanzler Willy Brandt nennt den Kohl-Satz von der „Gnade der späten Geburt“ eine „Entlastungserzählung“, der er nicht folgen könne. Das ist typisch für die neue Erinnerungsform: Sie verschiebt Schuldfragen in Pflichtfragen. Das Politische wird privatisiert – ins Gewissen – , aber sofort wieder politisiert – als Handlungsauftrag. Aus Erinnerung wird Norm: Wer sich entlastet, versagt.

Hape Kerkeling: Buchenwald als Bühne der „Pflicht der späten Erkenntnis“

Kerkelings Rede rahmt Kümmel explizit über das Motiv des Schweigens: Der Großvater Hermann, das „bleierne Schweigen“, der Versuch, die Familie vor dem Grauen zu schützen. Dann die scharfe Wendung: Es gebe keine „Gnade der späten Geburt“, sondern „nur die Pflicht der späten Erkenntnis“. Kerkeling bindet diese Pflicht unmittelbar an Gegenwartsalarm: Er stehe dort, weil ihn die „aktuelle politische Entwicklung“ alarmiere; wer heute wegschaut oder denen applaudiere, die Geschichte „umschreiben“ wollten, mache sich mitschuldig. Die “Welt” fasst Kerkelings Rede als Warnung vor „Schlussstrich“-Mentalität, Gedächtnisverlust, Menschenverachtung und gesellschaftlicher Spaltung zusammen; “Bild” und andere betonen zusätzlich, dass er die Gegenwart ausdrücklich alarmierend deutete und das „Nie wieder“ in eine tägliche politische Pflicht übersetzte. Hier wird die vorgebliche Erinnerungsrede dann endgültig zur politischen Intervention. Der Ort des Gedenkens wird nicht nur als Mahnmal, sondern als Tribunal der Gegenwart aktiviert.

Und genau hier beginnt das eigentliche Problem. Denn Kerkelings Auftritt gewinnt seine Autorität aus einer Konstellation, die in der Öffentlichkeit kaum noch kritisch geprüft wird: aus der Mischung von biographischer Betroffenheit, populärer Vertrautheit und moralischer Unangreifbarkeit. Der Entertainer erscheint nicht als politischer Akteur, sondern als scheinbar unverdächtiger Überbringer eines Erbes. Eben deshalb wirkt seine Intervention stärker als die Rede eines Ministers oder Funktionärs. Sie kommt nicht als Ideologie, sondern als Menschlichkeit daher. Und genau das macht sie kulturpolitisch so wirksam. Der populäre Sprecher verwandelt politische Rahmung in Gewissenston.

Neue Sakralform des Politischen

Aus konservativer Perspektive muss man hier auf einem Unterschied bestehen, den der heutige Gedenkbetrieb systematisch verwischt: Zwischen Erinnern und Aktivieren liegt ein kategorialer Abstand. Es ist das eine, eine Familiengeschichte des Widerstands würdig zu vergegenwärtigen; es ist etwas anderes, aus ihr ein gegenwärtiges Tribunal zu machen, in dem Schweigen, Zweifel oder politische Abweichung bereits unter Mitschuldverdacht geraten. Aus der Rede über das Schweigen der Vorfahren wird ein Imperativ der Gegenwart, und „Sprechen“ meint dann nicht mehr bloß Erinnern, sondern Positionieren. Kerkelings Auftritt war insofern nicht einfach „bewegend“, sondern exemplarisch für die neue Sakralform des Politischen.

Der Komiker wird zum Gewissensredner, die Familiengeschichte zur moralischen Lizenz, der Gedenkort zur Bühne legitimierter Gegenwartsansprache. Man darf das nicht mit persönlicher Unaufrichtigkeit verwechseln. Gerade darin liegt die Raffinesse des Modells: Die Authentizität des Vortragenden wird nicht trotz, sondern wegen seiner Popularität zur politischen Ressource. Die Republik bevorzugt heute nicht den distanzierten Deuter, sondern den emotional beglaubigten Ersatzzeugen.

Sebastian Krumbiegel: Pop-Appell gegen die „vermeintliche Alternative“

Noch deutlicher tritt die Logik bei Sebastian Krumbiegel hervor. Die aktuelle Berichterstattung zum Gedenken in Mittelbau-Dora zeigt ihn als Musiker, Autor und antifaschistischen Mahner, der vor „reaktionären“ und antisemitischen Entwicklungen warnte und ausdrücklich erklärte, solche Tendenzen kämen nicht nur aus extrem rechten, sondern zunehmend auch aus konservativen Kreisen. Die Stiftung Mittelbau-Dora selbst führte ihn als Redner und musikalischen Begleiter der Gedenkfeier; die “Welt” betonte seine Warnung vor „reaktionären Entwicklungen“.

Damit verschiebt sich das Gedenken noch einen Schritt weiter. Während bei Kerkeling immerhin die biographische Linie über den Großvater erhalten ist, tritt bei Krumbiegel das popmoralische Rollenprofil selbst an die Stelle historischer Erfahrung. Er erscheint nicht als familiär gebundener Erinnernder, sondern als professioneller Haltungsproduzent. Seine Funktion ist nicht Zeugenschaft, sondern Gesinnungsverstärkung: Populäre Stimme plus moralischer Imperativ plus Gegenwartsadressat. Krumbiegel begründet sein öffentliches Sprechen mit der Angst, in die Lage der Großmutter zu geraten, die das Unheil kommen sah und daher schwieg. Das ist der archetypische Mechanismus der neuen Erinnerungskultur: Schweigen ist die Ursünde, Sprechen ist Pflicht – und Sprechen meint nicht mehr bloß Erinnern, sondern Positionieren. Dass dem Ganzen ein historisch ebenso schiefer wie alarmistischer Vergleich zugrunde liegt, bleibt unerwähnt.

