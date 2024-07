Konjunkturdaten: Es riecht nach Massenarbeitslosigkeit und Weimarer Republik

Die Erde ist eine Scheibe. Wir erleben den heißesten Sommer seit 125.000 Jahren. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit ARD und ZDF sind laut Rundfunkstaatsvertrag zur Ausgewogenheit verpflichtet, insbesondere auch zur politischen Ausgewogenheit. Dreimal dürfen Sie laut lachen, drei falsche Aussagen, die mit der Realität jedenfalls kein bisschen übereinstimmen. Bevor wir uns der aktuellen Wirtschaftsentwicklung zuwenden, sollten wir uns mal die Grundlagen der Prognostik anschauen, welche Teil des realen Elends im Lande sind. Für neutrale Beobachter und auch in etlichen Ergebnissen von Befragungen jeweiliger Redakteure ist das heftig Bestrittene einfach nur Fakt. Gegen-Realität. In den langen Jahren der deutlich linksorientierten Merkel-Epoche wurden sämtliche Medien von oben kräftig bearbeitet, wurden so genannte „fortschrittliche“, also eher linke und grüne Kräfte, politisch gepusht, um Deutschlands Journalisten und Redakteure – unter anderem und maßgeblich bei ARD und ZDF – in die gewollte, regierungsfromme Spur zu lenken.

Die einleuchtende Erklärung für das heutige einseitige Erscheinungsbild der Medien, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen, ergibt sich aus einer politisch gesteuerten und von oben geförderten Personalstruktur. Alles ökolinks, oder was? „Da dies dem Weltbild der meisten Journalisten in den öffentlich-rechtlichen Anstalten entspricht, vertreten sie es unter Vorspiegelung einer angeblichen Neutralität. Hauptsache die Kommentare, also die gerade nicht zur Neutralität verpflichteten Meinungen, sprechen sich mehrheitlich für sozialistisch-gerechte Konzepte aus, von der Befürwortung staatlicher Eingriffe bis hin zu einem ökologisch verträglichen Leben…“ (siehe hier). Fakt ist nun mal Fakt.

Zunehmende Eintrübung

Da wir es nun aber hauptsächlich in der Wirtschaft mit der Politik der Ampel zu tun haben, vor allem mit der zerstörerischen Agenda des giftgrünen Robert Habeck, tanzen sich die hiesigen Medien, nicht nur bei ARD und ZDF, regelrecht ins Nirwana. Sie versuchen die Realität zu brechen und in kleine homöopathische Dosen des aus ihrer Sicht gerade noch Vertretbaren umzuformen. Sie berichten aus dem Paradies des rotgrünen Milieus, welches aus dem Weltall urplötzlich, aus heiterem Himmel, mit Asteroiden beworfen wird. Das liest sich dann so: „Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft trübt sich zusehends ein und lässt den Traum von einem raschen Aufschwung platzen. Sie haben diesen geistlosen Stuss tatsächlich richtig gelesen. Traum der Unternehmer in Deutschland. Rascher Aufschwung. Die Wahrheit ist ein Alptraum und der wurde zur Wirklichkeit. Wie fast alle Medien mit solch angepassten Propaganda-Dackeln, ehemals „Journalisten“ genannt, unken diese ihre vorlauten Verlautbarungen gegen Wind und Fakten.

Teils schon seit Jahren wird von Vertretern der Wirtschaft, von zahlreichen Mittelständlern und Selbständigen, der ökopolitische Irrsinn beklagt. Diese toxische Mischung aus zu viel Staat, zu viel Steuern und Abgaben, zu viel Ver- und Gebots-Bürokratismus und Normenkontrolle, viel zu hohen Energiekosten so wie der anschwellenden Ausplünderung der Bürger durch viel zu hohe Lebenshaltungskosten, viel zu hohe Steuern und Abgaben, skandalöse deutsche „Trinkgeld-Renten“ und so weiter, was deren Kaufkraft regelrecht raubt. Hinzu kommt vor allem auch der permanente Angriffskrieg der toxischen Grünen Sekte gegen die deutsche Automobilindustrie, die schon weitgehende Totalschäden aufweist und auch das Habeck’sche Heizungstrauma, welches nicht nur bei den kleinen Häusle-Besitzern, sondern auch im Bausektor und in der Immobilienwirtschaft schwere Schäden und Verunsicherung verursacht hat. Wir erleben Insolvenzen in Serie, fast täglich verschwinden einst große Marken vom Markt, geben Mittelständler auf, flüchten qualifizierte Kräfte vom Mediziner bis zum einfachen Handwerker ins Ausland. Motto: Lebensqualität statt Grün!

