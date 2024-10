Kommt bald die mRNA-Grippeimpfung?

In der vorgestrigen Sitzung des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag hatte ich als AfD-Mitglied dieses Gremiums Gelegenheit, Frau Dr. Lange von der Ständigen Impfkommission (Stiko), Herr Ole Wichmann vom Robert-Koch-Institut und den Parlamentarischen Staatssekretär Professor Edgar Franke zu der Aktualisierung der Influenza-Impfempfehlungen für über 60-Jährige zu befragen. Zunächst wollte ich von der Stiko wissen, ob sie mir bestätigen könne, dass der Wirkungsgrad der Influenza-Impfung tatsächlich wesentlich geringer sei als bei anderen Impfungen. Frau Lange bestätigte mir dies und gab die absolute Impfeffektivität der Standard-Impfstoffe mit lediglich 20 bis 60 Prozent an.

Herr Wichmann ergänzte, dass die Wirksamkeit zwar nicht furchtbar hoch sei… aber trotz dieser moderaten Impfeffektivität, könne man ja so viele “schwere Fälle” in der Bevölkerung verhindern! Da ich in meiner Eigenschaft als Medizinerin selbst von vielen meiner Patienten darauf angesprochen werde, dass diese kurz nach einer Impfung eine Grippe-Erkrankung erlitten, wollte ich wissen, welche Nebenwirkungen die empfohlene Influenza-Impfung hat. Herr Wichmann schilderte, dass eine Grippe-Erkrankung nach einer Impfung nicht möglich sei, da es sich um einen Totimpfstoff handele.

“Absolut empfehlenswert“

Darüberhinaus gebe es kaum relevante, also schwere, Komplikationen. Frau Lange schilderte mir gegenüber, dass es natürlich Nebenwirkungen gebe, diese bezögen sich aber zum ganz großen Teil auf lokale Reaktionen, die normalerweise auch wieder reversibel seien. Des Weiteren wollte ich wissen, bei welchen Erkrankungen die Grippe-Impfung nicht empfohlen werde. Frau Lang antwortete mir, dass diese Impfung ja gerade für Menschen mit schweren Vorerkrankungen, Menschen über 60 und Schwangere empfohlen wurde. Es gäbe demnach “keine Kontraindikationen”.

Zu guter Letzt fragte ich noch, ob die zukünftigen Influenza-Impfungen auch auf dem mRNA-Prinzip beruhen sollen? Frau Lang sprach in diesem Zusammenhang von Entwicklungen, die auch relevant werden könnten. Aktuell beschäftigt sich die Stiko aber noch nicht damit. Mit anderen Worten: die Influenza-Impfung sei absolut empfehlenswert und man müsste unbedingt mehr Werbung dafür machen, weil die Impfrate aktuell noch zu niedrig sei. Na dann…!