Geschichte wird zum Legitimationsreservoir aktueller Gesinnungspolitik

Gerade deshalb wirkt Krumbiegels Auftritt aus rechtsintellektueller Sicht besonders problematisch. Denn wo der Popmusiker das Erinnerungsritual übernimmt, wird Geschichte in ein Format überführt, das von Wiedererkennung, Affektsteuerung und publizistischer Anschlussfähigkeit lebt. Der Sänger spricht nicht in erster Linie, um historische Tiefenschärfe zu gewinnen, sondern um moralische Eindeutigkeit zu erzeugen. Wenn dabei „reaktionär“ und „konservativ“ nahezu bruchlos in die Zone des Verdächtigen gerückt werden, zeigt sich der eigentliche Mechanismus: Das Gedenken dient nicht mehr nur der historischen Vergegenwärtigung nationalsozialistischer Verbrechen, sondern wird zur diskursiven Sortiermaschine der Gegenwart.

Das ist der kritische Punkt: Nicht weil man die Warnung vor Antisemitismus oder autoritären Versuchungen zurückweisen müsste, sondern weil hier ein Erinnerungsformat entsteht, das politische Differenz nur noch unter moralischem Hochdruck verhandelt. Wer in dieser Kulisse spricht, spricht rasch „über“ die Toten, tatsächlich aber „gegen“ die Lebenden. Die Geschichte wird zum Legitimationsreservoir einer aktuellen Gesinnungspolitik. Der Auftritt des Popstars ersetzt den argumentativen Streit durch symbolische Überlegenheit.

Kultur als Spiegel

In den USA, so Kümmel, hätten sich Comedians und Late-Night-Stars zu moralischen Instanzen entwickelt; dem Populismus in der Politik antworte der populäre Künstler, „indem er unverstellt handelt“. Damit ist das Feld markiert: Politik und Unterhaltung spiegeln einander. Der Staat braucht Gesichter, die „glaubwürdig“ wirken. Die Künstler wiederum gewinnen Rang, indem sie sich aus der Rolle lösen und als Gewissenssprecher auftreten. In dieser Hinsicht ergänzen sich Kerkeling und Krumbiegel auf beinahe ideale Weise: Der eine verkörpert die sentimental beglaubigte Authentizität, der andere die aktivistische Haltungsroutine. Der eine bindet das Publikum über Familiengeschichte und Schweigemotiv, der andere über die bekannte Geste des antifaschistischen Popappells. Beide zusammen illustrieren die neue Architektur des offiziellen Gedenkens: Es sucht weniger historische Erkenntnis als morali-sche Resonanz. Es will nicht primär erklären, sondern affizieren. Es will nicht Distanz erzeugen, sondern Zustimmung.

Das aber ist ein kulturelles Alarmsignal. Denn je stärker das Staatsritual auf Pop-Autoritäten setzt, desto deutlicher zeigt sich, dass die politische Klasse dem eigenen institutionellen Ernst nicht mehr traut. Sie borgt sich Glaubwürdigkeit, Wärme und Pathos aus der Unterhaltungsindustrie, um ihre Erinnerungspolitik gegenwartsfähig zu halten. Was als Demokratisierung des Gedenkens erscheint, ist in Wahrheit oft seine Mediatisierung. Nicht der bessere Gedanke setzt sich durch, sondern die wirksamere Figur. Denn wenn das Erinnerungsritual zunehmend auf Prominenz setzt, ist das ein Symptom institutioneller Schwäche: Politik traut sich keine tragfähige Bindungskraft mehr zu. Historische Wahrheit wird nicht mehr durch Autorität des Amtes, sondern durch Autorität der Persona erzeugt. Der Redner ist nicht legitim, weil er ein Mandat hat, sondern weil er „authentisch“ wirkt. Der moralische Kredit der Unterhaltung wird ins Staatsritual verschoben.

Gedenken als Gegenwartskampf

Das Problem ist nicht, dass Reif, Brandt, Kerkeling oder Krumbiegel zu solchen Anlässen sprechen. Das Problem ist die Logik, die daraus ein Modell macht: Gedenken wird zum Gegenwartskampf. In dem Moment, in dem Erinnerung zur unmittelbaren Handlungsanweisung gegen politische Gegner wird, verliert sie einen Teil ihrer zivilisierenden Kraft. Sie wird schärfer, aber auch enger. Sie wird weniger historisch und mehr tagespolitisch. Und je politischer sie wird, desto eher produziert sie das, was sie verhindern will: Lagerbildung, Abwehrreflexe, Trotz. Die Autorität dieser vier Redner begründet Kümmel ausdrücklich damit, dass sie „nicht im eigenen Namen sprechen“, sondern als Stellvertreter derer, die nicht mehr sprechen können. Das ist ein starker Gedanke – und zugleich ein gefährlicher Hebel. Denn Stellvertretung kann aufklären – sie kann aber auch immunisieren. Wer als Stellvertreter spricht, steht schnell über dem Widerspruch. Und wo Widerspruch nicht mehr möglich ist, beginnt Moralpolitik.

Am Ende bleibt eine unbequeme, aber zentrale Wahrheit: Wenn die Republik ihre wichtigsten Rituale zunehmend an Pop-Autoritäten delegiert, ist das als Zeichen zu deuten, dass sie ihre Erinnerungspolitik nur noch als Erregung und Bekenntnis organisiert.