Irreversible Schadenshöhen

Und da kommt nun (nicht nur) dieser Wichtel daher und halluziniert von Aufschwung, während wir in einem monatelangen Abschwung stecken, überall große Entlassungen anstehen und die Serie der Insolvenzen und Geschäftsaufgaben am Markt immer weiter gehen. Auch die deutschen Innenstädte wandeln ihr Bild immer mehr. Dank rotgrünem Autohass haben wir immer mehr friedhofsähnliche Fußgängerzonen mit linken Lastenrädern und toten Straßen, vielfach zu Habitaten und Lungerzonen der uns ebenfalls kontrafaktisch als Fachkräfte verkauften Bereicherungsklientel degeneriert. Bretter zieren Außenflächen leerer Läden, Nachmieter gesucht. Der Tod ist sichtbar, die Krise bekommt jeder mit, nur von Abschwung lässt sich reden. Wo sollten Rettung oder Trendwende denn auch herkommen, unter diesem politischen Terror der Grünen, der sich absichtsvoll an der Zerstörung der inneren Sicherheit, der Zerstörung der freien Automobilität und der Zerschlagung sicherer und günstiger Energie-Versorgung massiv abarbeitet?! Weiter geht’s: „Das IFO-Geschäftsklima sank im Juli zur Überraschung vieler Fachleute den dritten Monat in Folge – und zwar auf 87,0 Zähler von 88,6 Punkten im Vormonat. ‘Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest”. Das sagt übrigens der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuest.

Okay, also Wirtschaftsflaute. Nein, viel mehr: Der Absturz des einstigen Wirtschaftswunderlandes Deutschland erreicht dank grundfalscher politischer Entscheidungen – von Merkel bis heute – längst irreversible Schadenshöhen und bedingt eine neue Haltung der hiesigen Unternehmenskultur: Die deutsche Wirtschaft und ihre Vertreter sind zunehmend zermürbt, frustriert, sie glauben nicht mehr an irgend etwas Positives oder Konstruktives, was von dieser Regierung, diesem scheußlichen Ampel-Chaos-Haufen, kommen kann und sind zwischen Schweigespirale und Zwang zum öffentlichen Schönreden eingequetscht. Die Folge: Resigniert wirft die deutsche Wirtschaft hin, immer öfter, immer sichtbarer. Eine aktuelle Umfrage wurde soeben unter Tausenden Unternehmen durchgeführt – und siehe da: Deren Juli-Wert sei der schlechteste seit Februar, wird gleich zur Anmoderation der Ergebnisse vorangestellt. Kein Wunder – ist doch die Bereitschaft von deutschen Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, dieser Erhebung zufolge im Juli nochmals fatal zurückgegangen. Das Beschäftigungsbarometer sank auf 95,4 Punkte, wie das Ifo-Institut mitteilte; im Vormonat hatte es noch bei 95,9 Punkten gelegen. Grund sei die stagnierende Wirtschaftsentwicklung, zitiert “MSN” den Studienleiter Klaus Wohlrabe: “Wo Aufträge fehlen, wird auch kein zusätzliches Personal gebraucht.”

Alles Scheiße, dank Habeck

Also. Einstellungsstopp statt Fachkräftemangel – das ist die bittere Realität. Sie trifft auf mangelnde mutmachende Perspektiven, und die treffen auf anwachsende Arbeitslosigkeit. Die Spirale dreht sich weiter. Die finale Katastrophe scheint unabwendbar. Wir haben den toxisch-ökologischen Habeck-Kipppunkt erreicht. In Sachen ökolinker Volksverdummung liegt der „Spiegel“ bekanntlich ganz weit vorne, und so wird – ganz im Geiste des Schamlos-Relotius – seit Wochen munter gegen die hauptsächlich von den Grünen verursachte Wirtschaftskrise angelogen. Sind die Zahlen schlecht, ist laut „Spiegel“ im Zweifel schon mal die „Statistik“ dran schuld; jedenfalls nie die Ampel, niemals die Merkel-Jahre und vor allem nie und nimmer ein Robert Habeck, der natürlich zu den Weisesten der Weisen, zu den lichtesten aller Lichtgestalten gehört – wie dessen geistig umnachtete Anhänger wohl immer noch denken. “Spiegel”-Leser wissen weniger – und “Spiegel”-Redakteure anscheinend gar nichts mehr.

Doch sogar dieser Relotius-“Spiegel“ kommt diese Woche nun nicht mehr umhin und muss verdruckst die Wahrheit einräumen. Alles totale Scheiße, dank Habeck: „Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli stärker gestiegen als sonst zu dieser Jahreszeit üblich. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, stieg die Zahl der Menschen ohne Job im Vergleich zum Vormonat um 82.000 auf 2,809 Millionen. Die Quote lag bei 6,0 Prozent, das sind 0,2 Punkte mehr als im Juni.“ Zitiert wird ergänzend eine Erklärung zum Monatsbericht der Bundesagentur: „Die schwache Wirtschaftsentwicklung belastet den Arbeitsmarkt. Zu Beginn der Sommerpause sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung stärker gestiegen als üblich“, zitiert der “Spiegel” BA-Vorstand Daniel Terzenbach. Vorwärts, Genossen aller Fraktionen, jetzt geht’s abwärts! Aus den bereinigten und wie üblich geschönten Marktdaten geht eindeutig hervor, dass im Vergleich zum Vorjahresmonat die Zahl der Arbeitslosen um 192.000 Menschen angestiegen ist. Auch die Zahl der offenen Arbeitsstellen, die bei der Bundesagentur gemeldet sind, ging zurück.

Der große Betrug bei der Arbeitslosenstatistik

Ein fatales Zusammenspiel – denn beide Daten beschreiben einen Abwärtstrend, der an Fahrt zunimmt und bald unaufhaltsam-rasant werden dürfte. 703.000 offene Stellen wurden noch registriert, also 69.000 weniger als vor einem Jahr. Wie dramatisch es derzeit am Arbeitsmarkt in Wirklichkeit schon aussieht, lässt sich nur erahnen, denn die kosmetischen Tricks der gerade “krankgemeldeten” Arbeitslosen oder in “Maßnahmen” geparkten Bundesagentur-“Kunden” (so der offizielle Euphemismus für Stützebezieher) beschönigen die wahren Zahlen bekanntlich drastisch. Schon seit vielen Jahren veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit eine Arbeitslosenstatistik, die nicht der Realität entspricht und eigentlich nichts als politischer Statistik-Betrug ist: „Offiziell weist die BA für November 2,713 Millionen Arbeitslose aus. In Wirklichkeit sind es Millionen mehr. Dazu zählen Tausende Ältere, die als nicht vermittelbar gelten sowie Dauererkrankte, Ein-Euro-Jobber, privat Vermittelte und Menschen in einer Fortbildung“, meldete bereits vor über 12 Jahren der damals merkel-, heute ampelnibelungentreue Linkssender „n-tv“.

Ausgeführt wird in dem Beitrag noch, dass sich allein unter den im Bericht Erstgenannten schon mal mehr als 100.000 ältere Menschen befinden, die man einfach aus der Statistik herausrechnet. Bekannt ist ohnehin: Wer mindestens 58 Jahre alt ist und wenigstens zwölf Monate ALG bezieht, ohne ein Jobangebot bekommen zu haben, wird statistisch nicht mehr als arbeitslos geführt.

Chaosverschärfung droht

Hallo? Wem verdanken wir diese garstige Wahrheitsmanipulation, von der nur die Regierenden etwas haben? Richtig! Alles Schlechte kam mit Merkel aus dem DDR-Osten: „Diese Regelung (wurde) bereits 2008 von der schwarz-roten Bundesregierung eingeführt. Würde man allein diese Gruppe in die Statistik einrechnen, ergibt sich eine Arbeitslosenquote der 55- bis 64-Jährigen von 9,7 und nicht von 8,0 Prozent“, so ebenfalls “n-tv”.

Und die Moral von der Geschicht’? Trau’ all der Statistik nicht! Zu dem Elend kommen inzwischen wohl rund 5 Millionen importierte Zuwanderer in unsere (A-)Sozialsysteme, welche das anstehende Chaos alsbald verschärfen dürften. Denn: Weniger Arbeit, weniger Jobs, weniger unternehmerische Aktivität, einbrechende Umsätze und Kaufkraft bedeuten ebenso radikal sinkende Steuereinnahmen für den Staat – und damit sogar Konkurse bei öffentlichen Unternehmen, wie aktuell bereits vielfach anstehend bei den Krankenhäusern. Es bedeutet auch Stopp staatlicher Bau- und Sanierungsvorhaben – und damit zwangsweise irgendwann auch eine drastische Reduzierung der sozialen Wohltaten für Einwanderer und auch Einheimische. Spätestens dann wir es lustig. Was werden hunderttausende potentieller Messer- und Machenten-Schwinger wohl sagen und machen, wenn es dereinst für sie heißt: „Nix mehr Geld, nix mehr alles bezahlen“…?